भारी लापरवाही! शिमला के नो व्हिकल जोन में ऑटो से घुसे इंग्लैंड के पर्यटक, पुलिस ने काटा चालान
इंग्लैंड से आए तीन विदेशी पर्यटक केरल पंजीकरण वाले ऑटो-रिक्शा से नो व्हिकल जोन में पहुंच गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 11:44 AM IST
शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला के मॉल रोड और रिज पर उस समय लोगों की भीड़ जुट गई, जब इंग्लैंड से आए तीन विदेशी पर्यटक नो व्हिकल जोन मॉलरोड पर ऑटो रिक्शा लेकर घुस गए. देखते ही देखते हड़कंप मच गया. नो एंट्री जोन में वाहन के साथ सैलानियों के घुसने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खढ़े हो रहे हैं.
नो व्हिकल जोन में ऑटे से घुसे ब्रिटिश टूरिस्ट
इंग्लैंड के पर्यटक केरल पंजीकरण (KL07DE2685) वाले ऑटो-रिक्शा से प्रतिबंधित हेरिटेज क्षेत्र में पहुंच गए. ऑटो पर यूनियन जैक (ब्रिटेन का झंडा) की ब्रांडिंग भी लगी हुई थी, जिससे यह लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया. ऑटो रिज के समीप पहुंचते ही हंगामा मचने पर, ड्यूटी पर तैनात शिमला पुलिस ने उसे रोक लिया. पूछताछ में विदेशी पर्यटकों ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि मॉल रोड और रिज पूरी तरह नो-व्हीकल ज़ोन है. इसके बाद पुलिस ने वाहन चालक विदेशी पर्यटक का 1,500 रुपये का चालान किया.
नो व्हिकल जोन है मॉल रोड और रिज क्षेत्र
पुलिस ने स्पष्ट किया कि, शिमला के मॉल रोड और रिज क्षेत्र में आम वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है. यह व्यवस्था शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियंस (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) अधिनियम, 2007 के तहत लागू है, ताकि शहर की विरासत, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनी रहे. हाल ही में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने भी बढ़ाए गए हैं. इस क्षेत्र में केवल अधिकृत सरकारी या आपातकालीन वाहनों को ही विशेष अनुमति के तहत प्रवेश की अनुमति है. ऐसे में इस क्षेत्र में विदेश पर्यटकों का वाहन के साथ घुसना चिंताजनक है.
जांच में जुटी पुलिस
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि, "पर्यटकों का ऑटो मॉल रोड तक पहुंचा था. पुलिस ने सूचना मिलते ही कार्रवाई की और ऑटो का चालान काटा. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."
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