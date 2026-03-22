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ईंधन की किल्लत के बीच बड़ी खुशखबरी: रूस से कच्चा तेल और अमेरिका से रसोई गैस लेकर मंगलुरु पहुंचा जहाज

मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा जहाज. ( ETV Bharat )