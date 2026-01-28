ETV Bharat / bharat

हिमाचल में नशे की खौफनाक कहानी, चिट्टे के सेवन के बाद नहीं उठा दोस्त, साथी ने कार में डाल खाई में धकेला

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.

SHIMLA ROHRU CHITTA CASE
हिमाचल में नशे की खौफनाक कहानी (CONCEPT IMAGE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल से नशे से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. चिट्टे का सेवन करने के बाद एक युवक ने अपने दोस्त को मृत समझ लिया और सच्चाई छिपाने की नीयत से उसके शव को उसी की कार में डालकर वाहन को गहरी खाई में धकेल दिया. मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चिट्टे के सेवन के बाद नहीं उठा मुकेश

पुलिस के अनुसार, यह मामला चिड़गांव थाना क्षेत्र का है. मृतक के भाई और शिकायतकर्ता अरुण चौहान, निवासी देनवारी गांव, तहसील चिड़गांव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 जनवरी की शाम उसका भाई मुकेश चौहान उर्फ गोल्डी अपने दोस्त रोहित राठौर उर्फ संजू, निवासी गांव डोडरा, तहसील डोडरा क्वार के साथ संधासु रोड स्थित उसके घर पर था. दोनों युवकों ने घर में कथित तौर पर चिट्टे का सेवन किया. 23 जनवरी की सुबह जब मुकेश काफी देर तक नहीं उठा, तो रोहित राठौर ने उसे मृत मान लिया. इसके बाद आरोपित ने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही मुकेश के परिजनों को इस बारे में बताया.

SHIMLA ROHRU CHITTA CASE
पुलिस DSI (Daily Summary of Information) (SHIMLA POLICE)

सबूत छिपाने की नीयत से रची साजिश

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपित रोहित राठौर ने मुकेश को उसकी ही कार में रखा और वाहन को अपने घर से करीब 9 किलोमीटर दूर धमवाड़ी की ओर ले गया. वहां उसने जानबूझकर शव को कार के अंदर छोड़ते हुए वाहन को गहरी खाई में धकेल दिया, ताकि यह मामला सड़क हादसा प्रतीत हो. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा. फिलहाल रोहित राठौर से पूछताछ जारी है और मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: मूक-बधिर पोती से दादा ने सालों तक किया दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

TAGGED:

FRIEND PUSHED IN CAR TO DITCH
DRUG ABUSE HIMACHAL
CHITTA SMUGGLING IN HIMACHAL
शिमला में चिट्टे का मामला
SHIMLA ROHRU CHITTA CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.