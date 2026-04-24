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होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहा जहाज जब्त, श्रीगंगानगर के वाइस कैप्टन संजय माहर समेत 21 क्रू मेंबर फंसे

होर्मुज में जहाज पर वाइस कैप्टन संजय माहर ( ETV Bharat Shriganganagar )

श्रीगंगानगर: होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच ईरान के भारत आ रहे एक कंटेनरशिप को कब्जे में लेने से देशभर में चिंता बढ़ा गई है. इस जहाज पर श्रीगंगानगर के वाइस कैप्टन संजय माहर समेत 21 क्रू मेंबर फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी को लेकर परिजनों ने राज्य व केंद्र सरकार से गुहार लगाई है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने भारत आ रहे लाइबेरिया फ्लैग वाले कंटेनरशिप 'एपामिनोडेस' को रोककर अपने कब्जे में ले लिया. ईरान का आरोप है कि जहाज बिना अनुमति स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जबकि जहाज पर मौजूद क्रू का कहना है कि वे अनुमति का इंतजार कर रहे थे. वाइस कैप्टन ने साझा किया वीडियो: श्रीगंगानगर के विधायक जयदीप बिहाणी ने बताया कि इस जहाज में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सद्भावना नगर निवासी मर्चेंट नेवी के वाइस कैप्टन संजय माहर (38) भी सवार हैं. संजय ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे जैसे ही जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करने लगा, तभी ईरानी बलों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई. फायरिंग के बाद जहाज पर मौजूद सभी 21 क्रू मेंबर सुरक्षित स्थान पर चले गए. क्रू में फिलीपींस, यूक्रेन, श्रीलंका और भारत के सदस्य शामिल हैं. संजय ने जहाज के अंदर का एक वीडियो भी साझा किया है, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. शिप में लदा सामान (ETV Bharat Shriganganagar)