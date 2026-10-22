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झारखंड के एक और क्रिकेटर को मिला इंडियन टीम में मौका, रांची के शिखर मोहन रणजी में खेल चुके हैं धुंआधार पारी

शिखर मोहन ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के युवा बल्लेबाज शिखर मोहन ने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन के दम पर नई पहचान बनाई है. रांची के डोरंडा में पले-बढ़े 21 वर्षीय बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज का चयन न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत-ए की टेस्ट टीम में हुआ है. इस चयन को उनके क्रिकेट करियर में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. घरेलू मुकाबलों में लगातार रन बनाने वाले शिखर से अब आगामी अवसरों पर भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. हालांकि, भारतीय सीनियर टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें आगे भी अपनी क्षमता साबित करनी होगी.

शिखर ने कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था. छह वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण लेना शुरू किया. वह जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली के छात्र रहे हैं. इसी स्कूल से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी पढ़ाई की थी. झारखंड की घरेलू टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शिखर ने अपनी बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है.