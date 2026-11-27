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बांग्लादेश-भारत संबंधों में 'कांटा' बनीं शेख हसीना, बांग्लादेशी मंत्री का बड़ा बयान

शेख हसीना ( Ians )

ढाका: बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों में एक 'कांटा' और बड़ी परेशानी बन गई हैं. यह बयान बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने दिया है. उनका कहना है कि भारत सरकार को भी अब इस बात का अहसास होने लगा है कि हसीना की भारत में मौजूदगी से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है.

'बिन बुलाए मेहमान' जैसी स्थिति

गुरुवार को विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बात करते हुए कबीर ने शेख हसीना की तुलना एक ऐसे बिन बुलाए मेहमान से की, जो अचानक किसी के घर आ धमके. उन्होंने कहा कि इस समय भारत एक बेहद मुश्किल स्थिति में फंस गया है. भारत न तो उन्हें तुरंत वापस भेज पा रहा है और न ही उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर पा रहा है. कबीर ने साफ शब्दों में कहा कि हसीना दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक सिरदर्द बन चुकी हैं.

प्रत्यर्पण संधि के तहत ही होगी वापसी

शेख हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मल अली ने हाल ही में घोषणा की थी कि 79 वर्षीय हसीना 16 दिसंबर को 'विजय दिवस' के मौके पर बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेशी मंत्री ने कहा कि हसीना कोई आम नागरिक नहीं बल्कि एक अपराधी हैं. उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में विशेष न्यायाधिकरण द्वारा मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि हसीना अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकतीं. उन्हें भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत हथकड़ी लगाकर या कड़ी निगरानी में ही देश लाया जाएगा.