भारत में चीतों की हाफ सेंचुरी, ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, 53 हुई संख्या
भारत में चीतों की संख्या हुई 50 के पार, मादा ज्वाला चीता ने सोमवार को दिया 5 चीतों को जन्म, तीसरी बार मां बनी ज्वाला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 3:51 PM IST
रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव
श्योपुर: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर खुशियों की किलकारी गूंज उठी है. चीता प्रोजेक्ट की सफलता का एक और कदम मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म देकर बढ़ा दिया है. इस खुशखबरी के साथ ही भारत में अब चीतों की संख्या हाफ सेंचुरी से पार जा चुकी है. जिनमें 50 चीते अब कूनो का हिस्सा हैं.
केंद्रीय वन मंत्री ने दी खुशखबरी
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से सोमवार को एक बार फिर मादा चीता ज्वाला द्वारा 5 शावकों को जन्म देने की खबर निकल कर आयी. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह खुशखबरी देशवासियों से साझा की.
'वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए ऐतिहासिक पल'
केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लिखा कि, "प्रोजेक्ट चीता के लिए यह बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ज्वाला, नामीबिया की चीता और तीसरी बार सफल मां बनी, ने आज कूनो नेशनल पार्क में 5 बच्चों को जन्म दिया. इस जन्म के साथ, भारत में जन्मे फलते-फूलते शावकों की संख्या 33 हो गई है, जो भारत की धरती पर 10वीं सफल चीता संतान है. भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर.
यह उपलब्धि जानवरों के डॉक्टरों, फील्ड स्टाफ और इसमें शामिल सभी लोगों की समर्पित कोशिशों, हुनर और कमिटमेंट को दिखाती है, जो जमीन पर बिना थके काम करते रहते हैं. इन शावकों के आने के साथ, भारत में चीतों की कुल आबादी अब 53 हो गई है. वाइल्डलाइफ संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाला पल. ज्वाला और उसके शावक मजबूत बनें और आगे बढ़ें, भारत की चीता कहानी को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएं."
तीसरी बार मां बनी मादा चीता ज्वाला
आपको बता दें कि, नामीबिया से आई मादा चीता ज्वाला का यह तीसरा प्रसव है. सबसे पहले ज्वाला ने मार्च 2023 में 4 चीतों को जन्म दिया था. इसके बाद इसके बाद जनवरी 2024 में भी ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया. वहीं सोमवार यानि 9 मार्च 2026 को ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया. ऐसे में मादा ज्वाला अब तक 13 शावकों को जन्म दे चुकी है. जिनमें भारत में जन्मी पहली चीता मादा शावक मुखी समेत अब 9 शावक जीवित हैं.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जताई खुशी
इस ऐतिहासिक खुशी के पलों को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है. सीएम मोहन यादव ने लिखा है कि, "कूनो नेशनल पार्क से फिर अच्छी खबर...चीता ज्वाला ने 5 बच्चों को जन्म दिया है. जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है. इसके साथ ही, भारत में चीतों की आबादी 50 के आंकड़े को पार कर 53 हो गई है. वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के लिए यह गर्व का पल है और भारत में चीतों को फिर से बसाने की कोशिशों की सफलता का एक मज़बूत सबूत है."
भारत में 53, कूनो में 50 हुई चीतों की संख्या
बता दें कि ज्वाला के एक बार फिर मां बनने से भारत में चीतों की संख्या में भी इजाफा हो गया है. भारत में अब कुल चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है. जिनमें तीन गांधी सागर अभ्यारण्य में और 50 चीते कूनो नेशनल पार्क की देखरेख में हैं. इन 53 चीतों में हाल ही में आए 9 बोत्सवाना के चीतें भी शामिल हैं, जिसमें 6 मादा और 3 नर थे.