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'...तो शेख हसीना को फांसी दे दी जाएगी', भारत बोला, 'हमारा रुख स्पष्ट है'

बांग्लादेशी पीएम के सलाहकार ने कहा, कानून फांसी देगा, तो उन्हें जरूर कार्यान्वित किया जाएगा.

Sheikh Hasina
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 7:56 PM IST

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नई दिल्ली : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका लौटने की योजना पर भारत ने मंगलवार को सावधानी से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है.78 साल की हसीना अगस्त 2024 में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद अपनी सरकार गिरने पर ढाका से भागकर भारत में रह रही हैं.

पिछले हफ्ते, हसीना के करीबी सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अपनी अवामी लीग पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए स्वेच्छा से ढाका लौटने की तैयारी कर रही हैं.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "इस मामले पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. प्रत्यर्पण का कोई भी मामला कानूनी होता है और उससे उसी के अनुसार निपटा जाएगा."

वह इस मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे.पिछले साल नवंबर में, ढाका की एक विशेष अदालत ने 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की क्रूर कार्रवाई के दौरान कथित "मानवता के खिलाफ अपराधों" के लिए हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी.इस फैसले के बाद से, ढाका नई दिल्ली से उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है ताकि वे कानून का सामना कर सकें.

इस बीच बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार का एक बयान मीडिया में आया है. उसके अनुसार उन्होंने कहा, "उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों को लाने दीजिए."बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना एवं रणनीति सलाहकार जाहिद उर रहमान ने जोर देकर कहा कि हसीना को मौत की सजा के दोषी के रूप में न्याय का सामना करना होगा.

जाहिद ने कहा, "देश की जनता चाहती है कि उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए उसे मौत की सजा दी जाए, और अगर ऐसा होता है तो जनता की इच्छा के अनुसार उसे मौत की सजा दी जाएगी."

जाहिद ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (बांग्लादेश), (आईसीटी-बीडी) में हसीना के खिलाफ चल रही कार्यवाही पारदर्शी रहेगी, जिसमें पर्यवेक्षकों को निगरानी करने की अनुमति होगी और वीडियो कवरेज का प्रसारण किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि यह भी संभव है कि अदालत हसीना के खिलाफ फैसले पर पुनर्विचार करे या उन्हें बरी कर दे. उन्होंने कहा, "ऐसा भी हो सकता है." और साथ ही यह भी जोड़ा कि उनकी नियोजित वापसी को लेकर सरकार पर कोई दबाव नहीं है.

अवामी लीग पार्टी की प्रचार उप-समिति के सदस्य काजी नसीम रूपक ने बताया, "हम सभी अपनी नेता का वापस स्वागत करने के लिए तैयार हैं." अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी गिरावट आई.

17 फरवरी को ढाका में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने रिश्तों को स्थिर करने की कोशिशें शुरू कीं.

अपनी पार्टी बीएनपी की संसदीय चुनावों में भारी जीत के बाद रहमान प्रधानमंत्री बने. हसीना की अवामी लीग पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था.अप्रैल में, 18 महीने से ज़्यादा समय तक चले कूटनीतिक तनाव के बाद बिगड़े द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने की कोशिशों के तहत बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भारत का दौरा किया.नई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार के किसी वरिष्ठ सदस्य का भारत का यह पहला उच्च-स्तरीय दौरा था.

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