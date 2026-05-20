ETV Bharat / bharat

शिवहर में प्रमुख के भाई की गोली मारकर हत्या, शव घर आते ही सड़क पर आगजनी और बवाल

शिवहर में प्रखंड प्रमुख के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या के बाद शव घर आते ही सड़क पर रखकर हंगामा किया गया. पढ़ें-

शिवहर में शव आते ही सड़क पर बवाल
शिवहर में शव आते ही सड़क पर बवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 20, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवहर : बिहार के शिवहर में पुरनहिया प्रखंड प्रमुख के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बुधवार की सुबह शव गांव लौटते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क पर आगजनी कर हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया.

शिवहर में शव आते ही सड़क पर बवाल : बुधवार की सुबह जैसे ही शव गांव पहुंचा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों ने बसंतपट्टी चौक को जाम कर टायर जलाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. लोग अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे.

मंत्री श्वेता गुप्ता और एसपी भी मौके पर पहुंचे
मंत्री श्वेता गुप्ता और एसपी भी मौके पर पहुंचे (ETV Bharat)

बुलानी पड़ी पुलिस फोर्स : हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. सूचना मिलने पर समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता और एसपी शुभांक मिश्रा मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया. एसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के कठघरे में लाया जाएगा.

हार्डवेयर और खाद की दुकान चलाते थे समोद : जानकारी के अनुसार समोद साह बसंतपट्टी बाजार में किराना, हार्डवेयर और खाद की दुकान चलाते थे. मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे वह अपनी दुकान बंद कर बाइक से अपने पैतृक गांव बखार चंडिहा लौट रहे थे. इसी दौरान बसंत बाजार और दुबे टोला मोड़ के समीप पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

मंत्री श्वेता गुप्ता और एसपी भी मौके पर पहुंचे
लोगों को समझाती पुलिस (ETV Bharat)

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित : गोली लगने से समोद साह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. टना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए. गढ़वा गांव निवासी संजय साह ने मानवता का परिचय देते हुए घायल व्यवसायी को तत्काल इलाज के लिए सीतामढ़ी स्थित वरुण कुमार के निजी अस्पताल पहुंचाया.

अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग : हालांकि चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. व्यसायी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण और शुभचिंतक अस्पताल पहुंच गए. घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है.

हंगामे के बाद एसपी ने संभाला मोर्चा
हंगामे के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा (ETV Bharat)

हत्या के कारणों का पता लगा रही पुलिस : पुलिस मामले की जांच में जुट हुई है. हत्या के पीछे क्या वजह थी पुलिस इसका भी पता लगा रही है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुशील कुमार बताया कि घटनास्थल के आसपास छानबीन की जा रही है. अपराधियों की पहचान के लिए संभावित बिंदुओं पर जांच चल रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

"सड़क जाम समाप्त हो गया है. घटनास्थल और उसके आसपास छानबीन की जा रही है. अपराधियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा."- अनुशील कुमार, एसडीपीओ, शिवहर

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

गोली मारकर हत्या
शिवहर में हत्या
पुरनहिया प्रखंड प्रमुख
SHEOHAR MURDER
MURDER IN SHEOHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.