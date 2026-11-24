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दो साल बाद बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, 16 दिसंबर को विजय दिवस पर वापसी का ऐलान

शेख हसीना ( ani )

नई दिल्ली: बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है. दो साल से अधिक समय तक भारत में निर्वासन में रहने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आगामी 16 दिसंबर को अपने देश लौटने की घोषणा की है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, हसीना ने ढाका की वर्तमान सरकार से अपनी स्वदेश वापसी के लिए विशेष इंतजाम करने की मांग की है.

विजय दिवस पर वापसी और विमान की मांग

शेख हसीना के प्रवक्ता सैयद मुजम्मिल अली ने एक बयान में कहा कि हसीना 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत की वर्षगांठ यानी 'विजय दिवस' के मौके पर घर लौटना चाहती हैं. उन्होंने ढाका सरकार से आग्रह किया है कि दिल्ली से उनकी वापसी के लिए राष्ट्रीय विमान सेवा 'बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस' की व्यवस्था की जाए और जरूरी यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं.