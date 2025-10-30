ETV Bharat / bharat

संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी की अपील खारिज, जिला अदालत ने सही ठहराया MC शिमला कोर्ट का फैसला

जिला अदालत के फैसले पर लोकल रेजिडेंट्स के वकील जगतपाल ठाकुर ने कहा है, "3 मई 2025 का MC कमिश्नर शिमला को जो ऑर्डर था, उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में दो अपील दायर की थी उन दोनों अपीलों को रिकॉर्ड समय के अंदर खारिज कर दिया गया है. और 3 मई 2025 के एमसी कमिश्नर के फैसले को सही ठहराया है. इस फैसले का मतलब यह है कि संजौली में जो विवादित ढांचा है उसका ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक टूटेगा. इसका पूरा हिस्सा अवैध है. इस विवादित ढांचे के लिए चौथा फैसला आया है."

शिमला: देश भर में चर्चित हुए संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मस्जिद को गिराने को लेकर एमसी शिमला कमिश्नर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी की अपील को खारिज कर दिया है. वक्फ बोर्ड ने एमसी शिमला कोर्ट के मस्जिद को गिराने से जुड़े फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी. उल्लेखनीय है कि एमसी शिमला कमिश्नर कोर्ट ने संजौली की मस्जिद को पूरी तरह अवैध पाते हुए गिराने के आदेश जारी किए थे.

विवादित ढांचे को MC शिमला से जल्द से जल्द गिराने की अपील

लोकल रेजिडेंट्स के वकील जगतपाल ठाकुर ने कहा है कि, "इस मामले में पहला फैसला 5 अक्टूबर 2024 को आया था, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर को गिराने का फैसला आया था. 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को इन्होंने जिला अदालत में ही चुनौती दी थी, जिसे एक महीने के अंदर इस फैसले को सही ठहराया गया था. इस मामले में तीसरा फैसला 3 मई 2025 को एमसी कमिश्नर के कोर्ट से आय़ा था. इस फैसले में पूरी संजौली मस्जिद को अवैध करार दिया गया था. इस फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की थी, उसे जिला कोर्ट ने आज (गुरुवार, 30 अक्टूबर को) खारिज कर दिया. जनता के पक्ष में ये चार फैसले आए हैं. जिस तरह से हिमाचल की जनता ने जिस तरह से इस आंदोलन को शुरू कर अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी, पुलिस वालों के लाठी-डंडे खाए थे, आज ये फैसला उनके लिए मरहम का काम करेगा. अब एमसी शिमला को बिना देरी किए इस पूरे विवादित ढांचे को गिरा देना चाहिए. क्योंकि, वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की नियत में खोट है."

संजौली मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधि का बड़ा बयान

"फैसले की कॉपी आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी. अब आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. जहां तक हो सकेगा इस मामले में वहां तक जाएंगे." - मोहम्मद लतीफ, प्रतिनिधि, संजौली मस्जिद कमेटी

क्या है पूरा विवाद?

एमसी शिमला कमिश्नर कोर्ट ने 2024 में पहले 5 अक्टूबर को मस्जिद की तीन ऊपरी मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया था. फिर इसी केस में वर्ष 2025 में 3 मई को एमसी कोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश दिए थे. उसी आदेश को वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी संजौली ने चुनौती दी हुई है.

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में मल्याणा क्षेत्र में एक झगड़े के बाद समुदाय विशेष के युवक संजौली मस्जिद में आकर छिप गए थे. स्थानीय जनता ने आंदोलन किया तो मस्जिद में अवैध निर्माण का केस फिर से चर्चा में आया. शिमला में संजौली उपनगर में 11 सितंबर 2024 को भारी विरोध प्रदर्शन हुआ. हिंदू संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर में लोगों का गुस्सा फूटा तो मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए खुद मस्जिद कमेटी आगे आई. वर्ष 2024 में विधानसभा के मानसून सेशन में इस मामले पर सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अवैध प्रवासियों के साथ जोड़ा.

जिला अदालत ने MC शिमला के फैसले को ठहराया सही

मामला बढ़ता देख संजौली मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधि 12 सितंबर 2024 को एमसी शिमला कमिश्नर के पास आए और खुद अवैध निर्माण गिराने की पेशकश की थी. फिर 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट ने भी एमसी कमिश्नर कोर्ट को तय समय में फैसला देने के आदेश जारी किए थे. इस पर एमसी शिमला कमिश्नर कोर्ट ने मई 2025 में मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए उन्हें गिराने के आदेश जारी कर दिए. अब जिला अदालत ने भी एमसी शिमला के फैसले को सही ठहराया है.

