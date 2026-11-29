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हरिद्वार की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शेर सिंह राणा की पार्टी, महासम्मेलन में बड़ी घोषणा

शेर सिंह राणा का चुनावी ऐलान ( ETV Bharat )

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है. भाजपा और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य) ने भी चुनावी मैदान में उतरने का एलान कर दिया है. पार्टी ने रविवार को ऋषिकुल मैदान में राष्ट्रवादी महासम्मेलन आयोजित कर हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का बिगुल फूंका. सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे.