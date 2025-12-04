ETV Bharat / bharat

शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पर छुट्टी का प्रस्ताव LG के पास, फैसले का इंतजार कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस

श्रीनगर: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने संस्थापक और जम्मू-कश्मीर के पहले के मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती 5 दिसंबर को अपनी छुट्टी वापस किए बिना मनाएगी. सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर एक साल से इस प्रस्ताव को दबाए रखने का आरोप लगाया है.

एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 2020 में छुट्टियों की सूची से शेख सहित कई छुट्टियों को रद्द कर दिया था. इसकी बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों में से एक था. साथ ही सरकार ने दावा किया कि पिछले साल कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि छुट्टियों पर फैसला केंद्र का है इसीलिए वे राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि चुनी हुई सरकार के पास छुट्टियों में भी अधिकार हों. हम राज्य का दर्जा वापस चाहते हैं ताकि हम छोटे-बड़े फैसले ले सकें." लेकिन उन्होंने कहा कि छुट्टी चाहे कोई भी हो, शेख अपने योगदान के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि यह प्रस्ताव अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लंबित है. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "प्रस्ताव एलजी ऑफिस के पास है और हम इस पर कुछ नहीं कर सकते."