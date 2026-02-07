शिवसेना MLA विलास भुमरे ने बच्चे के साथ वोटिंग की, विवाद गहराया...चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट
विधायक विलास भुमरे ने कहा कि, उनके बेटे ने वोट देते समय उनके साथ आने की जिद की थी. उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है.
Published : February 7, 2026 at 3:56 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर: महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया चल रही है. दूसरी तरफ जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक वीडियो सामने आया है जिसमें पैठण विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना विधायक विलास भुमरे अपने बेटे के साथ वोट डालते हुए दिख रहे हैं.
खबरों की माने तो खास बात यह है कि चुनाव अधिकारी ने उनके बेटे की उंगली पर स्याही लगाई, जिसके बाद विलास भुमरे ने अपने बेटे को वोटिंग मशीन का बटन दबाने को कहा. विधायक विलास भुमरे एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस हरकत की वजह से विवादों में आ गए हैं.
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि, जब ऐसा कुछ चल रहा था, उस वक्त अधिकारियों ने बीच-बचाव क्यों नहीं किया. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक भुमरे ने कहा कि, उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है. उन्होंने खुद वोट डाला है.
जिला परिषद की वोटिंग प्रक्रिया शनिवार सुबह शुरू हुई. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नेताओं ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया. इस दौरान पैठण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विलास भुमरे अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पचोड़ पहुंचे. वोट देते समय विलास भुमरे अपने बेटे को भी साथ ले गए. जब उनकी उंगली पर स्याही लगाई जा रही थी, तो उन्होंने चुनाव अधिकारी से अपने बेटे की उंगली पर भी स्याही लगाने को कहा. ऐसे में अधिकारी ने वही किया जो विधायक ने कहा.
इसके बाद विधायक भुमरे अपने बेटे को ईवीएम मशीन के पास ले गए और उससे बटन दबाने को कहा. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या चुने हुए प्रतिनिधि चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता को समझते हैं. भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को अठारह साल की उम्र में वोट देने का अधिकार देता है. वोट देना एक निजी अधिकार है, और यह बताना जरूरी नहीं है कि किसने किसे वोट दिया.
हालांकि, पोलिंग बूथ में एंट्री सिर्फ वोटर और चुनाव अधिकारियों तक ही सीमित है. वोटर के अलावा किसी और को वोटिंग मशीन के पास जाने की इजाजत नहीं है. इसके बावजूद, और खासकर यह देखते हुए कि बच्चों का अंदर जाना मना है, विधायक विलास भुमरे अपने बेटे को वोटिंग के दौरान अपने साथ ले गए. नियमों के मुताबिक, चुनाव अधिकारी इस मामले में केस दर्ज कर सकते हैं, और पोलिंग स्टेशन पर मौजूद अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.
विधायक विलास भुमरे ने इस मामले में कहा कि, उनके बेटे ने वोट देते समय उनके साथ आने की जिद की थी. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि, उनकी उंगली पर स्याही लगने के बाद, बेटे ने अपनी उंगली पर भी स्याही लगाने की जिद की. इस पर उसकी उंगली पर भी स्याही लगाई गई. उन्होंने कहा कि, ऐसा करने में कई गलत नहीं है. विधायक ने कहा कि, वोट उन्होंने ही दिया है. ऐसे में उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है.
इस बीच, विधायक भुमरे के पिता, सांसद संदीपन भुमरे ने इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए. उन्होंने कहा कि, उन्हें ठीक से पता नहीं है कि, क्या हुआ था.
हालांकि, चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश वाघमारे ने इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, चुनाव आयोग ने संभाजी नगर में हुई घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी है. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
