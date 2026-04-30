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मुरादों से मिली बेटे को नौकरी, देवी धाम पर मन्नत उतार लौट रहा चैनपुरा का परिवार खत्म

धार्मिक यात्रा से लौट रहा पूरा परिवार कार में जिंदा जला ( Etv Bharat )

पुलिस के मुताबिक महिला हादसे के दौरान ड्राइवर ने कार से बाहर कूदकर जान बचाने की कोशिश की पर वह इतना जल गया था कि उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं, श्योपुर में मृतकों के पड़ोसी स्तब्ध हैं. किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो जाएगा.

श्योपुर : अलवर जिले के मौजपुर पुलिस थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. मृतकों में से 5 एक ही परिवार के थे और श्योपुर के चैनपुरा गांव के रहने वाले थे. घटना के बाद यहां मातम पसर गया है और हर कोई स्तब्ध है. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कार में अचानक तकनीकी खराबी के चलते आग भड़क गई थी, आग इतनी तेजी से भड़की कि कार सवार एक भी व्यक्ति संभल नहीं पाया और सभी की जलकर मौत हो गई.

बेटे की लगी थी नौकरी, मां ने मांगी थी मन्नत

गांव के निवासी सूरज ने ईटीवी भारत से बातचीत में परिवार की पूरी कहानी बताई. "पार्वती और उसका पूरा परिवार काफी खुश था. उनके बेटे संतोष की हाल ही में नौकरी लगी थी. काफी मन्नतों के बाद लगी नौकरी और खुद की तबियत को लेकर पार्वती ने मन्नत मांगी थी जिसे उतारने परिवार वैष्णों देवी धाम गया. मगर परिवार ऐसे खत्म हो जाएगा उन्हे अब भी यकीन नहीं हो रहा."

ड्राइवर समेत 6 जिंदा जले

हादसे का शिकार परिवार जम्मू के वैष्णों देवी धाम मंदिर से लौट रहा था. चैनपुरा गांव निवासी पार्वती की बीमारी ठीक होने पर मन्नत पूरी करने के लिए सभी सदस्य वहां गए थे. इस हादसे में संतोष आदिवासी पुत्र रंगा आदिवासी, संतोष की पत्नी सुशीला उर्फ शशि आदिवासी, साक्षी पुत्री संतोष आदिवासी, सास पार्वती आदिवासी पत्नी मनोहर आदिवासी और छोटी बाई पत्नी काड़ू आदिवासी की मौके पर ही जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई. ये सभी श्योपुर के चैनपुरा गांव के निवासी हैं. घटना के समय ड्राइवर विनोद मेहरा निवासी नागदा खिड़की से छलांग लगाकर कूद गया, लेकिन उसकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई.

मृतकों के घर पहुंची प्रशासनिक टीम (Etv Bharat)

सीएनजी सिलिंडर फटने की आशंका

अलवर ASP प्रियंका रघुवंशी ने बताया, '' रात करीब 11.15 बजे लक्ष्मणगढ़ पुलिस को कार में आग की जानकारी मिली थी. रात करीब 11.30 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी. आग बुझाने में करीब 15 मिनट का समय लगा. आशंका है कि सीएनजी सिलिंडर फटने के कारण आग तेजी से भड़की होगी.''

पूरी परिवार की मौत के बाद घर के बाहर पसरा सन्नाटा (Etv Bharat)

मृतकों के घर पहुंची प्रशासनिक टीम

मृतकों के शवों को लेने के लिए रिश्तेदार श्योपुर से अलवर के लिए रवाना हो गए हैं. इधर, श्योपुर में मृतकों के घर पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं. तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने मृतकों के रिश्तेदारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. मृतक संतोष के साड़ू के अनुसार परिवार सास पार्वती की बीमारी ठीक होने के बाद मन्नत पूरी करने गया था. मृतक के पड़ोसी सूरज ने कहा, ''सब वैष्णों देवी दर्शन करने गए थे, सुबह पता चला कि हादसा हो गया, जिसमें सब खत्म हो गए हैं.''

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श्योपुर तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने बताया, '' घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम मृतकों के घर पर पहुंची तो जानकारी लगी थी कि हादसे में संतोष आदिवासी का पूरा परिवार खत्म हो गया है. इस घटना से हर इंसान दुःखी है, किसी के पास बोलने को शब्द ही नहीं हैं.''