इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरक्राफ्ट के टॉयलेट में मिला संदिग्ध लेटर
कोलकाता से शिलांग जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी का लेटर टायलेट में क्रू मेंमर को मिला.
Published : February 14, 2026 at 3:31 PM IST
कोलकाता : शिलांग जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्लेन कोलकाता एयरपोर्ट पर करीब चार घंटे तक फंसा रहा.
इंडिगो फ्लाइट 6E 7304 को एक हाथ से लिखा नोट मिलने के बाद आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जिसमें दावा किया गया था कि प्लेन में बम रखा गया है.
Kolkata Airport says, " a security alert was reported earlier today during boarding of indigo flight 6e-7304 scheduled to operate from netaji subhas chandra bose international airport to shillong after a suspicious note was found onboard. as a precautionary measure, all passengers…<="" p>— ani (@ani) February 14, 2026
हालांकि, बाद में यह धमकी एक अफवाह निकली, और स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी तलाशी के बाद फ्लाइट दोपहर 1.33 बजे अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुई.
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह नोट क्रू मेंबर में से एक को टॉयलेट में सुबह करीब 9.15 बजे मिला, जो इसके तय डिपार्चर टाइम से करीब 15 मिनट पहले था. 60 पैसेंजर में से कुछ पहले ही प्लेन में चढ़ चुके थे.
हालांकि यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया, और एयरक्राफ्ट को आइसोलेशन बे में ले जाया गया. उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया गया और संबंधित एजेंसियों ने पूरी तरह से जांच की.
एएआई के प्रवक्ता ने कहा कि सभी सुरक्षा चेक और सुरक्षा अधिकारियों से क्लियरेंस मिलने के बाद, एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया.
बता दें कि पिछले महीने 23 जनवरी को दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट में ऐसी ही धमकी भरी चिट्ठी मिली थी. वह चिट्ठी भी हाथ से ही लिखी गई थी और वह क्रू मेंबर को टॉयलेट में मिली थी. हालांकि तब धमकी भरी चिट्ठी का पता उस समय चला, जब फ्लाइट पुणे में लैंड हो चुकी थी.
