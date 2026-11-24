दो साल बाद बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, 16 दिसंबर को विजय दिवस पर वापसी का ऐलान
बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने 16 दिसंबर को स्वदेश वापसी की घोषणा की, वहीं हिंसा के बीच पीएम रहमान ने बैठक की.
Published : November 24, 2026 at 10:16 AM IST
नई दिल्ली: बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है. दो साल से अधिक समय तक भारत में निर्वासन में रहने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आगामी 16 दिसंबर को अपने देश लौटने की घोषणा की है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, हसीना ने ढाका की वर्तमान सरकार से अपनी स्वदेश वापसी के लिए विशेष इंतजाम करने की मांग की है.
विजय दिवस पर वापसी और विमान की मांग
शेख हसीना के प्रवक्ता सैयद मुजम्मिल अली ने एक बयान में कहा कि हसीना 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत की वर्षगांठ यानी 'विजय दिवस' के मौके पर घर लौटना चाहती हैं. उन्होंने ढाका सरकार से आग्रह किया है कि दिल्ली से उनकी वापसी के लिए राष्ट्रीय विमान सेवा 'बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस' की व्यवस्था की जाए और जरूरी यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं.
अली ने तर्क दिया कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश के ही विमान से भारत लाया गया था, इसलिए अब सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उन्हें वापस ढाका ले जाने का इंतजाम करे. उन्होंने आरोप लगाया कि हसीना को संविधान के विरुद्ध जाकर देश से बाहर भेजा गया था. गौरतलब है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था.
हिंसा के बीच पीएम तारिक रहमान की अहम बैठक
दूसरी ओर, शेख हसीना की वापसी की खबरों और देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही आगजनी, देसी बम विस्फोटों और हिंसा की घटनाओं के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. उन्होंने सोमवार को छात्र-नेतृत्व वाली 'नेशनल सिटीजन पार्टी' (NCP) के शीर्ष नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. यह वही संगठन है, जो जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन से उभरा था और जिसके कारण हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी.
लोकतांत्रिक ताकतों की एकजुटता पर जोर
ढाका के कैबिनेट डिवीजन सचिवालय में हुई यह बैठक लगभग 40 मिनट तक चली. इसमें एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ, जिसमें अख्तर हुसैन, हसनत अब्दुल्ला और अकरम हुसैन मौजूद थे. बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता महदी अमीन ने इसे देश को अस्थिर करने की साजिशों के खिलाफ लोकतांत्रिक ताकतों की एकजुटता बताया. उन्होंने कहा कि फासीवादी ताकतों के खिलाफ सभी दल अपने वैचारिक मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े हैं.
ठोस कार्रवाई की मांग
वहीं, बैठक के बाद एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने स्पष्ट संदेश दिया कि राजनीतिक संवाद केवल औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार के साथ संवाद जारी रहे, लेकिन इसे सार्थक बनाने के लिए प्रशासन को जमीनी स्तर पर ठोस कदम भी उठाने होंगे.
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