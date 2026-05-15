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शिरडी साईंबाबा प्रसादालय में LPG की समस्या, पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे पर तैयार हो रहा अन्न प्रसाद

शिरडी साईंबाबा प्रसादालय में पारंपरिक लकड़ी से जलने वाले चूल्हों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है.

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शिरडी साईंबाबा प्रसादालय में LPG की समस्या, पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे पर तैयार हो रहा अन्न प्रसाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 7:54 PM IST

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शिरडी: ईरान संकट के कारण तेल की बढ़ती कीमत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्टॉक बचाने के लिए एलपीजी और खाना पकाने के तेल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है. इन सबके बीच शिरडी के श्री साईंबाबा मंदिर में खाना पकाने की गैस की कमी हो गई है.

शिरडी संस्थान का प्रसादालय (कम्युनिटी किचन) मनमाड और उरण के प्लांट से गैस की रेगुलर सप्लाई में रुकावट से जूझ रहा है, जिससे उनके रोजाना के खाना पकाने (अन्न प्रसाद) के काम पर असर पड़ा है. श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट (SSST) के पास भी सोलर पावर से खाना पकाने का इंतज़ाम है, लेकिन उनके सोलर पावर सेटअप को बढ़ाया और मेंटेन किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया है.

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शिरडी में प्रसादालय (ETV Bharat)

इसलिए, श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट प्रशासन ने प्रसादालय की सेवा बिना किसी रुकावट के चलती रहे, यह पक्का करने के लिए दूसरे तरीके अपनाए हैं. पहले, प्रसादालय को रोजाना लगभग 1,200 किलोग्राम गैस की जरूरत होती थी. लेकिन, अभी एलपीजी की कमी की वजह से, उन्होंने खाना पकाने के लिए रोजाना 700 किलोग्राम गैस की जरूरत कम कर दी है. अभी श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट के पास कुल 18 टन गैस का स्टॉक है, जिसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है.

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शिरडी साईंबाबा प्रसादालय में LPG की समस्या, लकड़ी से तैयार हो रहा भोजन (ETV Bharat)

प्रशासन ने सोलर पावर्ड गैस के इस्तेमाल के अलावा, पारंपरिक लकड़ी से जलने वाले चूल्हों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. प्रसादालय के पिछले हिस्से में, अभी 10 से 12 बड़े पारंपरिक चूल्हों पर लकड़ी जलाई जा रही है. इन चूल्हों पर बड़ी मात्रा में सब्जियां और खाने की दूसरी चीजें बनाई जाती हैं. यह लकड़ी भक्तों, किसानों और श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट के अपने स्टॉक से दान में मिली है.

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शिरडी साईंबाबा प्रसादालय में अन्न प्रसाद ग्रहण करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

प्रशासन रोजाना मंदिर आने वाले भक्तों को प्रसाद देने के लिए इस मुश्किल से निपटने की कोशिश कर रहा है. श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट के उप कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे ने ईटीवी भारत को बताया कि, श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट ने यह विकल्प इसलिए चुना है ताकि सभी भक्तों को साईं बाबा का प्रसाद मिले. गैस की कमी का मसला हल होने के बाद, वे गैस से खाना बनाना फिर से शुरू कर देंगे.

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शिरडी साईंबाबा प्रसादालय में LPG की समस्या, लकड़ी से तैयार हो रहा भोजन (ETV Bharat)

अभी, ट्रस्ट के स्टाफ और कुक को 42 डिग्री सेल्सियस के बढ़ते तापमान के साथ-साथ गर्म लकड़ी भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के अपनी सेवा दे रहे हैं. तेज गर्मी और धुएं वाले माहौल में काम करते हुए, स्टाफ को खाना बनाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

प्रसादालय में आधा भोजन 50 प्रतिशत गैस से तैयार किया जाता है वहीं, आधा भोजन पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे से तैयार किए जा रहे हैं. सुबह के नाश्ते के लिए, बूंदी (मीठे बेसन के मोती), दालें और पत्तेदार सब्जियां पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे पर बनाई जाती हैं.

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शिरडी साईंबाबा प्रसादालय में LPG की समस्या, लकड़ी से तैयार हो रहा भोजन (ETV Bharat)

शीरा (मीठा सूजी का हलवा), चपाती और चावल जैसी चीजें गैस चूल्हे पर पकाई जाती हैं. इससे प्रशासन को मौजूद गैस सप्लाई को अच्छे से प्रबंधन करने और बचाने में मदद मिली है. प्रसादालय में रोज़ाना लगभग 40 हजार से 50 हजार भक्त प्रसाद लेते हैं.
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