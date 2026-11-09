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शेख हसीना ने बांग्लादेश वापसी के लिए नया पासपोर्ट और पहचान पत्र मांगा: रिपोर्ट

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में देश लौटने की अपनी योजना को आसान बनाने के लिए नई दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) मांगा है. अगस्त 2024 में एक खतरनाक विद्रोह के बाद भारत भागने के बाद यह उनका पहला ऐसा कम्युनिकेशन है, जिसने उनके 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था.

मीडिया रोपोर्ट के मुताबिक लंदन में मौजूद मैट्रिक्स चैंबर्स में हसीना के वकीलों ने सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास में एक्टिंग हाई कमिश्नर प्रीति रहमान को एक लेटर दिया, जिसमें रिक्वेस्ट की गई कि उनकी वापसी को आसान बनाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाएं.

अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भागने के बाद हसीना का यह पहला ऐसा पत्र लिखा गया जो देश निकाला से लौटने के उनके बताए गए प्लान को लागू करने की दिशा में एक कदम का इशारा है. उनके वकीलों ने लिखा, 'अंतरिम सरकार और दूसरी अथॉरिटीज द्वारा उनके मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) को रद्द करने की खबर को देखते हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे क्लाइंट के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएं.' कानूनी प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स के तहत उनकी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए एप्लीकेशन को तेजी से प्रोसेस करने की भी अपील की. रॉयटर्स के मुताबिक हसीना बांग्लादेश लौटकर कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहती हैं. उनके सहयोगियों ने सोमवार को कहा कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी वापसी की सही तारीख बताई जाएगी. हालांकि उनकी वापसी की उम्मीद से नए पॉलिटिकल और कानूनी तनाव पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की वॉर-क्राइम कोर्ट ने नवंबर 2025 में स्टूडेंट-लीड विद्रोह पर जानलेवा कार्रवाई का आदेश देने के लिए उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. हसीना ने भारत में रहते हुए इन आरोपों से इनकार किया है. हसीना के जाने के बाद कई हफ़्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए जो जून 2024 में एक विवादित सरकारी नौकरी कोटा सिस्टम को लेकर शुरू हुए थे. बांग्लादेश के हाईकोर्ट के रिजर्वेशन सिस्टम को फिर से लागू करने के बाद प्रदर्शन और तेज हो गए, जिसके तहत 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियां दी गई.