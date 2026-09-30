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महाराष्ट्र: ठाणे में शिवसेना यूबीटी नेता प्रदीप पुरनेकर की गोली मारकर हत्या, दो संदिग्ध हिरासत में

ठाणे में शिवसेना यूबीटी नेता प्रदीप पुरनेकर की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

ठाणे: मनपाड़ा में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के नेता (विभाग प्रमुख/डिवीजन चीफ) प्रदीप पुरनेकर की हत्या कर दी गई. हमलावरों ने उनके ऑफिस में घुसकर उन पर गोलियों और चाकू से हमला कर दिया.