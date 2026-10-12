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कूनो से दु:खद खबर, चीता आशा के 8 माह के शावक की मौत, भारत में बचे 53 चीते

चीता आशा के 8 माह के शावक की मौत ( Source: Kuno National Park )

श्योपुर: श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की निगरानी के दौरान एक दु:खद खबर सामने आई है. नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा के पांच शावकों में से एक की मौत हो गई है. करीब आठ माह के शावक का शव सोमवार को पार्क में मिला. शावक की मौत किस वजह से हुई, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है.

चीता के 8 माह के शावक की मौत