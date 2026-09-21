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कूनो में नामीबियाई चीता गौरव की मौत, 10 साल से अधिक थी उम्र, भारत में अब 55 चीते

सोमवार की शाम कूनो नेशनल पार्क की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को गौरव को जंगल से रेस्क्यू किया गया था. निगरानी के दौरान वह कमजोर और सुस्त नजर आया था. चिकित्सकीय जांच में वह बेहद कमजोर पाया गया और उसके शरीर में मांसपेशियों की क्षति तथा गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई दिए.

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट चीता के लिए एक दु:खद खबर सामने आई है. नामीबिया से भारत लाए गए चीता गौरव की सोमवार 21 सितंबर 2026 को उपचार के दौरान मौत हो गई. गौरव की उम्र 10 वर्ष से अधिक बताई गई है.

इसके बाद गौरव को तत्काल उपचार दिया गया और बेहतर निगरानी एवं आगे के प्रबंधन के लिए पालपुर स्थित क्वारंटीन बोमा (QB) में रखा गया. प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में उसके शरीर में किसी अंतर्निहित पुरानी बीमारी की आशंका जताई गई थी. लगातार उपचार और देखभाल के बावजूद गौरव की हालत में सुधार नहीं हो सका और 21 सितंबर को शाम करीब 4 बजे उसने दम तोड़ दिया. अधिकारियों के मुताबिक, गौरव की मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम और लिए गए सैंपलों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

कूनो नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर आर. थिरुकुरल ने बताया कि "12 सितंबर 2026 को गौरव को जंगल से रेस्क्यू किया गया था. निगरानी के दौरान वह कमजोर और सुस्त नजर आया था. चिकित्सकीय जांच में वह बेहद कमजोर पाया गया और उसके शरीर में मांसपेशियों की क्षति तथा गंभीर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई दिए. गौरव को तत्काल उपचार दिया गया और बेहतर निगरानी एवं आगे के प्रबंधन के लिए पालपुर स्थित क्वारंटीन बोमा (QB) में रखा गया. प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में उसके शरीर में किसी अंतर्निहित पुरानी बीमारी की आशंका जताई गई. मौत का अंतिम कारण पोस्टमार्टम और सैंपल जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा."

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कूनो में अब 51 चीते

गौरव की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में अब 51 चीते रह गए हैं. इनमें 36 भारत में जन्मे चीते शामिल हैं. इनमें से 16 चीते वर्तमान में जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं. वहीं, गांधीसागर अभयारण्य में मौजूद 4 चीतों को मिलाकर भारत में चीतों की कुल संख्या 55 बताई गई है.