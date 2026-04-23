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ब्लैकबोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ाता है बिहार का ये नेत्रहीन शिक्षक

दो दशक से जला रहे शिक्षा का अलख: रामाशीष कुमार साल 2006 में बिहार नियोजन इकाई शिक्षक के बहाली में शामिल हुए और 2006 से अब तक बिहार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं. अपने परिवार के बारे में शिक्षक रामाशीष बताते हैं कि मेरे परिवार में सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं.

कहां हुई शिक्षा-दीक्षा?: साल 1990 में पटना राजकीय दृष्टि निशक्त दिव्यांग विद्यालय में रामाशीष का दाखिला करवाया गया. जहां से उन्होंने दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई की. उसके बाद उन्होंने वाराणसी के दुर्गाकुंड उच्चतर माध्यमिक उच्च विद्यालय से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की. फिर दिल्ली के सत्यवती कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया.

"उस समय समुचित ढंग से इलाज न होने के कारण मैं नेत्रहीन बन गया. दृष्टि बाधित होने के बाद मैं बहुत समय तक यूं ही गांव में घूमता फिरता रहा. मेरे पिताजी को यह जानकारी मिली कि पटना में एक स्कूल है, जहां हम जैसे बच्चों की पढ़ाई होती है. उसके बाद मेरे जीवन ने नई करवट ली." - रामाशीष कुमार,दृष्टिबाधित शिक्षक

ऐसे चली गई आंखों की रोशनी: ईटीवी से बात करते हुए दृष्टिबाधित शिक्षक रामाशीष कुमार बताते हैं कि मैं खुद अभी तक अज्ञानता में हूं कि मैं दृष्टिबाधित कैसे हो गया‌, लेकिन गांव वाले और परिवार के लोगों से मालूम हुआ कि मैं जब 6 साल का था, तब मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी. लोगों का कहना है कि मिट्टी और पानी से मेरा लगाव बहुत था. मैंने बचपन में गड्ढे में कई दिनों तक जमे गंदे पानी से नहा लिया था, उसके बाद मेरे आंख लाल हो गए थे और कुछ दिनों बाद मुझे दिखाई देना बंद हो गया.

ब्लैकबोर्ड पर लिखकर पढ़ाते हैं नेत्रहीन टीचर: शेखपुरा जिले के डीहकुसुम्भा गांव के रहने वाले दोनों आंखों से दृष्टिबाधित शिक्षक रामाशीष कुमार ने न केवल अपनी कमजोरी को ताकत बनाया बल्कि यह साबित किया कि सच्ची दृष्टि आंखों में नहीं, मन और मिशन में होती है. ब्लैकबोर्ड भले ही धुंधला हो गया हो, लेकिन फिर भी बच्चों को ब्लैकबोर्ड पर लिखकर पढ़ाने की कला बखूबी निभाते हैं.

छड़ी के सहारे 4 किमी दूर पढ़ाने जाते हैं शिक्षक: रामाशीष पिछले बीस सालों से अध्यापन कार्य से जुड़े हैं. उनकी शारीरिक कमजोरी उनके जीवन में बाधा नहीं बनी, जिससे वे रोजाना 4 किलोमीटर पैदल चलकर समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं. हर सुबह छड़ी के सहारे कक्षा तक पहुंचने वाले ये शिक्षक बच्चों के हाथों में सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि सपने थमा रहे हैं.

शेखपुरा: बिहार का दिव्यांग शिक्षक सुर्खियों में है. शेखपुरा के जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय चड़िहारी में तैनात नेत्रहीन शिक्षक रामाशीष कुमार ज्ञान का प्रकाश बनकर बच्चों के भविष्य में उजाला भरने की कोशिश में जुटे हैं. बचपन में ही आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा और पिछले दो दशक से हजारों बच्चों के बीच ज्ञान का दीप जला चुके हैं.

