शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान, राष्ट्रपति ने रूपी सोरेन को सौंपा अवॉर्ड, समारोह में कल्पना रहीं मौजूद
राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया. उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने इसे स्वीकार किया.
Published : June 23, 2026 at 6:38 PM IST
नई दिल्ली/रांची: झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन (दिशोम गुरु) को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. शिबू सोरेन की तरफ ये यह सम्मान उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने स्वीकार किया.
मंगलवार को संसद भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन को यह पुरस्कार प्रदान किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के अलावा गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन और अन्य परिजन भी उपस्थित रहे.
गुरुजी शिबू सोरेन को यह सम्मान आदिवासी समाज के उत्थान, झारखंड आंदोलन और सार्वजनिक जीवन में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए दिया गया है. शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था. उनके बचपन का नाम शिवलाल था. प्रारंभिक शिक्षा नेमरा और गोला हाई स्कूल में पूरी की. उनके पिता सोबरन सोरेन शिक्षक थे और गांधीवादी विचारों के अनुयायी. 27 नवंबर 1957 को महाजनों ने उनकी हत्या कर दी. जमीन पर कब्जा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से हुई इस घटना ने किशोर शिबू के जीवन को पूरी तरह बदल दिया. उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई का रास्ता चुन लिया.
आदिवासी समाज को संगठित करने की मुहिम
युवावस्था में शिबू सोरेन ने आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया. उन्होंने संथाल नवयुवक संघ और सोनोत संथाल समाज का गठन किया. धनकटनी आंदोलन के जरिए उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी. पारसनाथ की पहाड़ियों और टुंडी क्षेत्र को उन्होंने अपने संघर्ष का मुख्य केंद्र बनाया.
टुंडी में सामाजिक परिवर्तन की मिसाल
टुंडी और आसपास के क्षेत्रों में शिबू सोरेन ने सामूहिक खेती, पशुपालन और रात्रि पाठशालाओं की शुरुआत की, जिससे ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली. उन्होंने स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए एक समानांतर सामाजिक व्यवस्था भी विकसित की. इन प्रयासों से आदिवासी और मूलवासी समाज में उनकी लोकप्रियता बढ़ी और लोग उन्हें “दिशोम गुरु” कहकर पुकारने लगे.
झारखंड आंदोलन और झामुमो की स्थापना
1972 में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और एके राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की स्थापना की. विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष बने तो शिबू सोरेन महासचिव. अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर चला यह आंदोलन धीरे-धीरे बड़े जन-आंदोलन में बदल गया. आपातकाल के दौरान 1975 में उन्हें जेल जाना पड़ा. 1977 में टुंडी से चुनाव लड़े लेकिन हार गए.
राजनीतिक सफर
1980 में शिरू सोरेन पहली बार दुमका लोकसभा सीट से सांसद चुने गए. इसके बाद कई बार संसद पहुंचे. 1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद उन्होंने झामुमो की कमान संभाली और पार्टी अध्यक्ष बन गए. 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ. बाद में उन्होंने राज्य में तीन बार मुख्यमंत्री पद संभाला, 2005 में पहली बार (बहुमत साबित नहीं हो सका), 2008 में दूसरी बार, दिसंबर 2009 में तीसरी बार, 2009 में तमाड़ उपचुनाव में हार के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और 2010 में उनकी सरकार गिर गई.
2014 में मोदी लहर के बावजूद जीत
2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की मोदी लहर के बीच भी वे दुमका से सांसद चुने गए. 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया. 15 अप्रैल 2025 को झामुमो के महाधिवेशन में हेमंत सोरेन को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया और शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक की भूमिका दी गई.
वृद्धावस्था संबंधित लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन
लंबी बीमारी के बाद 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उनका निधन हो गया. शिबू सोरेन का जीवन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था. उन्होंने आदिवासियों, वंचित वर्गों और झारखंड की पहचान के लिए लगातार संघर्ष किया. नेमरा गांव के एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक तक पहुंचने की उनकी यात्रा भारतीय जन आंदोलनों और लोकतंत्र के इतिहास में प्रेरणादायक अध्याय बन गई है. मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सही मान्यता देता है.
ये भी पढ़ें:
दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण: जानें, उनके संघर्ष की कहानी
दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर बनेगा आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, निदेशक मंडल की बैठक में लगी मुहर