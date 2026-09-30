महाराष्ट्र: ठाणे में शिवसेना यूबीटी नेता प्रदीप पुरनेकर की गोली मारकर हत्या, दो संदिग्ध हिरासत में
महाराष्ट्र के ठाने में सरेआम शिवसेना नेता की हेलमेट मास्क पहने बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी.
Published : September 30, 2026 at 7:38 AM IST
ठाणे: मनपाड़ा में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के नेता (विभाग प्रमुख/डिवीजन चीफ) प्रदीप पुरनेकर की हत्या कर दी गई. हमलावरों ने उनके ऑफिस में घुसकर उन पर गोलियों और चाकू से हमला कर दिया.
यह घटना मंगलवार (29 सितंबर) रात 9:30 बजे से 9:45 बजे के बीच कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के एरिया में आर मॉल के पास हुई. जब प्रदीप पुरनेकर ऑफिस में बैठे थे, तब दो लोग घुस आए. उन्होंने उन पर दो राउंड गोलियां चलाईं और फिर उन पर चाकू से हमला कर दिया. बताया जाता है कि हमलावर हेलमेट और मास्क पहने थे.
स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल पुरनेकर को इनफिनिटी हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें अभी मामले की जांच कर रही हैं. पुलिस ने अब तक दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. शुरुआती अनुमान है कि इस वारदात में कुल पांच संदिग्ध शामिल थे.
पुलिस ने क्या कहा?
डीसीपी प्रशांत कदम के मुताबिक हमले में प्रदीप पुरनेकर की मौत हो गई. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए नौ टीम बनाकर हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस इस घटना की गहराई से जांच में जुटी है. घटना में शामिल पांच संदिग्धों में से दो को फिलहाल हिरासत में लिया गया. आगे की जांच चल रही है.
इस बीच पुरनेकर के रिश्तेदारों और समर्थकों ने हत्या के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा है कि जब तक हत्या में शामिल सभी आरोपी नहीं पकड़े जाते वे शव नहीं लेंगे.
हत्याकांड से पहले विरोध की तैयारी
इस वारदात से कुछ दिन पहले प्रदीप पुरनेकर ने एक स्थानीय दबंग बिल्डर की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक बड़े विरोध का ऐलान किया था. उन्होंने इस विरोध के लिए कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन से परमिशन भी मांगी थी.
ट्रैफिक जाम और पुलिस की तैनाती
प्रदीप पुरनेकर की हत्या के बाद अस्पताल के बाहर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इससे इलाके में काफी ट्रैफिक जाम हो गया. किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, साथ ही दो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी मौके पर तैनात थे. पुलिस ने भीड़ को मैनेज करने और ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने की कोशिश की.