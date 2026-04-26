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बिहार के शौकिया किसान उगा रहे ‘एग ऑफ द सन, ढाई लाख रुपये प्रति किलो है कीमत

“यह आम अभी हम खुद खाने के लिए रखे हैं. इसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये प्रति किलो बताई जाती है. इसे खाने का अनुभव ही अलग होता है, जिंदगी धन्य हो जाएगी."- रणविजय कुमार, किसान

शौक के लिए शुरू की बागवानी: करीब तीन साल पहले गांव लौटे रणविजय कुमार ने शौक के लिए बागवानी शुरू की थी. हरियाणा से मियाज़ाकी आम का पौधा लाकर उन्होंने अपने खेत में लगाया, जो अब फल देने लगा है. हालांकि इस बार बारिश के कारण उत्पादन थोड़ा प्रभावित हुआ और जहाँ लगभग 10 फल होने की उम्मीद थी, वहीं केवल 4 फल ही आए हैं. लेकिन इन फलों की कीमत और खासियत ने इसे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है.

शिवहर: बिहार के शिवहर से खेती की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है. जहां एक ओर पारंपरिक खेती अब भी अधिकांश किसानों की पहचान है, वहीं यहां के एक शौकिया किसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे पूरे इलाके का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया है. किसान रणविजय कुमार ने अपने बागान में दुनिया के सबसे महंगे आमों में शुमार मियाजाकी आम का पेड़ लगाकर एक नई मिसाल पेश की है.

रासायनिक खाद का उपयोग नहीं:उनका बागान केवल आम तक सीमित नहीं है. उन्होंने 40 से अधिक सुगंधित फूलों के पौधे लगाए हैं—रातरानी, चंपा, बेला सहित कई किस्में—साथ ही अमरूद, जामुन, चेरी, नाशपाती, चीकू, कटहल और चंदन जैसे फलदार वृक्ष भी उगाए हैं. वे बताते हैं कि वे किसी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते सिर्फ पानी और देखभाल से ही पौधे फल-फूल रहे हैं.

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स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद: हेल्थ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार के अनुसार मियाजाकी आम सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर भी है. इसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, बीटा-कैरोटीन और जेक्सैंथिन पाए जाते हैं, जो आँखों की रोशनी बढ़ाने, कोशिकाओं की मरम्मत और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. विटामिन C और E त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, जबकि विटामिन A और B शरीर की समग्र कार्यप्रणाली को मजबूत करते हैं.

कृषि विशेषज्ञों की नजर में प्रगतिशील कदम: कृषि विशेषज्ञ एवं प्लांट डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप राठौर इस पहल को बेहद प्रेरणादायक मानते हैं. उनके अनुसार मियाजाकी आम मूलतः जापान के मियाजाकी क्षेत्र का है और ‘एग ऑफ द सन’ के नाम से भी जाना जाता है. इसका गहरा लाल रंग, अधिक मिठास (हाई ब्रिक्स वैल्यू) और बिना रेशे का गूदा इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास बनाता है

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"इसकी खेती के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, भरपूर धूप और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी आवश्यक होती है. साथ ही ग्राफ्टेड पौधे, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और फ्रूट बैगिंग जैसी तकनीकों से इसकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य को और बढ़ाया जा सकता है."- शिवेंद्र प्रताप राठौर, कृषि विशेषज्ञ

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बदलती खेती की तस्वीर: शिवहर जैसे छोटे जिले में इस तरह की हाई-वैल्यू बागवानी यह संकेत देती है कि अब किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नवाचार और बाजार आधारित कृषि की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. रणविजय कुमार का यह प्रयास न केवल स्थानीय किसानों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अगर जुनून और सही जानकारी हो, तो खेती सिर्फ जीविका नहीं बल्कि पहचान और समृद्धि का माध्यम भी बन सकती है.

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