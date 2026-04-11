कूनो में 4 शावकों की नानी बनी चीता गामिनी, कई दशकों के बाद भारत के खुले जंगल में गूंजी किलकारी
चीता गामिनी की भारत में जन्मी शावक ने 4 चीता शावकों को दिया जन्म. चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद जंगल में पहला जन्म दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 6:30 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 6:43 PM IST
श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया है. मादा चीता गामिनी की भारत में जन्मी शावक ने 4 चीता शावकों को जन्म दिया है. ये मौका इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये भारत में चीतों के पुनर्वास के बाद जंगल में हुआ पहला चीता जन्म है. कूनो से आई ये खुशखबरी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है.
4 शावकों को जंगल में दिया जन्म
भारत में चीता पुनर्वास योजना के तहत भारत लाए गए चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. भारत में जन्मे शावक अब बड़े हो चुके हैं और उनके द्वारा भी चीता जन्म की खुशखबरियां आ रही हैं. भारत में जन्मी चीता मुखी के बाद अब मादा चीता गामिनी की 25 महीने की भारतीय संतान ने शनिवार को 4 शावकों को जन्म दिया है. ये खबर आने के बाद ही कूनो नेशनल पार्क और चीता प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है.
केंद्रीय मंत्री ने साझा की खुशखबरी
इस खुशखबरी की जानकारी खुद केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर दी है. उन्होंने लिखा, कूनो का एक ऐतिहासिक पल, कूनो नेशनल पार्क में एक ऐतिहासिक पल सामने आया है, जहां चीता 'गामिनी' की 25 महीने की भारत में जन्मी एक मादा चीता ने जंगल में 4 शावकों को जन्म दिया है, जो भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है.
Kuno milestone moment 🐾— Bhupender Yadav (@byadavbjp) April 11, 2026
A historic moment unfolds at Kuno National Park as an Indian-born female Cheetah of Gamini, aged 25 months, has given birth to four cubs in the wild—marking a major milestone in India’s cheetah conservation journey.
Having been in the wild for over a… pic.twitter.com/ABjDfxiJua
पुनर्वास के बाद जंगल में पहला जन्म
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आगे लिखा कि, "एक साल से ज्यादा समय से जंगल में रहने के बाद, 2022 में चीतों को फिर से बसाने की शुरुआत के बाद से जंगल में यह पहला दर्ज जन्म है, और खास बात यह है कि यह भारत में जन्मी किसी मादा चीता से जुड़ा ऐसा पहला मामला है.
यह प्रोजेक्ट के मुख्य लक्ष्यों, प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित रहना और प्रजनन करना, को हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम है. यह उपलब्धि भारतीय परिस्थितियों के प्रति चीतों के बढ़ते तालमेल को दर्शाती है, और कूनो के प्रबंधकों, पशु चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ के समर्पण और अथक प्रयासों का एक जीता-जागता प्रमाण है. राष्ट्र के लिए यह एक गर्व का पल है. सभी को हार्दिक बधाई."
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भारत में अब चीतों की संख्या 57
आपको बता दें की, इन 4 नए जन्मे चीतों के साथ भारत में चीतों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हो गया है. अब भारत में चीतों की संख्या 57 पहुंच गई है. जिनमें बोत्सवाना से हाल ही में आए 9 चीतों के साथ कूनो में चीतों की संख्या 54 हो गई है. वहीं 3 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में रह रहे हैं.