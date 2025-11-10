ETV Bharat / bharat

60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया

मुंबई: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 60 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में मुंबई पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ के समक्ष सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई.

सरकारी वकीलों ने याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा था. इसके बाद राज्य सरकार को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. शिल्पा का दावा है कि वह वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल नहीं हैं. इससे पहले पुलिस ने मामले में शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की है.

शिल्पा के घर पर साढ़े चार घंटे चली इस पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी से संबंधित लेन-देन के बारे में कई सवाल पूछे गए और उनका बयान दर्ज किया गया. वहीं, इसी मामले में राज कुंद्रा से भी पुलिस कमिश्नरेट में करीब पांच घंटे पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया. शिल्पा शेट्टी ने जांच अधिकारियों को बताया कि इस लेन-देन के समय उनका कंपनी से कोई लेना-देना नहीं था और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था.

शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस

इसी मामले के चलते हाल ही में हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को तीन महीने के लिए निलंबित किया जाए. उस याचिका पर भी सुनवाई लंबित है.

क्या है मामला?

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के साथ एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अगस्त 2025 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. इन संदिग्धों पर एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप था. यह मामला लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. शिकायत के अनुसार यह धोखाधड़ी 2015 से 2023 के बीच वित्तीय लेनदेन में हुई थी. यह भी दावा किया गया था कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने यह पैसा अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लिया था.