बांग्लादेश चुनावों को शेख हसीना ने बताया 'सुनियोजित नाटक'

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ( AP )

नई दिल्ली/ढाका : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को अंतरिम सरकार द्वारा कराए जा रहे आम चुनावों को एक सुनियोजित नाटक बताया. साथ ही उन्होंने एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराए जाने की मांग की. तीस साल में ऐसा पहली बार हुआ कि आवामी लीग का चुनावी चिह्न ‘नाव’ चुनाव के मतपत्र से गायब था. बता दें कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद पहला चुनाव है. भारत में रह रही 78 वर्षीय हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत हो रहे चुनाव मूल रूप से एक सुनियोजित नाटक हैं. हसीना ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘अवामी लीग की अनुपस्थिति में हो रहे इस भ्रामक, मतदाताविहीन चुनाव में लोगों के मतदान के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना की पूरी तरह से अनदेखी की गई.’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘11 फरवरी की शाम से ही मतदान केंद्रों पर कब्जा, गोलीबारी के अलावा वोट खरीद-फरोख्त, पैसे का वितरण, मतपत्रों पर मुहर लगाने के साथ ही एजेंट द्वारा परिणाम पत्रकों पर हस्ताक्षर करने के साथ यह नाटक शुरू हो गया.’’ शेख हसीना ने दावा किया कि 12 फरवरी की सुबह तक, ‘‘देशभर के अधिकतर पोलिंग बूथों पर वोटरों की संख्या नगण्य थी और राजधानी और अन्य क्षेत्रों के कई केंद्रों पर तो वोटर थे ही नहीं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग की जानकारी के मुताबिक, पूर्वाह्न 11 बजे तक - मतदान शुरू होने के महज साढ़े तीन घंटे बाद - केवल 14.96 प्रतिशत पात्र वोटरों ने ही भाग लिया था.’’