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शिकोहपुर जमीन सौदा मामला: रॉबर्ट वाड्रा केस में ED को दस्तावेज दाखिल करने के लिए मिला 3 हफ्ते का समय

शिकोहपुर जमीन सौदा मामले में ईडी को मिला समय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन सौदा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में ईडी को दस्तावेज दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है. स्पेशल जज शिवाली बंसल ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को करने का आदेश दिया.

बता दें कि कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 वाड्रा को बतौर आरोपी समन जारी करने का आदेश दिया था. समन जारी करने के आदेश को वाड्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने रॉबर्ड वाड्रा के अलावा जिन आरोपियों को समन जारी करने का आदेश दिया था उनमें सत्यानंद याजी, केवल सिंह विर्क, मेसर्स स्काई लाईट हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स स्काई लाईट रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स स्काई लाईट रियल अर्थ इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स आर्टेक्स, मेसर्स नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स लंबोदर आर्ड एंटरप्राइजेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्स एसजीवाई प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.