कूनो से दु:खद खबर, चीता आशा के 8 माह के शावक की मौत, भारत में बचे 53 चीते
कूनो नेशनल पार्क में आठ माह के चीता शावक की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत के कारणों का खुलासा. रिपोर्ट धीरज बालोठिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:46 PM IST
श्योपुर: श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की निगरानी के दौरान एक दु:खद खबर सामने आई है. नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा के पांच शावकों में से एक की मौत हो गई है. करीब आठ माह के शावक का शव सोमवार को पार्क में मिला. शावक की मौत किस वजह से हुई, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है.
चीता के 8 माह के शावक की मौत
वन विभाग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. कूनो नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर आर. थिरुकुरल ने 12 अक्टूबर 2026 को प्रेस नोट जारी कर शावक की मौत की जानकारी दी.
सुबह की निगरानी में चार शावक दिखे, पांचवें की तलाश में जुटा अमला
प्रेस नोट के मुताबिक, सोमवार सुबह नियमित निगरानी के दौरान मादा चीता आशा अपने पांच शावकों में से केवल चार के साथ दिखाई दी. एक शावक के नजर नहीं आने पर वन विभाग की टीम ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद लापता शावक मृत अवस्था में मिला. वन विभाग के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की वजह का पता चल सकेगा. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि शावक की मौत किन परिस्थितियों में हुई.
कूनो में 53 चीते, भारत में कुल संख्या 59
डिप्टी डायरेक्टर आर. थिरुकुरल की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, "शावक की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या 53 रह गई है. इनमें भारत में जन्मे 40 चीते शामिल हैं. कूनो में मौजूद चीतों में से 15 फिलहाल जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं."
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वहीं, मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में चार चीते और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (वीडीटीआर) में दो चीते मौजूद हैं. इस तरह कूनो, गांधी सागर और वीडीटीआर को मिलाकर देश में चीतों की कुल संख्या अब 59 बताई गई है.