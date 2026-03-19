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कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ही विजयपुर MLA, सुप्रीम कोर्ट से BJP के रामनिवास रावत को झटका

विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ही विधायक रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाई कोर्ट का फैसला पलटा.

Mukesh Malhotra Remain MLA
कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ही रहेंगे विजयपुर के विधायक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 12:25 PM IST

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श्योपुर : विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद बड़ा फैसला दिया. शीर्ष कोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बरकरार रखने का आदेश सुनाया. इस फैसले से बीजेपी के रामनिवास रावत को करारा झटका लगा है. क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में मुकेश मल्होत्रा से विधायकी छीनकर रामनिवास रावत के पक्ष में फैसला दिया था.

ग्वालियर हाई कोर्ट का फैसला खारिज

अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर की हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया था. हाई कोर्ट ने क्रिमिनल केस छिपाने के चलते मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने दलीलें पेश की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा को राहत दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के बारे में कुछ पाबंदियां रखने के भी आदेश दिए हैं.

विधायकी बरकरार, कुछ पाबंदिया लगाईं

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मुकेश मल्होत्रा विधायक तो रहेंगे लेकिन सदन की किसी प्रक्रिया में मतदान नहीं कर सकेंगे. ऐसे में अब मुकेश जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे. जब तक कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देगा, तब तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ता नहीं मिलेगा. हालांकि विधायक निधि पर तस्वीर साफ नहीं हुई. विजयपुर विधानसभा सीट के चुनाव के परिणाम को लेकर पूर्व वन मंत्री एवं पूर्व विधायक रामनिवास रावत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

अगली सुनवाई जुलाई में होगी

मशहूर अधिवक्ता और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने बताया "अब इस मामले में अगली विस्तृत सुनवाई जुलाई में होगी." मुकेश मल्होत्रा और रामनिवास ने अपनी पार्टी बदल ली थी. मुकेश मल्होत्रा ने कांग्रेस का दामन थामा था. मुकेश पहले में बीजेपी में थे. बीजेपी ने उन्हें दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बनाया था. वहीं, रामनिवास रावत भी एक समय कांग्रेस के कद्दावर नेता थे. 2024 लोकसभा चुनाव में रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन की थी. इसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया.

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