ETV Bharat / bharat

इंजीनियर ने छत पर तैयार किया अमेरिका-यूरोप में मिलने वाली ब्लूबेरी का बगीचा, 3 हजार KG तक है कीमत

पेशे से इंजीनियर मनन शर्मा ने घर की छत को बना दिया ब्लूबेरी का बगीचा ( ETV Bharat )

शिमला: आज के दौर में युवा खेती-किसानी से दूर भाग रहे हैं, वहीं एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी दूरदर्शिता और तकनीक के तालमेल से मिसाल कायम की है. युवा इंजीनियर ने एक असंभव से विचार को बागवानी उद्यम में बदल दिया. पेशे से इंजीनियर मनन शर्मा की सोच घर की छत पर अब इसका फल भी देने लगी है. उन्होंने ये साबित किया कि इराद पक्का हो तो पानी की धार को विपरीत दिशा में मोड़ा जा सकता है.

शिमला के उपनगर बड़श में रहने वाले मनन शर्मा पेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उनकी छत को ब्लूबेरी ऑर्चर्ड में बदल दिया. ब्लूबैरी की खेती से हिमाचल अभी इतना परिचित नहीं है. अच्छी संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने इसमें हाथ आजमाया. उन्होंने ये साबित कर दिया कि कंक्रीट की छत पर भी बागवानी क्षेत्र में सफलता की कहानी लिखी जा सकती है. मनन शर्मा पेशे से इंजीनियर है. वर्क फ्रॉम होम के बाद घर पर बचे हुए समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने घर की छत पर ब्लूबेरी की खेती शुरू की.

छत पर लगाए गए ब्लूबेरी के पौधे (ETV Bharat)

पिता से मनन ने ली प्रेरणा

मनन शर्मा का परिवार पहले से ही मिट्टी से जुड़ा रहा है. उनके पिता, सेवानिवृत्त तहसीलदार पीयूष शर्मा ने खेतों में स्ट्रॉबेरी की खेती कर बागवानी की नींव रखी थी. पिता के इसी जुनून को मनन ने आधुनिक रूप दिया. जमीन की उपलब्धता कम होने पर उन्होंने हार नहीं मानी और 'रुफटॉप कल्टीवेशन' (छत पर खेती) को अपनाया. मनन बताते हैं, "इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने मुझे डेटा और सटीक प्रबंधन सिखाया, जबकि नौणी विश्वविद्यालय और द ग्रोवर्स फ्रूट प्लांट नर्सरी के विशेषज्ञों से मिले तकनीकी ज्ञान ने मुझे यह हौसला दिया कि ब्लूबेरी जैसी विदेशी फसल को हम अपनी छतों पर भी उगा सकते हैं."

गौर हो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित यूरोपीय देशों में ब्लूबेरी का काफी प्रचलन है. ब्लूबेरी की ड्यूक किस्म ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर फसल देने वाली है, जबकि एमराल्ड किस्म गर्म क्षेत्रों के बागवानों को बेहतर फसल देने वाली किस्म है. भारत के बाजार में ब्लूबेरी की कीमत ग्रेड के हिसाब से है. इसे तीन ग्रेड में बांटा गया है. बाजार में इसकी कीमत 1200 से 1500 रुपये प्रति किलोग्राम तक है. हालांकि अभी भारतीय बाजार में ब्लूबेरी बहुत कम उपलब्ध है.

मनन शर्मा ने बताया कि 'हमारी छत पर ब्लूबेरी के मिस्टी और ब्लूरॉबिन नाम की किस्मों के पौधे छत पर लगे हैं. जोगिंद्रनगर में स्थित नर्सरी से 500 पौधे लेकर आए थे. इनकी कीमत 400 से 800 रुपये प्रति पौधा वैरायटी के हिसाब से होती है. अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर 500 पौधे और लगाए आज 1000 ब्लूबेरी पौधों की देखभाल कर रहे हैं.'

ब्लूबेरी के मिस्टी और ब्लूरॉबिन किस्मों के लगाए पौधे (ETV Bharat)

स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध ब्लूबेरी

ब्लूबेरी एक सुपरफूड है. ये अपने स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है. ब्लूबेरी मूल रूप से उत्तरी अमेरिका से आया है. खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और कनाडा इसके जन्मस्थान माने जाते हैं. वहीं से यह यूरोप और फिर एशिया में फैल गया. ये ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में ही उग सकता है. सीमित मात्रा में इसकी खेती होती है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम, नीलगिरी हिल्स (तमिलनाडु) में प्रयोग के तौर पर इसे उगाया जा रहा है, लेकिन इसे भारत में कम ही उगाया जाता है, अधिकांश ब्लूबेरी आयात की जाती है.

ब्लूबेरी स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक (ETV Bharat)

वैज्ञानिक पद्धति का लिया सहारा

मनन शर्मा बताते हैं कि शिमला की परिस्थतियां ब्लूबेरी के लिए अनुकूल हैं. यहां गर्मियों में भी तापमान कम रहता है. इसे 800 से 1000 घंटों के चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है, लेकिन छत पर ब्लूबेरी के पौधे लगाना आसान नहीं था. आखिर में मनन ने वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया उन्होंने वजन कम करने के लिए मिट्टी के बजाय कोकोपीट, वर्मीकम्पोस्ट और विशेष पोषक तत्वों के मिश्रण का उपयोग किया गया. छत पर पानी का जमाव न हो और पौधों को सटीक नमी मिले, इसके लिए आधुनिक ड्रेनेज और सिंचाई प्रणाली ड्रिप इरिगेशन स्थापित की गई. शिमला की 'ड्राई कोल्ड' और 'डैम्प कोल्ड' की परिस्थितियों को समझते हुए पौधों की वैराइटी का चयन किया गया.