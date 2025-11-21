ETV Bharat / bharat

संजौली मस्जिद विवाद में हिंदू संगठनों का आमरण अनशन खत्म, सभी मांगों को लेकर 29 नवंबर को बड़ी बैठक

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में संजौली मस्जिद विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठनों के नेताओं चार दिन से आमरण अनशन पर थे. प्रशासन के आश्वासन के बाद आज चौथे दिन आमरण अनशन खत्म हो गया है. अनशन पर बैठे हिंदू नेता मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने जूस पीकर आमरण अनशन तोड़ दिया है. आज (शुक्रवार, 21 नवंबर) प्रशासन ने आंदोलनकारियों से वार्ता की, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी मांगों पर सहमति जताते हुए उनकी मांगे मान ली हैं. हालांकि हिंदू संगठनों का कहना है आमरण अनशन खत्म हो गया है, लेकिन क्रमिक हड़ताल जारी रहेगी.

"प्रशासन ने हमारी सारी बातें स्वीकार की हैं और प्रशासन के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है. हमारी मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा, इसलिए आमरण अनशन खत्म किया गया है, लेकिन क्रमिक हड़ताल जारी रहेगी. प्रशासन के साथ मिलकर समाधान निकालने के लिए तैयार हैं." - कमल गौतम, अध्यक्ष, हिंदू रक्षा मंच

हिंदू संघर्ष समिति की मांगें

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर हुई FIR को रद्द करने की मांग. मस्जिद की बिजली-पानी की सप्लाई काटने, अवैध गतिविधि रोकने और बिल्डिंग को सीज करने की मांग. कोर्ट ने अवैध ढांचे को गिराने के जो आदेश दिए गए हैं, उसे जल्द लागू करने की मांग.

क्या है पूरा विवाद?

संजौली मस्जिद विवाद अगस्त 2024 को शुरू हुआ, जब 30 अगस्त को एक स्थानीय कारोबारी के साथ मारपीट की गई. जिसके आरोप मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों पर लगे. आरोप था कि ये युवक मारपीट करने के बाद इसी मस्जिद में छिपे थे. जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. इसके बाद ही खुलासा हुआ की मस्जिद की अवैध रूप से बनी है. 4 सितंबर 2024 को कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, उसका मालिकाना हक सरकार है. हिंदू संगठनों द्वारा मस्जिद को गिराने की मांग की गई. मामला एमसी कमिश्नर कोर्ट शिमला में पहुंचा. वहीं, 11 सितंबर 2024 को हिंदू संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में संजौली पहुंचकर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. 5 अक्टूबर 2024 को एमसी कमिश्नर कोर्ट ने 5 मंजिलों में से 3 अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया. 30 अक्टूबर 2024 को ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला अदालत में अपील दाखिल की, जो खारिज कर दी गई. वहीं, 5 मई 2025 को एमसी कमिश्नर ने निचले दो फ्लोर को भी गिराने का आदेश दिया.