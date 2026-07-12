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भारी लापरवाही! शिमला के नो व्हिकल जोन में ऑटो से घुसे इंग्लैंड के पर्यटक, पुलिस ने काटा चालान

शिमला के रिज तक पहुंचा इंग्लैंड के पर्यटकों का ऑटो ( ETV Bharat )