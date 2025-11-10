ETV Bharat / bharat

60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया

शिल्पा शेट्टी और उनके पति ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया.

bombay high court
बॉम्बे हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
मुंबई: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 60 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में मुंबई पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ के समक्ष सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई.

सरकारी वकीलों ने याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा था. इसके बाद राज्य सरकार को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई 20 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. शिल्पा का दावा है कि वह वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल नहीं हैं. इससे पहले पुलिस ने मामले में शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की है.

शिल्पा के घर पर साढ़े चार घंटे चली इस पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी से संबंधित लेन-देन के बारे में कई सवाल पूछे गए और उनका बयान दर्ज किया गया. वहीं, इसी मामले में राज कुंद्रा से भी पुलिस कमिश्नरेट में करीब पांच घंटे पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया. शिल्पा शेट्टी ने जांच अधिकारियों को बताया कि इस लेन-देन के समय उनका कंपनी से कोई लेना-देना नहीं था और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था.

शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस
इसी मामले के चलते हाल ही में हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को तीन महीने के लिए निलंबित किया जाए. उस याचिका पर भी सुनवाई लंबित है.

क्या है मामला?
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के साथ एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अगस्त 2025 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. इन संदिग्धों पर एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप था. यह मामला लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था. शिकायत के अनुसार यह धोखाधड़ी 2015 से 2023 के बीच वित्तीय लेनदेन में हुई थी. यह भी दावा किया गया था कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने यह पैसा अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लिया था.

कोठारी की शिकायत में क्या कहा गया है?
अगस्त 2025 में मुंबई के कारोबारी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. दीपक कोठारी की शिकायत के अनुसार, वह 2015 में एजेंट राजेश आर्य के माध्यम से शिल्पा और कुंद्रा के संपर्क में आए थे. उस समय, यह जोड़ा बेस्ट डील टीवी के निदेशक पद पर था, जिसमें शिल्पा शेट्टी के पास कंपनी के 87 प्रतिशत शेयर थे.

इस बैठक में दीपक कोठारी से 12 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा गया. कर्ज पर टैक्स से बचने के लिए, यह तय हुआ कि कोठारी इस राशि को कंपनी में निवेश करेंगे और मासिक रिटर्न लेंगे. तदनुसार कोठारी ने अप्रैल 2015 में कंपनी को 32 करोड़ रुपये की पहली किस्त का भुगतान कर दिया.

28 करोड़ रुपये बेस्ट डील कंपनी को ट्रांसफर
हालांकि, टैक्स सिस्टम की समस्या बनी रहने पर सितंबर 2015 में एक नया समझौता हुआ. बाद में मार्च 2016 तक कोठारी ने शेष 28 करोड़ रुपये बेस्ट डील कंपनी को ट्रांसफर कर दिए. कुल 60.48 करोड़ रुपये के इस समझौते के लिए 3.19 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क चुकाया गया था. हालांकि, इस समझौते पर हस्ताक्षर होते ही शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में ही इस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया.

कोठारी को बाद में पता चला कि यह कंपनी पहले ही 1.28 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुका पाई है. कुछ समय बाद कोठारी को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से इस बारे में बार-बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर, कोठारी ने आखिरकार जुहू पुलिस स्टेशन में इस संबंध में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई. चूंकि मामला 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का है, इसलिए जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है.

