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शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद मामले में SC ने कहा, 'ये छोटे नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, सावधान रहें'

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कुछ नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना बयानों” की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद मामले की सुनवाई कोर्ट में न होने का आरोप लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ये छोटे नेता बयान क्यों दे रहे हैं?” और, “हम चेतावनी देंगे – शब्दों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें.” यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. बेंच के सामने जो मामला था, वह शिवसेना और शिवसेना (UBT) के बीच 'धनुष और तीर' चुनाव निशान के बंटवारे को लेकर विवाद से जुड़ा था. सीजेआई ने उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि उनके सामने मौजूद पार्टियों ने इस मामले में तारीखें मांगी थीं और फिर बयान दिए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं कर रहा है. सीजेआई ने कहा, “जैसे सुप्रीम कोर्ट केस का फैसला नहीं कर रहा है” और आगे कहा, “हम सबको पकड़ना चाहते हैं. हम चेतावनी देंगे – शब्दों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें.” सीजेआई ने कहा, “मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो इस तरह के व्यवहार को स्वीकार कर ले. यहां आप बहस नहीं करना चाहते. वहां आप बयान देना चाहते हैं.” उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से सीनियर वकील देवदत्त कामत ने कहा कि जब भी कोर्ट दिन तय करेगा, वे इस मामले पर बहस करेंगे. सीजेआई ने कहा कि तो आज बहस करें और कहा, “जब मामला उठाया जाता है तो आप कहते हैं कि तारीख तय करो…ये छोटे नेता बयान क्यों दे रहे हैं.”