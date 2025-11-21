संजौली मस्जिद विवाद में हिंदू संगठनों का आमरण अनशन खत्म, सभी मांगों को लेकर 29 नवंबर को बड़ी बैठक
विवादित संजौली मस्जिद जल्द से जल्द गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने शिमला में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 5:16 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में संजौली मस्जिद विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठनों के नेताओं चार दिन से आमरण अनशन पर थे. प्रशासन के आश्वासन के बाद आज चौथे दिन आमरण अनशन खत्म हो गया है. अनशन पर बैठे हिंदू नेता मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने जूस पीकर आमरण अनशन तोड़ दिया है. आज (शुक्रवार, 21 नवंबर) प्रशासन ने आंदोलनकारियों से वार्ता की, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी मांगों पर सहमति जताते हुए उनकी मांगे मान ली हैं. हालांकि हिंदू संगठनों का कहना है आमरण अनशन खत्म हो गया है, लेकिन क्रमिक हड़ताल जारी रहेगी.
"प्रशासन ने हमारी सारी बातें स्वीकार की हैं और प्रशासन के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है. हमारी मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा, इसलिए आमरण अनशन खत्म किया गया है, लेकिन क्रमिक हड़ताल जारी रहेगी. प्रशासन के साथ मिलकर समाधान निकालने के लिए तैयार हैं." - कमल गौतम, अध्यक्ष, हिंदू रक्षा मंच
हिंदू संघर्ष समिति की मांगें
- हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर हुई FIR को रद्द करने की मांग.
- मस्जिद की बिजली-पानी की सप्लाई काटने, अवैध गतिविधि रोकने और बिल्डिंग को सीज करने की मांग.
- कोर्ट ने अवैध ढांचे को गिराने के जो आदेश दिए गए हैं, उसे जल्द लागू करने की मांग.
क्या है पूरा विवाद?
संजौली मस्जिद विवाद अगस्त 2024 को शुरू हुआ, जब 30 अगस्त को एक स्थानीय कारोबारी के साथ मारपीट की गई. जिसके आरोप मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों पर लगे. आरोप था कि ये युवक मारपीट करने के बाद इसी मस्जिद में छिपे थे. जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. इसके बाद ही खुलासा हुआ की मस्जिद की अवैध रूप से बनी है. 4 सितंबर 2024 को कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, उसका मालिकाना हक सरकार है. हिंदू संगठनों द्वारा मस्जिद को गिराने की मांग की गई. मामला एमसी कमिश्नर कोर्ट शिमला में पहुंचा. वहीं, 11 सितंबर 2024 को हिंदू संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में संजौली पहुंचकर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. 5 अक्टूबर 2024 को एमसी कमिश्नर कोर्ट ने 5 मंजिलों में से 3 अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया. 30 अक्टूबर 2024 को ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला अदालत में अपील दाखिल की, जो खारिज कर दी गई. वहीं, 5 मई 2025 को एमसी कमिश्नर ने निचले दो फ्लोर को भी गिराने का आदेश दिया.
अब क्यों बढ़ा विवाद?
दरअसल बीते शुक्रवार, 14 नवंबर को संजौली स्थित अवैध मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नमाज पढ़ने आए. इन दौरान स्थानीय लोगों और देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका. जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और धार्मिक तनाव पैदा हो गया, पुलिस बल भी तैनात किया गया. स्थानीय महिलाओं का कहना था कि बाहर से आने वाले लोगों को घरों के आगे से नहीं जाने देंगी. जिसके बाद पुलिस द्वारा 4 महिलाओं और 2 पुरुषों समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की. जिसके बाद से ही हिंदू संगठनों का गुस्सा पुलिस और प्रशासन पर फूटा और वे अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए.
29 नवंबर को क्या होगा?
हिंदू संघर्ष समिति का आमरण अनशन खत्म होने के बाद अब हिंदू संगठनों के नेता और प्रशासन के साथ 29 नवंबर को बैठक होनी है. इस बैठक संगठन हिंदू संगठनों की मांगों को लेकर प्रशासन के साथ चर्चा होगी.
"सभी विषयों पर बातचीत के लिए प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा. प्रशासन के साथ बातचीत के लिए 29 नवंबर को बैठक होगी, जिसमें हिंदू संगठन अपनी सभी मांगें प्रशासन के सामने रखेंगे." - कमल गौतम, अध्यक्ष, हिंदू रक्षा मंच
हिंदू प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी
वहीं, शुक्रवार को प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हिंदू संगठनों का अनशन खत्म हो गया, लेकिन अनशन खत्म होने के बाद धरना स्थल पर पहुंचे कुछ हिंदू प्रदर्शनकारी उग्र हो गए. उन्होंने सड़क पर जमकर नारेबाजी की और कुछ देर के लिए संजौली में चक्का जाम कर दिया. हालांकि, हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं के आह्वान पर चक्का जाम खुल गया और वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई. इस दौरान प्रदर्शनकारी तुरंत प्रभाव से अवैध करार दी गई संजौली मस्जिद गिराने की मांग करते हुए सड़क किनारे काफी देर तक नारेबाजी करते रहे.
ये भी पढ़ें: 'गढ़िया' देवता बाला कामेश्वर का अनूठा दरबार, बिना कुंडली मिलान के भगवान के आशीर्वाद से होती है शादी, 18 रोगों का निदान
ये भी पढ़ें: हिमाचल में पेपरलेस हुई 55,874 रजिस्ट्री, डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम