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सोनिया गांधी की किताब के पेज नंबर 201 पर विवाद, शिवसेना ने पुस्तक के पन्ने फाड़कर जताया विरोध

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' ( ANI )

मुंबई: कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर सियासी संग्राम जारी है. वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं ने सोनिया गांधी की हालिया प्रकाशित आत्मकथा (संस्मरण) को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

विरोध प्रदर्शन करने वाले नेताओं में शिवसेना नेता शायना एनसी, संजय निरुपम, आनंद दुबे और अन्य शामिल थे. उन्होंने सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया की किताब में वीर सावरकर का अपमान किया गया है.

विरोध के दौरान उन्होंने किताब के पन्ने फाड़ दिए. उन्होंने पुस्तक के प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से पेज 201 और 443 से कुछ हिस्से हटाने की मांग की. शिवसेना की राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा कि सोनिया गांधी सावरकर की बेइज्जती करती हैं. वह उन्हें हिंदुत्व को अलग-थलग करने वाला कहती हैं. लेकिन बालासाहेब ठाकरे हमेशा कहते थे कि सावरकर हिंदुत्व की आत्मा हैं. उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि, उन्हें (सोनिया गांधी) भारतीय नागरिकता की प्रक्रिया शुरू करने में ही 15 साल से ज्यादा लग गए. सावरकर ने अपनी जिंदगी के 50 से ज्यादा साल दिए, सिर्फ जेल में ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी. शाइना एनसी ने सोनिया गांधी से कहा कि उन्हें यह तय करने का अधिकार किसने दिया. शाइना ने सोनिया से कहा, आप एक किताब लिखिए, उसमें आपका स्वागत है. आप इतिहास को व्हाइटवॉश करने की कोशिश करती हैं. हम ऐसा नहीं होने देंगे." शाइना ने कहा, "आप सावरकर के बलिदान को दोबारा नहीं लिख सकतीं. महाराष्ट्र आपको कभी माफ नहीं करेगा." शिवसेना नेता ने किताब के प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से पेज 201 और 443 को हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि सावरकर ने भारत की आजादी के लिए 11 साल काला पानी में बिताए.