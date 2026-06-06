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कूनो में 23वें चीते की मौत, मादा चीता गामिनी की बेटी केजीपी 11 की इलाज के दौरान मौत

कूनो नेशनल पार्क में इलाज के दौरान मादा चीता केजीपी-11 की मौत. मुरैना के जंगल में 1 जून को घायल हालत में मिली थी.

FEMALE CHEETAH KGP 11 DIED
इलाज के दौरान मादा चीता केजीपी-11 की मौत (Kuno National Park Sheopur)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 9:59 PM IST

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श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर दुख भरी खबर आई है. कूनो नेशनल पार्क में इलाज के दौरान मादा चीता केजीपी-11 की मौत हो गई है. यह मादा चीता 1 जून को मुरैना के जंगल में घायल हालत में वन विभाग को मिली थी, जिसका पिछले 5 दिनों से लगातार इलाज किया जा रहा था.

गामिनी की शावक थी केजीपी-11

भारत के महत्वपूर्ण चीता प्रोजेक्ट का हिस्सा रही अफ्रीकन चीता गामिनी की भारत में जन्मी 27 महीने की संतान मादा चीता केजीपी 11 की मौत हो गई है. शनिवार की शाम कूनो नेशनल पार्क के पालपुर स्थित पशु चिकित्सा सुविधा केंद्र में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है. कूनो नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर आर थिरुकुरल ने प्रेस नोट जारी कर मामले की जानकारी साझा की है.

Kuno National Park
कूनो में 23वें चीते की मौत (Kuno National Park Sheopur)

पहाड़गढ़ में घायल मिली थी मादा चीता केजीपी-11

कूनो प्रबंधन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मादा चीता केजीपी-11 एक जून 2026 को मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में घायल अवस्था में मिली थी. जिसे तुरंत रेस्क्यू कर कूनो नेशनल पार्क की पालपुर वेटनरी ट्रीटमेंट सेंटर में इलाज के लिए लाया गया था.

पालपुर ट्रीटमेंट सेंटर में इलाज के दौरान मौत

लगातार मॉनिटरिंग और इलाज के दौरान भी मादा चीता केजीपी-11 की हालत नाज़ुक बनी हुई थी लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वेटनरी विशेषज्ञ उसे बचाने में सफल नहीं हो पाए और आखिरकार शनिवार को इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई. पिछले 1 जून से कूनो नेशनल पार्क के विशेषज्ञों की टीम और फील्ड टीम द्वारा लगातार उपचार किया जा रहा था. मादा चीता के पैर, पीठ, और पेट में आई गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हो गई. अधिकारियों के मुताबिक चीता का पोस्टमार्टम 7 जून को किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

CHEETAH RESCUE PAHARGARH MORENA
मुरैना के जंगल में 1 जून को घायल हालत में मिली थी केजीपी 11 (Kuno National Park Sheopur)

महीने भर पहले 4 शावक भी बने थे शिकार

2026 में चीता की यह पहली मौत नहीं है. इससे पहले 12 मई को भी मादा चीता केजीपी-12 के 1 महीने पहले जन्मे 4 चीता शावकों की मौत हो गई थी. मॉनिटरिंग अमले को इन शावकों के शव विक्षिप्त हालत में मिले थे. आशंका जाहिर की गई थी कि किसी जानवर द्वारा उनका शिकार किया गया था. अब मादा चीता केजीपी-11 के मामले में भी वह किसी जानवर से संघर्ष के चलते घायल हुई थी और आखिर में जिंदगी की जंग हार गई.

52 रह गई चीतों की संख्या, 23 की हो चुकी अब तक मौत

केजीपी-11 की मौत के बाद अब भारत में चीतों की संख्या घटकर कुल 52 रह गई है. जिनमें चीते और शावक मिलाकर 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं और 3 गांधी सागर अभयारण्य में अपनी टेरिटरी बना रहे हैं. जबकि 2022 से आज 6 जून 2026 तक कूनो में 23 चीतों की मौत हो चुकी है.

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