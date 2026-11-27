बांग्लादेश-भारत संबंधों में 'कांटा' बनीं शेख हसीना, बांग्लादेशी मंत्री का बड़ा बयान
बांग्लादेशी मंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना को भारत-बांग्लादेश रिश्तों का 'कांटा' बताते हुए कहा कि उनकी वापसी केवल प्रत्यर्पण संधि के तहत होगी.
Published : November 27, 2026 at 3:24 PM IST
ढाका: बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों में एक 'कांटा' और बड़ी परेशानी बन गई हैं. यह बयान बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने दिया है. उनका कहना है कि भारत सरकार को भी अब इस बात का अहसास होने लगा है कि हसीना की भारत में मौजूदगी से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है.
'बिन बुलाए मेहमान' जैसी स्थिति
गुरुवार को विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बात करते हुए कबीर ने शेख हसीना की तुलना एक ऐसे बिन बुलाए मेहमान से की, जो अचानक किसी के घर आ धमके. उन्होंने कहा कि इस समय भारत एक बेहद मुश्किल स्थिति में फंस गया है. भारत न तो उन्हें तुरंत वापस भेज पा रहा है और न ही उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर पा रहा है. कबीर ने साफ शब्दों में कहा कि हसीना दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक सिरदर्द बन चुकी हैं.
प्रत्यर्पण संधि के तहत ही होगी वापसी
शेख हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मल अली ने हाल ही में घोषणा की थी कि 79 वर्षीय हसीना 16 दिसंबर को 'विजय दिवस' के मौके पर बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेशी मंत्री ने कहा कि हसीना कोई आम नागरिक नहीं बल्कि एक अपराधी हैं. उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में विशेष न्यायाधिकरण द्वारा मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि हसीना अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकतीं. उन्हें भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के तहत हथकड़ी लगाकर या कड़ी निगरानी में ही देश लाया जाएगा.
भारत का रुख और रिश्तों में ठंडापन
दूसरी ओर, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हसीना की दिसंबर में वापसी की योजना पर कोई सीधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी स्वैच्छिक वापसी और बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध दो अलग-अलग मामले हैं, जिन पर भारत कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार कर रहा है.
गौरतलब है कि 15 साल तक बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाली शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटास आई है. फरवरी में सत्ता संभालने वाले बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत के निमंत्रण के बावजूद अभी तक नई दिल्ली का दौरा नहीं किया है और सितंबर में भारत की मेजबानी में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भी दूरी बनाए रखी थी.
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