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होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहा जहाज जब्त, श्रीगंगानगर के वाइस कैप्टन संजय माहर समेत 21 क्रू मेंबर फंसे

श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी ने होर्मुज में फंसे क्रू मेंबर्स की जल्द से जल्द सुरक्षित रिहाई के प्रयास करने की मांग की है.

Indian ship seized by IRGC in Strait of Hormuz
होर्मुज में जहाज पर वाइस कैप्टन संजय माहर (ETV Bharat Shriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
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श्रीगंगानगर: होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच ईरान के भारत आ रहे एक कंटेनरशिप को कब्जे में लेने से देशभर में चिंता बढ़ा गई है. इस जहाज पर श्रीगंगानगर के वाइस कैप्टन संजय माहर समेत 21 क्रू मेंबर फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी को लेकर परिजनों ने राज्य व केंद्र सरकार से गुहार लगाई है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने भारत आ रहे लाइबेरिया फ्लैग वाले कंटेनरशिप 'एपामिनोडेस' को रोककर अपने कब्जे में ले लिया. ईरान का आरोप है कि जहाज बिना अनुमति स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जबकि जहाज पर मौजूद क्रू का कहना है कि वे अनुमति का इंतजार कर रहे थे.

वाइस कैप्टन ने साझा किया वीडियो: श्रीगंगानगर के विधायक जयदीप बिहाणी ने बताया कि इस जहाज में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सद्भावना नगर निवासी मर्चेंट नेवी के वाइस कैप्टन संजय माहर (38) भी सवार हैं. संजय ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे जैसे ही जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करने लगा, तभी ईरानी बलों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई. फायरिंग के बाद जहाज पर मौजूद सभी 21 क्रू मेंबर सुरक्षित स्थान पर चले गए. क्रू में फिलीपींस, यूक्रेन, श्रीलंका और भारत के सदस्य शामिल हैं. संजय ने जहाज के अंदर का एक वीडियो भी साझा किया है, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Indian ship seized by IRGC in Strait of Hormuz
शिप में लदा सामान (ETV Bharat Shriganganagar)

पढ़ें: होर्मुज में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील, AISU ने डीजी शिपिंग को लिखा पत्र

15 वर्ष से मर्चेंट नैवी में है संजय: संजय माहर पिछले 15 वर्षों से मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं. वे 7 अप्रैल को अपने घर श्रीगंगानगर से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे और 8 अप्रैल को वहां जॉइनिंग की थी. वापसी के दौरान यह घटना घटित हुई. जहाज को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही यह कार्रवाई हो गई. जानकारी के अनुसार, जहाज 3-4 दिनों से होर्मुज स्ट्रेट के बाहर खड़ा था और अनुमति मिलने का इंतजार कर रहा था.

Indian ship seized by IRGC in Strait of Hormuz
कंटेनरशिप की तस्वीर (ETV Bharat Shriganganagar)

परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार: संजय के पिता ओमप्रकाश माहर ने चिंता व्यक्त करते हुए राजस्थान सरकार और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि जहाज पर मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास किए जाएं. परिवार इस घटना के बाद बेहद चिंतित है. ईरानी नौसेना का कहना है कि जहाज के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ. इसी आधार पर IRGC ने जहाज को इंटरसेप्ट कर अपने कब्जे में लिया और उसे ईरानी तट की ओर ले जाया गया.

सरकार से हस्तक्षेप की मांग: श्रीगंगानगर विधायक बिहाणी ने भी केंद्र और राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि सभी क्रू मेंबर्स की जल्द से जल्द सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित हो सके.

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