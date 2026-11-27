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शेख हसीना की वापसी के ऐलान से बढ़ी हलचल: बांग्लादेश में फिर से अशांति के डर से मालदा के व्यापारी चिंतित

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित महादीपुर बॉर्डर, जहां एक गेट के पास सीमा सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं ( ETV Bharat )

मालदा: शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं की खबरों के बीच सिर्फ पेट्रापोल ही नहीं बल्कि मालदा के महादीपुर सीमा पर भी हलचल बढ़ गई है. प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अवामी लीग के नेता छिप गए थे.

अपनी जान बचाने के लिए कई लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए और यहां शरण ली. इनमें अवामी लीग के नेता और पड़ोसी देश के चपाई नवाबगंज जिले की जिला परिषद के सदस्य हबीबुर रहमान भी शामिल हैं. वह लगभग दो महीने पहले अपने समर्थकों के साथ भारत आए थे.

गुरुवार को हबीबुर रहमान और उनके समर्थक महादीपुर बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश लौट गए. उन्होंने संकेत दिया कि वे अकेले नहीं हैं. आने वाले दिनों में अवामी लीग के कई अन्य नेता भी भारत से अपने देश लौट सकते हैं. इस स्थिति को देखते हुए ऐसी चिंताएं हैं कि महादीपुर बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं. इसे देखते हुए भारतीय निर्यातकों को उम्मीद है कि इन घटनाओं का दोनों देशों के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. शेख हसीना ने 16 दिसंबर को अपने देश लौटने की योजना की घोषणा की है. 5 अगस्त 2024 को हुए जन-विद्रोह के बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था. तब से वह लगभग दो साल से भारत में रह रही हैं. उनकी अनुपस्थिति में बांग्लादेश के 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' ने उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है. उनकी अनुपस्थिति के दौरान मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनकी पार्टी, 'अवामी लीग' पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस साल की शुरुआत में 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (BNP) ने राष्ट्रीय संसदीय चुनाव जीता और सत्ता संभाली. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को प्रधानमंत्री चुना गया है. जबकि 'जमात-ए-इस्लामी' मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है. घर लौटते समय हबीबुर रहमान मिठू ने कहा कि राजनीतिक उथल-पुथल के कारण बांग्लादेश के हालात बहुत खराब हैं. जमात, बीएनपी और एनसीपी ने देश को अस्थिर कर दिया है. ऐसे में व्यापार और वाणिज्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं. उन्होंने कहा कि देश (बांग्लादेश) इस समय हिंसा की चपेट में है. उनका मानना है कि अवामी लीग के सत्ता में वापस आते ही बांग्लादेश में शांति लौट आएगी. उन्होंने कहा कि शेख हसीना वापस आ रही हैं और वे उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, "हम आज भी उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं. हबीबुर रहमान मिठू ने कहा कि वह इलाज के लिए भारत आए थे. यहां दक्षिण भारत में उनका इलाज हुआ. अब वह वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं. उन्होंने कहा कि अवामी लीग के कई नेताओं ने भारत में शरण ली है और वे भी अब घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं.