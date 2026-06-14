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शिमला में स्कूल संचालिका की हत्या से दहशत, हरियाणा की रहने वाली थी महिला, नकाबपोश शूटर अब तक फरार

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में शनिवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल (प्राइवेट) की संचालिका मनीषा मित्तल की स्कूल परिसर के गेट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. नकाबपोश हमलावरों ने मनीषा पर गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए. मनीषा मित्तल मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली थीं और संजौली स्थित स्कूल का संचालन कर रही थीं. घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. हालांकि, अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है.

स्कूल गेट के पास हुई वारदात

जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम करीब 6:30 बजे मनीषा मित्तल पास की दुकान से जरूरी सामान लेकर वापस स्कूल लौट रही थीं. इसी दौरान स्कूल के गेट नंबर-1 के पास हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं. गोली लगने के बाद मनीषा मौके पर ही गिर गईं और उनकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के दौरान करीब तीन गोलियों की आवाज सुनी गई. लोग जब तक मौके पर पहुंचे, हमलावर वहां से भाग चुके थे. शुरुआती जानकारी में हमलावरों के वाहन से आने की बात सामने आई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दो युवक पैदल भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. वहीं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि महिला जैसे ही स्कूल के पास पहुंचीं, वैसे ही एक नकाबपोश ने पहले उनके सिर में गोली मारी, जिससे वह वहीं गिर गईं. इसके बाद नकाबपोश बदमाश आगे की ओर भाग गए, लेकिन वे दोबारा लौटे और बेहद करीब से दो और गोलियां मारकर फरार हो गए.

स्कूल गेट के पास हुई वारदात (ETV BHARAT)

वायरल हुआ मनीषा का पुराना वीडियो

मनीषा मित्तल का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था. वीडियो में मनीषा ने अपने भाई और उसके पार्टनर गोविंद से खतरा होने का दावा किया था. वीडियो में मनीषा कहती हैं, "पुलिस को मैंने फोन किया, तो पुलिस कहती है कि जब लड़ाई-झगड़ा होगा तब हम आ जाएंगे. क्या ये तब मेरी मदद करेंगे, जब मुझे मार देंगे? मैं यहां अपनी बेटी के साथ अकेली हूं. मैंने एसपी सर को भी फोन किया."

मनीषा ने पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर 4 अप्रैल को शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी. उस दौरान उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों पर स्कूल के मालिकाना हक को हड़पने और संपत्ति विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे. मनीषा मित्तल का आरोप था कि यह स्कूल उनके पिता ने शुरू किया था. पिता की मृत्यु के बाद, उनके परिवार के करीबी सदस्य और भाई उन्हें इस स्कूल की संपत्ति और मालिकाना हक में उनका जायज हिस्सा देने से रोक रहे हैं. उन्होंने खुले तौर पर मीडिया के सामने यह आशंका जताई थी कि स्कूल के अधिकारों को लेकर चल रहे इस विवाद के कारण उनकी जान को गंभीर खतरा है. उन्होंने बताया था कि इस विवाद को लेकर उन्होंने जिला पुलिस और हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत दर्ज कराई थी और सुरक्षा की मांग की थी. बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से स्कूल परिसर में ही रह रही थीं.