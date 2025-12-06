ETV Bharat / bharat

कूनो में फिर एक चीता शावक की मौत, चीता दिवस पर मां वीरा और भाई के साथ मिली थी आजादी

श्योपुर: दो दिन पहले 4 दिसंबर के दिन भारत अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस का जश्न मना रहा था. मध्य प्रदेश में चीतों का पहला घर कूनो नेशनल पार्क ने भी इस दिन को यादगार बनाने के लिए मादा चीता वीरा और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में आजाद किया था लेकिन अगले ही दिन एक बड़ी दुख भरी खबर मिली, इनमें से एक और चीता शावक की मौत हो गई है.

कूनो चीता प्रबंधन से जुड़े श्योपुर डीएफओ थिरुकुरल आर से मिली जानकारी के अनुसार चीता वीरा का एक शावक जंगल में मृत मिला है. इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, "शुक्रवार शाम जंगल में मादा चीता वीरा का एक 10 महीने का शावक जंगल में मृत मिला है. इस चीता शावक को अन्तर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर उसकी मां मादा चीता वीरा और उसके भाई के साथ जंगल में छोड़ा गया था."

अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मादा चीता वीरा और उसके दो शावकों को छोड़ा गया था जंगल में (Kuno National Park)

'मां और भाई से अलग हो गया था शावक'

डीएफओ थिरुकुरल आर के मुताबिक जंगल में छोड़े जाने के बाद मादा चीता वीरा का शावक अपने भाई और मां मादा चीता वीरा से रात में जंगल में अलग हो गया था. हालांकि अभी तक उसकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं है. ऐसे में अब पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी. हालांकि जंगल में मौजूद मादा चीता वीरा और उसका दूसरा शावक साथ हैं और पूरी तरह ठीक हैं."

वर्तमान में अब भारत में 31 है चीतों की संख्या

2022 में पहली बार 8 चीते नामीबिया से भारत लाए गए थे, जो 75 साल बाद भारत में चीतों की दस्तक थी. इसके बाद लगातार चीतों का कुनबा बढ़ रहा है. वर्तमान में भारत में अब 31 चीते जीवित हैं, जिनमें से 28 कूनो और 3 गांधी सागर अभयारण्य में मौजूद हैं. कूनो में 8 वयस्क चीते हैं जिनमें 6 मादा और 2 नर चीते हैं और बचे हुए 20 भारत में ही जन्मे चीते हैं. वहीं गांधी सागर अभ्यारण्य में भी 3 वयस्क चीते मौजूद हैं. दिसंबर के तीसरे सप्ताह में फिर दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते भारत लाने की तैयारी चल रही है.