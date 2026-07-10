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श्योपुर में ISRO ने रचा इतिहास, गगनयान के मेन पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण

गगनयान के मेन पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण ( Image Credit: ISRO )