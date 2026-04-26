ETV Bharat / bharat

बिहार के शौकिया किसान उगा रहे ‘एग ऑफ द सन, ढाई लाख रुपये प्रति किलो है कीमत

रणविजय कुमार ने शौक के लिए बागवानी शुरू की थी. हरियाणा से मियाजाकी आम का पौधा लाकर उन्होंने अपने खेत में लगाया. पढ़ें खबर

miyazaki mangoes
रणविजय कुमार उगा रहे मियाजाकी आम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 26, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवहर: बिहार के शिवहर से खेती की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है. जहां एक ओर पारंपरिक खेती अब भी अधिकांश किसानों की पहचान है, वहीं यहां के एक शौकिया किसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे पूरे इलाके का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया है. किसान रणविजय कुमार ने अपने बागान में दुनिया के सबसे महंगे आमों में शुमार मियाजाकी आम का पेड़ लगाकर एक नई मिसाल पेश की है.

शौक के लिए शुरू की बागवानी: करीब तीन साल पहले गांव लौटे रणविजय कुमार ने शौक के लिए बागवानी शुरू की थी. हरियाणा से मियाज़ाकी आम का पौधा लाकर उन्होंने अपने खेत में लगाया, जो अब फल देने लगा है. हालांकि इस बार बारिश के कारण उत्पादन थोड़ा प्रभावित हुआ और जहाँ लगभग 10 फल होने की उम्मीद थी, वहीं केवल 4 फल ही आए हैं. लेकिन इन फलों की कीमत और खासियत ने इसे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

“यह आम अभी हम खुद खाने के लिए रखे हैं. इसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये प्रति किलो बताई जाती है. इसे खाने का अनुभव ही अलग होता है, जिंदगी धन्य हो जाएगी."- रणविजय कुमार, किसान

miyazaki mangoes
मियाजाकी आम का पौधा (ETV Bharat)

रासायनिक खाद का उपयोग नहीं:उनका बागान केवल आम तक सीमित नहीं है. उन्होंने 40 से अधिक सुगंधित फूलों के पौधे लगाए हैं—रातरानी, चंपा, बेला सहित कई किस्में—साथ ही अमरूद, जामुन, चेरी, नाशपाती, चीकू, कटहल और चंदन जैसे फलदार वृक्ष भी उगाए हैं. वे बताते हैं कि वे किसी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते सिर्फ पानी और देखभाल से ही पौधे फल-फूल रहे हैं.

miyazaki mangoes
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद: हेल्थ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार के अनुसार मियाजाकी आम सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर भी है. इसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, बीटा-कैरोटीन और जेक्सैंथिन पाए जाते हैं, जो आँखों की रोशनी बढ़ाने, कोशिकाओं की मरम्मत और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. विटामिन C और E त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, जबकि विटामिन A और B शरीर की समग्र कार्यप्रणाली को मजबूत करते हैं.

कृषि विशेषज्ञों की नजर में प्रगतिशील कदम: कृषि विशेषज्ञ एवं प्लांट डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप राठौर इस पहल को बेहद प्रेरणादायक मानते हैं. उनके अनुसार मियाजाकी आम मूलतः जापान के मियाजाकी क्षेत्र का है और ‘एग ऑफ द सन’ के नाम से भी जाना जाता है. इसका गहरा लाल रंग, अधिक मिठास (हाई ब्रिक्स वैल्यू) और बिना रेशे का गूदा इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास बनाता है

miyazaki mangoes
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"इसकी खेती के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, भरपूर धूप और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी आवश्यक होती है. साथ ही ग्राफ्टेड पौधे, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और फ्रूट बैगिंग जैसी तकनीकों से इसकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य को और बढ़ाया जा सकता है."- शिवेंद्र प्रताप राठौर, कृषि विशेषज्ञ

miyazaki mangoes
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

बदलती खेती की तस्वीर: शिवहर जैसे छोटे जिले में इस तरह की हाई-वैल्यू बागवानी यह संकेत देती है कि अब किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नवाचार और बाजार आधारित कृषि की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. रणविजय कुमार का यह प्रयास न केवल स्थानीय किसानों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अगर जुनून और सही जानकारी हो, तो खेती सिर्फ जीविका नहीं बल्कि पहचान और समृद्धि का माध्यम भी बन सकती है.

इसे भी पढ़ें- बिहार की सुनैना के 'आग्नेयास्त्र' और 'ब्रह्मास्त्र' का जवाब नहीं, जैविक खेती से बदल रहीं तकदीर

इसे भी पढ़ें- 15 फीट का एक पौधा देगा 25 किलो टमाटर, किसान पाएंगे दोगुना मुनाफा

TAGGED:

मियाजाकी आम
MIYAZAKI MANGO
MIYAZAKI MANGO IN SHEOHAR
BIHAR NEWS
SHEOHAR FARMER GROWING MIYAZAKI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.