उर्दू प्राथमिक विद्यालय चड़िहारी (ETV Bharat)

दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए सरकार से मांग: वहीं सरकार पर नाराजगी जताते हुए रामाशीष कहते हैं कि सरकार दृष्टिबाधितों के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की है. बीच-बीच में कई एनजीओ के माध्यम से महीने दो महीने के लिए अलग-अलग क्षेत्र में पढ़ाई शुरू की जाती है, लेकिन वह महज एक खानापूर्ति बनकर रह जाता है.

"हर एक जिले में एक दृष्टिबाधित विद्यालय खोला जाए, जिससे इस तरह के बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सकेगा. इसके लिए हमने कई बार डीएम और अन्य अधिकारियों को भी पत्र लिखा है."-रामाशीष कुमार,दृष्टिबाधित शिक्षक

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं रामाशीष सर: रामाशीष कुमार कई विषयों की पढ़ाई कराते हैं. हिंदी, गणित के अलावा बच्चों की डिमांड पर पढ़ाई कराने वाले टीचर से छात्र भी काफी खुश रहते हैं. वहीं जब हमने इस संबंध में चौथी कक्षा के छात्र आयुष कुमार से बात की तो उसने बताया कि शिक्षक ब्रेल लिपि के किताब से अध्ययन कर हम लोगों को बोलकर समझाते हैं. सर बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाते हैं.

"सर जो भी समझाते हैं उसे हमलोग आसानी से समझ जाते हैं और जरूरत पड़ने पर हम लोग शिक्षक के निर्देश पर ब्लैकबोर्ड पर भी लिखते हैं. बच्चे आसानी से उसका अनुसरण कर लेते हैं. सर कभी-कभी खुद भी बोर्ड पर लिखते हैं."-आयुष कुमार, छात्र

ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं टीचर: स्कूल के प्रधानाचार्य सुजीत कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वह बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि रामाशीष की अलग किताब ब्रेल लिपि से संबंधित है. उस बुक से वह पढ़कर बोलते हैं. सर जो भी वर्ण बोलते हैं उसे ब्लैकबोर्ड में लिखकर जोड़ा जाता है. इसके लिए किसी बच्चे की भी मदद ली जाती है.

"उनके पढ़ाने की शैली ऐसी है कि हर एक बच्चा हंसी-खुशी माहौल में पढ़ाई करता है. खुशनुमा तरीके से वह बच्चों को सब कुछ समझा देते हैं."- सुजीत कुमार, प्रधानाचार्य, उर्दू प्राथमिक विद्यालय चड़िहारी

नेत्रहीन एवं दिव्यांगों की पढ़ाई: बिहार में वर्तमान में दृष्टि बाधित एवं दिव्यांग लोगों के लिए चार स्थान सुनिश्चित हैं. जिसमें मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और पटना शामिल हैं

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्या होता है ब्रेल लिपि? : ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पढ़ने लिखने की एक विशेष स्पर्श आधारित पढ़ती है, जिसमें उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है. उंगलियों से छूकर अक्षर शब्द और वाक्य पहचाने जाते हैं, जिसमें हर अक्षर एक छोटे छह बिंदु के पैटर्न से बनता है. ब्रेल लिपि कुछ इस तरह से काम करता है जिसमें प्रत्येक अक्षर में दो कॉलम और तीन पंक्तियों में कुल 6 बिंदु होते हैं, अलग-अलग बिंदुओं के संयोजन से अक्षर संख्या और चिन्ह बनते हैं. पढ़ने के लिए उंगलियों को कागज या सतह पर धीरे-धीरे चलाया जाता है.

लोगों के लिए बने प्रेरणास्त्रोत: रामाशीष कुमार ने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कोई भी कमी या बाधा आड़े नहीं आ सकती है. तभी तो अंधेरों में जीने वाले शिक्षक रामाशीष ने हजारों बच्चों को उजाले की राह दिखाई है. यही कारण है कि बिहार के ये दृष्टिबाधित शिक्षक लोगों के बीच मिसाल बन गए हैं.

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