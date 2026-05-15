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शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद मामले में SC ने कहा, 'ये छोटे नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, सावधान रहें'

शिवसेना के चुनाव चिह्न विवाद मामले में नेताओं के गैरजिम्मेदाराना बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 15, 2026 at 7:23 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कुछ नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना बयानों” की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद मामले की सुनवाई कोर्ट में न होने का आरोप लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ये छोटे नेता बयान क्यों दे रहे हैं?” और, “हम चेतावनी देंगे – शब्दों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें.”

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. बेंच के सामने जो मामला था, वह शिवसेना और शिवसेना (UBT) के बीच 'धनुष और तीर' चुनाव निशान के बंटवारे को लेकर विवाद से जुड़ा था.

सीजेआई ने उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि उनके सामने मौजूद पार्टियों ने इस मामले में तारीखें मांगी थीं और फिर बयान दिए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं कर रहा है. सीजेआई ने कहा, “जैसे सुप्रीम कोर्ट केस का फैसला नहीं कर रहा है” और आगे कहा, “हम सबको पकड़ना चाहते हैं. हम चेतावनी देंगे – शब्दों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें.”

सीजेआई ने कहा, “मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो इस तरह के व्यवहार को स्वीकार कर ले. यहां आप बहस नहीं करना चाहते. वहां आप बयान देना चाहते हैं.”

उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से सीनियर वकील देवदत्त कामत ने कहा कि जब भी कोर्ट दिन तय करेगा, वे इस मामले पर बहस करेंगे. सीजेआई ने कहा कि तो आज बहस करें और कहा, “जब मामला उठाया जाता है तो आप कहते हैं कि तारीख तय करो…ये छोटे नेता बयान क्यों दे रहे हैं.”

कामत ने कहा कि यह मामला आज निर्देशों की लिस्ट में दिखाया गया. सीजेआई ने कहा, “हम दोनों पक्षों से सहयोग की उम्मीद करते हैं…” कामत ने कहा कि जब भी कोर्ट के पास कुछ घंटे हों तो मामला फिक्स किया जा सकता है और दोनों पक्ष अपनी बात रख सकते हैं. सीजेआई ने कहा, “अगली तारीख से आप शुरू कर सकते हैं, इस बीच दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं. अब, यह जुलाई में ही होगा…”

कामत ने कहा कि उन्हें इस मामले पर बहस शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे तीन साल से इंतजार कर रहे हैं और जब भी कोर्ट तारीख तय करेगा, वे इस मामले पर बहस करेंगे. सीजेआई ने कहा, "हम तारीख तय करेंगे. हमारी बस यही चिंता है कि सुनवाई के किसी भी स्टेज पर पहले जो भी देरी हुई है. ये गैर-ज़िम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं. यह कोई ऐसी बात नहीं है..."

एकनाथ शिंदे पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'मैं यह सुन रहा हूं. हमारी तरफ से ऐसा नहीं किया गया है. लेकिन फिर भी. किसी भी तरफ से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. हम कोर्ट पर दबाव जानते हैं... यह (ये बयान) पूरी तरह से मंजूर नहीं है.”

सीजेआई ने कहा, “हम 4 बजे तक बैठे हैं. अगर किसी को हम सही बैठे हुए लगते हैं, तो हम समझते हैं.” रोहतगी ने कहा कि इसमें कोई सवाल ही नहीं है और कहा, “वकील होने के नाते हम किसी भी पार्टी के ऐसे बयान का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे.” बेंच ने मामले की सुनवाई 30 जुलाई को तय की है.

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