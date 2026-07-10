श्योपुर में ISRO ने रचा इतिहास, गगनयान के मेन पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की तैयारी में हासिल की बड़ी सफलता, श्योपुर में क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का सफलतापूर्वक हुआ परीक्षण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 8:07 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 8:18 PM IST
श्योपुर: मध्य प्रदेश का श्योपुर एक बार फिर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक मिशन का गवाह बना. श्योपुर के एरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी (ADRDE) के ड्रॉप जोन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने बुधवार को गगनयान मिशन के मुख्य पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है. यह सिर्फ एक पैराशूट टेस्ट नहीं बल्कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की सफलता की दिशा में उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है. इस परीक्षण के सफल होने से गगनयान मिशन को नई मजबूती मिली है. अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का भरोसा भी बढ़ा है.
श्योपुर में पैराशूट सिस्टम का परीक्षण
भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है. इसी मिशन की तैयारियों के तहत श्योपुर में मुख्य पैराशूट सिस्टम का परीक्षण किया गया. परीक्षण के लिए भारतीय वायु सेना के IL-76 विमान का उपयोग किया गया. विमान से करीब 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सिम्युलेटेड असेंबली को हवा में छोड़ा गया. इस असेंबली में मुख्य पैराशूट और डमी पेलोड लगाया गया था, ताकि वास्तविक परिस्थितियों जैसी स्थिति तैयार की जा सके.
जैसे ही असेंबली हवा में छोड़ी गई. सबसे पहले ड्रोग पैराशूट खुला. इसका काम था असेंबली को संतुलित करना और उसकी रफ्तार को नियंत्रित करना. इसके बाद मुख्य पैराशूट सक्रिय हुआ और उसने पूरे पेलोड को सुरक्षित गति के साथ जमीन तक पहुंचाया. पूरा परीक्षण तय मानकों के अनुसार सफल रहा.
Yesterday, ISRO conducted the 5th Integrated Main Parahute Air-drop Test (IMAT-05) to test Gaganyaan's deceleration system! 🪂— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) July 8, 2026
In this test, a mass simulator fitted with Gaganyaan's decelebration (recovery) system was dropped from an IAF IL-76 aircraft from 2.5 km altitude at… pic.twitter.com/b7kgpxu1Oe
ISRO ने गगनयान के मुख्य पैराशूट का परीक्षण
ISRO के मुताबिक इस परीक्षण का मकसद बिना चालक वाले पहले गगनयान मिशन G1 के दौरान संभावित अधिकतम भार की स्थिति में मुख्य पैराशूट सिस्टम की मजबूती और उसकी कार्यक्षमता को परखना था. इस सफल परीक्षण से यह विश्वास और मजबूत हुआ कि अंतरिक्ष से लौटते समय गगनयान क्रू मॉड्यूल सुरक्षित तरीके से धरती पर उतर सकेगा. यह परीक्षण इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट यानी IMAT श्रृंखला का पांचवां सफल परीक्षण है.
गगनयान क्रू मॉड्यूल में लगाए गए 10 पैराशूट
ISRO लगातार अलग-अलग परिस्थितियों में पैराशूट सिस्टम की जांच कर रहा है, ताकि मिशन के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी चुनौती का सामना किया जा सके. गगनयान क्रू मॉड्यूल में कुल 10 पैराशूट लगाए गए हैं. सभी की जिम्मेदारी अलग-अलग है. कुछ पैराशूट मॉड्यूल के सुरक्षा कवर को अलग करते हैं. कुछ उसकी गति कम करते हैं, कुछ मुख्य पैराशूट को बाहर निकालते हैं और अंत में मुख्य पैराशूट मॉड्यूल को सुरक्षित गति से धरती पर उतारते हैं. यानी पूरी पैराशूट प्रणाली कई चरणों में काम करती है और हर चरण मिशन की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है.
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श्योपुर में हुआ यह सफल परीक्षण केवल जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. जिस धरती पर यह परीक्षण हुआ. वहीं से भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी तकनीकी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई. अब गगनयान मिशन की तैयारियां और तेज होंगी और देश उस ऐतिहासिक पल का इंतजार करेगा. जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष की यात्रा कर सुरक्षित वापस लौटेंगे.