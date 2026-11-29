हरिद्वार की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शेर सिंह राणा की पार्टी, महासम्मेलन में बड़ी घोषणा
Sher Singh Rana: शेर सिंह राणा की राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य) ने भी चुनावी मैदान में उतरने का एलान कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 4:11 PM IST
हरिद्वार: फूलन देवी हत्याकांड और अफगानिस्तान से पृथ्वी राज चौहान की अस्थियां भारत लाकर चर्चा में आए शेर सिंह राणा की पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी. शेर सिंह राणा ने खुद भी चुनाव लड़ने की घोषणा की. शेर सिंह राणा ने युवा, किसान, रोजगार और गन्ना मूल्य समेत तमाम मुद्दे गिनाए.
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है. भाजपा और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य) ने भी चुनावी मैदान में उतरने का एलान कर दिया है. पार्टी ने रविवार को ऋषिकुल मैदान में राष्ट्रवादी महासम्मेलन आयोजित कर हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का बिगुल फूंका. सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे.
पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने कहा उनकी पार्टी कई प्रमुख जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी. हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में स्थानीय युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भूमिधरी अधिकार जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे.
शेर सिंह राणा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा प्रदेश में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों का समाधान नहीं हुआ. उन्होंने कहा उत्तराखंड के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को केवल श्रमिक के तौर पर नहीं, बल्कि प्रबंधन स्तर पर भी रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए.
पार्टी ने उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 70 प्रतिशत प्रबंधन स्तर के रोजगार की मांग उठाई. उन्होंने कहा उत्तराखंड में बिजली का उत्पादन होने के बावजूद किसानों को कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है. पार्टी की मांग है कि किसानों को मुफ्त कृषि बिजली दी जाए. इसके साथ ही चीनी मिलों के संचालन से पहले गन्ने का उचित मूल्य घोषित करने की मांग भी रखी गई है.
शेर सिंह राणा ने कहा हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विस्थापितों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी भूमि पर भूमिधरी का अधिकार मिलना चाहिए. खादर क्षेत्र के लोगों को खनन कार्यों में हिस्सेदारी देने की मांग भी पार्टी के प्रमुख मुद्दों में शामिल है. युवाओं के लिए खेल मैदान उपलब्ध कराने की मांग को भी पार्टी चुनावी मुद्दा बनाएगी. राणा ने कहा भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा हाईवे और सड़कों के किनारे तैयारी करने को मजबूर हैं.
शेर सिंह राणा ने बताया पिछली बार पार्टी ने जिले की तीन विधानसभा सीटों और जिला पंचायत की पांच सीटों पर चुनाव लड़ा. जिला पंचायत के वार्ड 44 से पार्टी प्रत्याशी रविपाल सैनी ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी सभी 11 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी. खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर राणा ने कहा कि वह पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं. पार्टी उन्हें जहां से टिकट देगी, वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा पार्टी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी. आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का काम करेगी.
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