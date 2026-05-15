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शिरडी साईंबाबा प्रसादालय में LPG की समस्या, पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे पर तैयार हो रहा अन्न प्रसाद

शिरडी साईंबाबा प्रसादालय में LPG की समस्या, पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे पर तैयार हो रहा अन्न प्रसाद ( ETV Bharat )

शिरडी: ईरान संकट के कारण तेल की बढ़ती कीमत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्टॉक बचाने के लिए एलपीजी और खाना पकाने के तेल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है. इन सबके बीच शिरडी के श्री साईंबाबा मंदिर में खाना पकाने की गैस की कमी हो गई है. शिरडी संस्थान का प्रसादालय (कम्युनिटी किचन) मनमाड और उरण के प्लांट से गैस की रेगुलर सप्लाई में रुकावट से जूझ रहा है, जिससे उनके रोजाना के खाना पकाने (अन्न प्रसाद) के काम पर असर पड़ा है. श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट (SSST) के पास भी सोलर पावर से खाना पकाने का इंतज़ाम है, लेकिन उनके सोलर पावर सेटअप को बढ़ाया और मेंटेन किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया है. शिरडी में प्रसादालय (ETV Bharat) इसलिए, श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट प्रशासन ने प्रसादालय की सेवा बिना किसी रुकावट के चलती रहे, यह पक्का करने के लिए दूसरे तरीके अपनाए हैं. पहले, प्रसादालय को रोजाना लगभग 1,200 किलोग्राम गैस की जरूरत होती थी. लेकिन, अभी एलपीजी की कमी की वजह से, उन्होंने खाना पकाने के लिए रोजाना 700 किलोग्राम गैस की जरूरत कम कर दी है. अभी श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट के पास कुल 18 टन गैस का स्टॉक है, जिसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है.