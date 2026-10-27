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निर्वा चीता के शावक को मारी गई थी गोली! उपचार के दौरान मौत, CBI जांच की उठी मांग

श्योपुर: श्योपुर कूनो नेशनल पार्क से वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां मादा चीता निर्वा के 19 महीने के नर शावक की उपचार के दौरान मौत होने की जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने दी है. अजय दुबे के मुताबिक, शावक के पेट में गोली के छर्रे लगे थे और इसी कारण उसकी मौत हुई है.

अजय दुबे का दावा है कि क्षेत्र में लगातार शिकार की घटनाएं सामने आ रही हैं और वह लंबे समय से सरकार को इस संबंध में आगाह करते रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि संरक्षित वन्यजीवों की निगरानी के बावजूद इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं.

आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने शावक की मौत को लेकर वन्यजीवों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मामले की तत्काल सीबीआई जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि श्योपुर, मुरैना और शिवपुरी क्षेत्रों में वर्ष 2025 में शिकार से जुड़े मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2026 में इन मामलों में गिरफ्तारियां होने की बात भी सामने आई है.

अजय दुबे ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, CBI जांच की मांग

जानकारी के मुताबिक, घायल शावक को पहले कूनो नेशनल पार्क लाया गया था, जहां पार्क के चिकित्सा केंद्र में उसका उपचार किया जा रहा था. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जबलपुर भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई थी, लेकिन नर चीता शावक का उपचार कूनो नेशनल पार्क के चिकित्सा केंद्र में चल रहा था. अब अजय दुबे ने दावा किया है कि उपचार के दौरान शावक की मौत हो गई और उसको गोली मारी गई है.

अजय दुबे ने कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर उत्तम शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर एवं डीएफओ आर. थिरुकुरल और संबंधित एसडीओ को तत्काल पद से हटाने की मांग की है. उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि चीता शावक को गोली कैसे लगी तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है.

कूनो डायरेक्टर बोले- प्रेस नोट जारी करेंगे

इस मामले में कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर उत्तम शर्मा से जानकारी लेने पर उन्होंने कहा कि "विभाग की ओर से प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी जाएगी.

कूनो में 19 माह के चीता शावक की मौत (Source: Kuno National Park)

ईटीवी भारत पर खबर छपने के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने जारी किया प्रेसनोट

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश ने पुष्टि प्रेस नोट जारी कर बताया कि "19 महीने के नर चीते केएनजी 22 की आज सुबह मौत हो गई, जिसे 25 अक्टूबर 2026 को श्योपुर प्रादेशिक वन प्रभाग के कंपार्टमेंट नंबर 748 में घायल अवस्था में पाए जाने के बाद बचाया गया था. प्रारंभिक एक्स-रे में चीते के शरीर के विभिन्न स्थानों पर कई बाहरी वस्तुएं पाई गईं, जिसके बाद उपचार शुरू किया गया. विशेषज्ञों से परामर्श के बाद, विस्तृत जांच और गहन उपचार के लिए उसे जबलपुर स्थित एनडीवीएसयू के पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सा एवं रेडियोलॉजी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया. बाद में किए गए सीटी स्कैन से पता चला कि उसके शरीर में कई बाहरी वस्तुएं फंसी हुई थीं, जिनसे उसके आंतरिक अंगों, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा था. आपातकालीन सर्जरी की गई, जिसके दौरान उसके शरीर से पांच बंदूक की गोलियां बरामद की गईं. सर्जिकल हस्तक्षेप और पशु चिकित्सा दल के निरंतर प्रयासों के बावजूद, नर चीते को बचाया नहीं जा सका. राज्य सरकार ने इस घटना की विस्तृत जांच करने के लिए वन और पुलिस अधिकारियों से मिलकर एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया है. इसके साथ ही, भारत में चीतों की कुल आबादी 58 हो गई है, जिसमें कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 52 चीते, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चार और वीरंगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य (वीडीटीआर) में दो चीते शामिल हैं."

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अब इन सवालों के जवाब का इंतजार

निर्वा के 19 महीने के शावक की मौत की खबर ने चीता संरक्षण अभियान के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या शावक को गोली मारी गई थी. पेट में मिले धातु के छर्रों की चिकित्सकीय जांच में क्या सामने आया. घटना किस क्षेत्र में और किन परिस्थितियों में हुई. क्या निगरानी व्यवस्था में कोई चूक हुई.