शेख हसीना की वापसी के ऐलान से बढ़ी हलचल: बांग्लादेश में फिर से अशांति के डर से मालदा के व्यापारी चिंतित
शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर मालदा के व्यापारियों ने बांग्लादेश में नए सिरे से अशांति फैलने पर चिंता व्यक्त की.
Published : November 27, 2026 at 4:32 PM IST
मालदा: शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं की खबरों के बीच सिर्फ पेट्रापोल ही नहीं बल्कि मालदा के महादीपुर सीमा पर भी हलचल बढ़ गई है. प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अवामी लीग के नेता छिप गए थे.
अपनी जान बचाने के लिए कई लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए और यहां शरण ली. इनमें अवामी लीग के नेता और पड़ोसी देश के चपाई नवाबगंज जिले की जिला परिषद के सदस्य हबीबुर रहमान भी शामिल हैं. वह लगभग दो महीने पहले अपने समर्थकों के साथ भारत आए थे.
गुरुवार को हबीबुर रहमान और उनके समर्थक महादीपुर बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश लौट गए. उन्होंने संकेत दिया कि वे अकेले नहीं हैं. आने वाले दिनों में अवामी लीग के कई अन्य नेता भी भारत से अपने देश लौट सकते हैं. इस स्थिति को देखते हुए ऐसी चिंताएं हैं कि महादीपुर बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं. इसे देखते हुए भारतीय निर्यातकों को उम्मीद है कि इन घटनाओं का दोनों देशों के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.
शेख हसीना ने 16 दिसंबर को अपने देश लौटने की योजना की घोषणा की है. 5 अगस्त 2024 को हुए जन-विद्रोह के बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था. तब से वह लगभग दो साल से भारत में रह रही हैं. उनकी अनुपस्थिति में बांग्लादेश के 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' ने उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है.
उनकी अनुपस्थिति के दौरान मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनकी पार्टी, 'अवामी लीग' पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस साल की शुरुआत में 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (BNP) ने राष्ट्रीय संसदीय चुनाव जीता और सत्ता संभाली. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को प्रधानमंत्री चुना गया है. जबकि 'जमात-ए-इस्लामी' मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है.
घर लौटते समय हबीबुर रहमान मिठू ने कहा कि राजनीतिक उथल-पुथल के कारण बांग्लादेश के हालात बहुत खराब हैं. जमात, बीएनपी और एनसीपी ने देश को अस्थिर कर दिया है. ऐसे में व्यापार और वाणिज्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं. उन्होंने कहा कि देश (बांग्लादेश) इस समय हिंसा की चपेट में है. उनका मानना है कि अवामी लीग के सत्ता में वापस आते ही बांग्लादेश में शांति लौट आएगी.
उन्होंने कहा कि शेख हसीना वापस आ रही हैं और वे उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, "हम आज भी उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं. हबीबुर रहमान मिठू ने कहा कि वह इलाज के लिए भारत आए थे. यहां दक्षिण भारत में उनका इलाज हुआ. अब वह वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं. उन्होंने कहा कि अवामी लीग के कई नेताओं ने भारत में शरण ली है और वे भी अब घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं.
हालांकि, बांग्लादेश में सामान पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवरों को डर है कि अगर अवामी लीग के वे नेता जो अभी भारत में शरण लिए हुए हैं, महादीपुर बॉर्डर के रास्ते वापस लौटने की कोशिश करते हैं तो वहां हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं. मुजीबुर रहमान नाम के एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि, वह मुख्य रूप से बांग्लादेश में पत्थर ले जाते हैं. आमतौर पर वह उसी दिन वापस आ जाते हैं. लेकिन जो लोग खाने-पीने का सामान ले जाते हैं उन्हें अपना माल उतारने में अक्सर कई दिन लग जाते हैं, जिसके बाद ही वे वापस लौट पाते हैं. बांग्लादेश में अभी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं. वहां अक्सर अशांति बनी रहती है. उनका कहना है कि शेख हसीना के वापस लौटने पर हालात और बिगड़ेंगे या नहीं यह तो नहीं कह सकता, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि जब भी हम सामान लेकर बॉर्डर पार करें, तो हमारी सुरक्षा पक्की हो.
राजशाही के रहने वाले सुजान इस्लाम अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए महादीपुर बॉर्डर के रास्ते भारत आए. उन्होंने बताया कि वह अवामी लीग के गढ़ राजशाही में रहते हैं. वहां हालात काफी हद तक स्थिर हैं. पार्टी नेता बेरोकटोक आ-जा रहे हैं. लेकिन गोपालगंज और ब्राह्मणबरिया जैसी जगहों पर अफरा-तफरी मची हुई है. जब से हसीना के वापस लौटने की खबर फैली है, इन इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं.
उन्होंने कहा कि यह तय है कि अगर शेख हसीना वापस आती हैं, तो कुछ इलाकों में और ज्यादा अशांति फैलेगी. असल में बांग्लादेश के लोग बस यही चाहते हैं कि सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो देश को ठीक से चला सके.
महादीपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव प्रोसेनजीत घोष ने उम्मीद जताई है कि शेख हसीना की वापसी से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कोई रुकावट नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल, हर दिन 200 से 250 मालवाहक ट्रक भारत से बांग्लादेश जा रहे हैं. भले ही वहां राजनीतिक अस्थिरता है, लेकिन इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभी तक कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है.
उन्होंने कहा कि यह सच है कि 2024 से पहले के मुकाबले दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा में कुछ कमी आई है. हमें उम्मीद है कि शेख हसीना की देश वापसी के बाद इस व्यापार में और कोई रुकावट नहीं आएगी. घोष ने कहा कि बीएसएफ, कस्टम अधिकारी और पुलिस, सभी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. उन्हें भरोसा है कि बांग्लादेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सामान्य रूप से चलता रहे.
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