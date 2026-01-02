'महिलाओं की तस्वीरों से हटाते हैं कपड़े', भड़कीं सांसद, कार्रवाई की मांग
सांसद ने कहा, जो भी इस तरह के फीचर उपलब्ध करवाता है, उसे रेगुलेट करे सरकार.
Published : January 2, 2026 at 6:14 PM IST
नई दिल्ली : सोशल मीडिया एक्स के एआई एलिमेंट ग्रोक के एक फीचर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे को उठाया है. उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसकी शिकायत की है. उन्होंने कहा कि इस फीचर से महिलाओं की निजता का हनन होता है, इसलिए उन्हें सेफ्टी फीचर उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए.
दरअसल, इस फीचर के जरिए किसी भी तस्वीर के ऑरिजिनल कपड़े हटाकर उसकी जगह पर कोई भी अन्य कपड़ा पहनाया जा सकता है, या फिर उन तस्वीरों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है. सांसद प्रियंका के अनुसार इस फीचर के जरिए सबसे अधिक महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है.
शिवसेना (उद्धव गुट) सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि ग्रोक या ऐसी ही फीचर उपलब्ध करवाने वालों को सख्त हिदायत मिलनी चाहिए कि उनके किसी भी फीचर से महिलाओं का अपमान न हो, न ही उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे. उनके अनुसार ऐसी टेक कंपनियों को इस तरह के फीचर के साथ सेफ्टी फीचर उपलब्ध करवानी चाहिए. सांसद ने कहा कि अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जो सेफ्टी फीचर उपलब्ध नहीं करवाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए.
Have sought urgent attention and intervention of Hon. IT Minister to take the issue of increasing incidents of AI apps being prompted to sexualise and undress women by unauthorised use of their images on social media. There have to be guardrails put in place by features such as… pic.twitter.com/pR5tKzDBwi— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) January 2, 2026
प्रियंका ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि सरकार को इस दिशा में अपनी पहल करनी चाहिए और उन्हें रेगुलेशन करना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह के किसी भी फीचर का दुरुपयोग न कर सके. सांसद ने दावा किया कि कई सारे लोगों ने फेक अकाउंट बनाकर महिलाओं की तस्वीर से कपड़े हटा दिए और उनके अंगों को गलत तरीके से पेश किया. उन्हें सेक्सुअलाइज किया जा रहा है.
शिवसेना सांसद ने कहा कि आजकल बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं हैं, जो अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं और कई सारे ऐसे लोग पाए गए हैं जिन्होंने ग्रोक के फीचर का दुरुपयोग कर उन तस्वीरों को वायरल कर दिया है. यह न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि आपराधिक मामला भी है. यह सीधे-सीधे महिलाओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन है. आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी आईटी एवं कम्युनिकेशन की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य हैं.
