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शिखर बैंक स्कैम फाइल बंद: कोर्ट से अजित पवार, सुनेत्रा पवार और रोहित पवार को क्लीन चिट

25 हजार करोड़ के शिखर बैंक घोटाला मामले में अजित पवार, सुनेत्रा पवार और रोहित पवार को क्लीन चिट मिल गई.

Mumbai sessions court accepts c summery report in Shikar bank scam, big relief to DCM sunetra pawar and late Ajit pawar
मुंबई सेशंस कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 2:24 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (शिखर बैंक) में कथित 25 हजार करोड़ के घोटाला मामले में, मुंबई सेशंस कोर्ट की एक विशेष अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आवेदक की तरफ से पैसों के (फंड) गलत इस्तेमाल करने का कोई इरादा साबित नहीं हुआ. इसलिए, 75 लोगों को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें राज्य के उस समय के डिप्टी सीएम, अजीत पवार, उनकी पत्नी और अभी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सुनेत्रा पवार और 73 दूसरे लोग शामिल हैं.

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 27 फरवरी को कोर्ट में 'C-समरी' रिपोर्ट जमा की थी. स्पेशल सेशंस जज महेश जाधव ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. आदेश की एक कॉपी सोमवार देर रात उपलब्ध हुई.

'C समरी' रिपोर्ट को स्वीकार करते समय कोर्ट ने क्या कहा?'
अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि आरोपी ने इस मामले में किसी भी तरह से सरकारी पैसे का गबन, धोखाधड़ी या गलत इस्तेमाल किया हो. कोर्ट ने कहा कि, इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों ने अपनी देखरेख में सौंपी गई संपत्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया हो, न ही धोखाधड़ी के इरादे का कोई सबूत है. इसके अलावा, जांच में इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि नकली दस्तावेज बनाए गए थे.

कोर्ट के आदेश में यह भी साफ तौर पर कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि बैंक के डायरेक्टरों ने गैर-कानूनी काम करने के लिए पहले से कोई तैयारी या आपराधिक साजिश की थी. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया में गलतियां या नियमों का पालन न करना सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता. आदेश में आगे कहा गया कि इस मामले में लगभग 850 करोड़ रुपये पहले ही वापस किए जा चुके हैं, और बाकी रकम वापसी की अभी प्रक्रिया चल रही है.

इसके अलावा, कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए फाइल की गई 20 से ज्यादा 'प्रोटेस्ट पिटीशन' खारिज कर दीं. अपने फैसले में, कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि जांच में डायरेक्टरों या अधिकारियों को होने वाले किसी भी गलत वित्तीयफायदे का पता नहीं चला. इसके अलावा, यह भी देखा गया कि जिन लोन की बात हो रही है, उन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के बदले दिया गया था.

2020 में भी क्लीन चिट मिली
जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि शिखर बैंक के अधिकारियों, डायरेक्टरों या उस समय के जनप्रतिनिधियों ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लोन मंजूरी और रिकवरी प्रोसेस के दौरान कागजों में हेरफेर करके गबन या पद का गलत इस्तेमाल किया हो. शिकायत करने वाले सुरिंदर अरोड़ा के लगाए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला.

इसलिए, शिखर बैंक से अलग-अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिए गए लोन की जांच में ऐसा कोई काम नहीं मिला जिससे कोई संज्ञेय अपराध बनता हो. शिकायत करने वाले ने ये आरोप NABARD की एक रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं के आधार पर लगाए थे. इस नतीजे पर पहुंचते हुए, आर्थिक अपराध शाखा ने 2020 में मुंबई सेशंस कोर्ट में एक 'C-समरी' रिपोर्ट फाइल की, जिसमें केस बंद करने को लेकर आग्रह किया गया था.

इससे केस में आरोपी सभी राजनीतिक नेताओं को राहत मिली है, जिसमें उस समय पावर में रहे अजीत पवार भी शामिल थे, जो इस मामले में फंसे थे. इसके बाद, सरकार बदलने के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने कोर्ट में एक आवेदन दी जिसमें इस केस की नए सिरे से जांच करने का इरादा बताया गया.

अन्ना हजारे और शालिनीताई पाटिल की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी गई हैं. इस बीच, इस क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, कोऑपरेटिव सेक्टर की लीडर शालिनीताई पाटिल, साथ ही माणिकराव जाधव और अहमदनगर की एक शुगर फैक्ट्री के मेंबर किसान कवाड़ ने विरोध में पिटीशन फाइल की थीं. इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी एक हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया था.

कोर्ट ने ईडी की दखल देने की अर्जी खारिज कर दी. इसके अलावा, फाइल की गई सभी आपत्ति याचिका में से, कोर्ट ने सिर्फ मूल शिकायत करने वाले सुरेंद्र मोहन अरोड़ा की याचिका को ही माना, जबकि बाकी सभी को खारिज कर दिया.

इस बीच, आर्थिक अपराध शाखा ने कोर्ट को बताया कि उसने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 173 के तहत दोबारा जांच शुरू कर दी है और इस मकसद के लिए जरूरी दस्तावेज वापस करने का आग्रह किया. हालांकि, बाद में बाकी सभी आपत्ति याचिका को खारिज करते हुए, कोर्ट ने सिर्फ सुरेंद्र मोहन अरोड़ा की याचिका को माना.

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SHIKHAR BANK SCAM FILE CLOSED
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