ETV Bharat / bharat

कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ही विजयपुर MLA, सुप्रीम कोर्ट से BJP के रामनिवास रावत को झटका

कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ही रहेंगे विजयपुर के विधायक ( ETV BHARAT )