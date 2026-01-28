ETV Bharat / bharat

हिमाचल में नशे की खौफनाक कहानी, चिट्टे के सेवन के बाद नहीं उठा दोस्त, साथी ने कार में डाल खाई में धकेला

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल से नशे से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. चिट्टे का सेवन करने के बाद एक युवक ने अपने दोस्त को मृत समझ लिया और सच्चाई छिपाने की नीयत से उसके शव को उसी की कार में डालकर वाहन को गहरी खाई में धकेल दिया. मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चिट्टे के सेवन के बाद नहीं उठा मुकेश

पुलिस के अनुसार, यह मामला चिड़गांव थाना क्षेत्र का है. मृतक के भाई और शिकायतकर्ता अरुण चौहान, निवासी देनवारी गांव, तहसील चिड़गांव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 जनवरी की शाम उसका भाई मुकेश चौहान उर्फ गोल्डी अपने दोस्त रोहित राठौर उर्फ संजू, निवासी गांव डोडरा, तहसील डोडरा क्वार के साथ संधासु रोड स्थित उसके घर पर था. दोनों युवकों ने घर में कथित तौर पर चिट्टे का सेवन किया. 23 जनवरी की सुबह जब मुकेश काफी देर तक नहीं उठा, तो रोहित राठौर ने उसे मृत मान लिया. इसके बाद आरोपित ने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही मुकेश के परिजनों को इस बारे में बताया.