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कूनो में गूंजी किलकारी, मादा चीता ने दिया 4 शावकों को जन्म, जानिए क्यों खास हैं ये शावक

मध्य प्रदेश के श्योपुर कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज, चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे होते ही मादा चीता KGP12 ने 4 शावकों को दिया जन्म, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की पुष्टि. श्योपुर से धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.

KUNO CHEETAH KGP12 BIRTH 4 CUBS
मादा चीता ने दिया 4 शावकों को जन्म (Bhupendra Yadav X)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:05 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 2:13 PM IST

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श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुरी कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने 4 नए शावकों को जन्म दिया है. यह गुड न्यूज उस वक्त पर आई है, जब प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे हो गए हैं. वहीं नए शावकों के जन्म के साथ ही देश में चीतों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है. नए मेहमानों के आने से कूनो में एक बार फिर चीता कुनबे के विस्तार की उम्मीद मजबूत हुई है. इस बात की पुष्टि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया ऐतिहासिक पल

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इसकी जानकारी साझा की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा "प्रोजेक्ट चीता और कूनो नेशनल पार्क की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं. प्रोजेक्ट चीता के लिए यह वाकई ऐतिहासिक और खुशी का पल है. भारत के चीता प्रोजेक्ट के चार साल पूरे होने के एक दिन बाद भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने कुनो में चार बच्चों को जन्म दिया है.

कूनो में मादा चीता ने दिया शावकों को जन्म (ETV Bharat)

मादा चीता और शावकों की वीडियो किया पोस्ट

चार साल, चार नई ज़िंदगी-यह उम्मीद, हिम्मत और भारत में चीता संरक्षण की बढ़ती सफलता का एक सुंदर प्रतीक है. पूरे कुनो और प्रोजेक्ट चीता परिवार को दिल से बधाई." पोस्ट के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने मादा चीता KGP12 और उसके नए जन्म शावकों के साथ का एक वीडियो भी साझा किया है. जिसमें शावक अपनी मां से चिपके नजर आ रहे हैं.

कूनो में 49 चीते, 17 खुले वन क्षेत्र में

बताते चलें कूनो नेशनल पार्क में वर्तमान में कुल 49 चीते मौजूद हैं. इनमें से 17 चीते खुले वन क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं. खुले वन क्षेत्र में मौजूद चीतों में 10 नर और 7 मादा शामिल हैं. वहीं कूनो में 32 चीते सॉफ्ट रिलीज बाड़ों में रखे गए हैं. इनमें 5 नर और 8 मादा चीता शामिल हैं. इसके अलावा एक साल से कम उम्र के शावक भी इन बाड़ों में मौजूद हैं.

हालांकि 4 शावकों के जन्म के बाद कूनो में चीतों की संख्या 53 हो गई है. जबकि देश में इनकी संख्या 56 हो गई है, तीन चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में मौजूद हैं. विदेश से 26 चीते भारत लाए गए थे. फिलहाल 32 चीते ऐसे हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ है. वहीं 9 विदेशी मूल के चीता भी हैं. अभी तक 25 चीतों की मौत हो चुकी है.

गांधी सागर में भी चीतों की मौजूदगी

चीता संरक्षण कार्यक्रम का विस्तार कूनो से आगे भी हो रहा है. गांधी सागर अभयारण्य में भी तीन चीते मौजूद हैं. इस तरह मध्य प्रदेश में चीता संरक्षण और पुनर्स्थापना कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है. चार नए शावकों के जन्म को कूनो और प्रोजेक्ट चीता के लिए अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. भारत में जन्म लेने वाले चीतों की संख्या बढ़ना इस परियोजना के अगले चरण की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है.

Last Updated : September 18, 2026 at 2:13 PM IST

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