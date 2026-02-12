ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश चुनावों को शेख हसीना ने बताया 'सुनियोजित नाटक'

अवामी लीग ने यूनुस के इस्तीफे की मांग की और टीचर, पत्रकार और बुद्धिजीवी व राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की.

Bangladesh deposed prime minister Sheikh Hasina
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 10:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/ढाका : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को अंतरिम सरकार द्वारा कराए जा रहे आम चुनावों को एक सुनियोजित नाटक बताया. साथ ही उन्होंने एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराए जाने की मांग की.

तीस साल में ऐसा पहली बार हुआ कि आवामी लीग का चुनावी चिह्न ‘नाव’ चुनाव के मतपत्र से गायब था. बता दें कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद पहला चुनाव है.

भारत में रह रही 78 वर्षीय हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत हो रहे चुनाव मूल रूप से एक सुनियोजित नाटक हैं. हसीना ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘अवामी लीग की अनुपस्थिति में हो रहे इस भ्रामक, मतदाताविहीन चुनाव में लोगों के मतदान के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना की पूरी तरह से अनदेखी की गई.’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘11 फरवरी की शाम से ही मतदान केंद्रों पर कब्जा, गोलीबारी के अलावा वोट खरीद-फरोख्त, पैसे का वितरण, मतपत्रों पर मुहर लगाने के साथ ही एजेंट द्वारा परिणाम पत्रकों पर हस्ताक्षर करने के साथ यह नाटक शुरू हो गया.’’

शेख हसीना ने दावा किया कि 12 फरवरी की सुबह तक, ‘‘देशभर के अधिकतर पोलिंग बूथों पर वोटरों की संख्या नगण्य थी और राजधानी और अन्य क्षेत्रों के कई केंद्रों पर तो वोटर थे ही नहीं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग की जानकारी के मुताबिक, पूर्वाह्न 11 बजे तक - मतदान शुरू होने के महज साढ़े तीन घंटे बाद - केवल 14.96 प्रतिशत पात्र वोटरों ने ही भाग लिया था.’’

शेख हसीना ने कहा कि यह बेहद कम मतदान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अवामी लीग-मुक्त चुनाव को जनता ने बड़े पैमाने पर अस्वीकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में, ‘‘अवामी लीग के मतदाताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों और अल्पसंख्यक समुदायों पर लगातार हमले, गिरफ्तारियां, धमकियां और भय का माहौल बनाया गया.’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘तमाम धमकियों और उत्पीड़न के बावजूद भी लोगों ने इस फर्जी चुनाव को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से अधिकतर मतदान केंद्र करीब-करीब खाली रह गए.’’ पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि ‘‘वोटर लिस्ट में, विशेष रूप से ढाका शहर में, मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि देखी गई है, जिसकी वजह से गंभीर सवाल पैदा होता है.’’

वहीं अवामी लीग ने इस मतदाता-विहीन, अवैध और असंवैधानिक चुनाव को रद्द किए जाने की मांग की है. पार्टी ने यूनुस के इस्तीफे की मांग की और सभी ‘राजनीतिक कैदियों, जिनमें शिक्षक, पत्रकार और बुद्धिजीवी शामिल हैं, को रिहा करने और सभी झूठे मामलों को वापस लिए जाने की मांग की.

पार्टी ने अवामी लीग की गतिविधियों पर लगे सस्पेंशन को भी रद्द करने की भी मांग की. साथ ही पार्टी ने एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराए जाने का आह्वान किया.

गौरतलब है कि जुलाई 2024 में हुए जन विद्रोह के बाद अवामी लीग को सत्ता से बाहर कर दिया गया था और अंतरिम सरकार ने पिछले साल 12 मई को पार्टी की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. इसके कुछ ही समय बाद, निर्वाचन आयोग ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन स्थगित कर दिया था. साथ ही सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमे पूरे होने तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा.

ये भी पढ़ें- हिंसा के बीच बांग्लादेश चुनाव संपन्न, मतगणना जारी

TAGGED:

SHEIKH HASINA
AWAMI LEAGUE
MUHAMMAD YUNUS
INTERIM GOVERNMENT
BANGLADESH ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.