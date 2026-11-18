सोनिया गांधी की किताब के पेज नंबर 201 पर विवाद, शिवसेना ने पुस्तक के पन्ने फाड़कर जताया विरोध
महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना ने आरोप लगाया कि सोनिया की किताब में वीर सावरकर का अपमान किया गया है.
Published : November 18, 2026 at 2:39 PM IST
मुंबई: कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर सियासी संग्राम जारी है. वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं ने सोनिया गांधी की हालिया प्रकाशित आत्मकथा (संस्मरण) को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
विरोध प्रदर्शन करने वाले नेताओं में शिवसेना नेता शायना एनसी, संजय निरुपम, आनंद दुबे और अन्य शामिल थे. उन्होंने सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया की किताब में वीर सावरकर का अपमान किया गया है.
विरोध के दौरान उन्होंने किताब के पन्ने फाड़ दिए. उन्होंने पुस्तक के प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से पेज 201 और 443 से कुछ हिस्से हटाने की मांग की. शिवसेना की राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा कि सोनिया गांधी सावरकर की बेइज्जती करती हैं. वह उन्हें हिंदुत्व को अलग-थलग करने वाला कहती हैं. लेकिन बालासाहेब ठाकरे हमेशा कहते थे कि सावरकर हिंदुत्व की आत्मा हैं.
उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि, उन्हें (सोनिया गांधी) भारतीय नागरिकता की प्रक्रिया शुरू करने में ही 15 साल से ज्यादा लग गए. सावरकर ने अपनी जिंदगी के 50 से ज्यादा साल दिए, सिर्फ जेल में ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी. शाइना एनसी ने सोनिया गांधी से कहा कि उन्हें यह तय करने का अधिकार किसने दिया. शाइना ने सोनिया से कहा, आप एक किताब लिखिए, उसमें आपका स्वागत है. आप इतिहास को व्हाइटवॉश करने की कोशिश करती हैं. हम ऐसा नहीं होने देंगे."
#WATCH | Mumbai: Shiv Sena National Secretary & National Spokesperson Shaina NC says, "Veer Savarkar was a freedom fighter, a torchbearer of independent India. Look at the words that have been used on pages 201 and 443 almost make it out to be as if this is some kind of fascist Hindu regime. Hindutva means justice to all and appeasement to none... You cannot whitewash history. These two pages must be deleted by HarperCollins... Our message is loud and clear: when you talk about belonging, belonging means 140 crore Indians. You cannot whitewash history and the contribution of Veer Savarkar."— ANI (@ANI) November 18, 2026
शाइना ने कहा, "आप सावरकर के बलिदान को दोबारा नहीं लिख सकतीं. महाराष्ट्र आपको कभी माफ नहीं करेगा." शिवसेना नेता ने किताब के प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से पेज 201 और 443 को हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि सावरकर ने भारत की आजादी के लिए 11 साल काला पानी में बिताए.
उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे सावरकर की पूजा करते थे. उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया, "क्या वह (सोनिया गांधी) आरएसएस की ABC जानती हैं. क्या वह देश बनाने की एबीसी जानती हैं और उस समय करोड़ों भारतीयों ने जो बलिदान दिया है, वह जानती हैं.. हमारी आजादी."
बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' की बीते 10 नवंबर को प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर दो लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं. पुस्तक के प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स ने पुस्तक के विमोचन के अवसर पर यह जानकारी दी.
प्रकाशक ने बताया कि पुस्तक को लेकर पाठकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और बाजार में इसकी मांग बनी हुई है. सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' बीते 10 नवंबर को पाठकों के लिए उपलब्ध हुई. इसमें उन्होंने अपने जीवन के व्यक्तिगत और राजनीतिक अनुभवों का वर्णन किया है.
किताब में इटली में बिताए बचपन, भारत आगमन, राजीव गांधी से विवाह और भारतीय संस्कृति को अपनाने की यात्रा का उल्लेख है. पुस्तक में गांधी परिवार के जीवन, कठिन परिस्थितियों, संघर्षों और भावनात्मक अनुभवों को भी प्रस्तुत किया गया है.
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