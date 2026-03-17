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शिखर बैंक स्कैम फाइल बंद: कोर्ट से अजित पवार, सुनेत्रा पवार और रोहित पवार को क्लीन चिट

मुंबई: महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (शिखर बैंक) में कथित 25 हजार करोड़ के घोटाला मामले में, मुंबई सेशंस कोर्ट की एक विशेष अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आवेदक की तरफ से पैसों के (फंड) गलत इस्तेमाल करने का कोई इरादा साबित नहीं हुआ. इसलिए, 75 लोगों को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें राज्य के उस समय के डिप्टी सीएम, अजीत पवार, उनकी पत्नी और अभी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सुनेत्रा पवार और 73 दूसरे लोग शामिल हैं.

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 27 फरवरी को कोर्ट में 'C-समरी' रिपोर्ट जमा की थी. स्पेशल सेशंस जज महेश जाधव ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. आदेश की एक कॉपी सोमवार देर रात उपलब्ध हुई.

'C समरी' रिपोर्ट को स्वीकार करते समय कोर्ट ने क्या कहा?'

अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि आरोपी ने इस मामले में किसी भी तरह से सरकारी पैसे का गबन, धोखाधड़ी या गलत इस्तेमाल किया हो. कोर्ट ने कहा कि, इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों ने अपनी देखरेख में सौंपी गई संपत्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया हो, न ही धोखाधड़ी के इरादे का कोई सबूत है. इसके अलावा, जांच में इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि नकली दस्तावेज बनाए गए थे.

कोर्ट के आदेश में यह भी साफ तौर पर कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि बैंक के डायरेक्टरों ने गैर-कानूनी काम करने के लिए पहले से कोई तैयारी या आपराधिक साजिश की थी. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया में गलतियां या नियमों का पालन न करना सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता. आदेश में आगे कहा गया कि इस मामले में लगभग 850 करोड़ रुपये पहले ही वापस किए जा चुके हैं, और बाकी रकम वापसी की अभी प्रक्रिया चल रही है.

इसके अलावा, कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए फाइल की गई 20 से ज्यादा 'प्रोटेस्ट पिटीशन' खारिज कर दीं. अपने फैसले में, कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि जांच में डायरेक्टरों या अधिकारियों को होने वाले किसी भी गलत वित्तीयफायदे का पता नहीं चला. इसके अलावा, यह भी देखा गया कि जिन लोन की बात हो रही है, उन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के बदले दिया गया था.

2020 में भी क्लीन चिट मिली

जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि शिखर बैंक के अधिकारियों, डायरेक्टरों या उस समय के जनप्रतिनिधियों ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लोन मंजूरी और रिकवरी प्रोसेस के दौरान कागजों में हेरफेर करके गबन या पद का गलत इस्तेमाल किया हो. शिकायत करने वाले सुरिंदर अरोड़ा के लगाए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला.