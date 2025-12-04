ETV Bharat / bharat

शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पर छुट्टी का प्रस्ताव LG के पास, फैसले का इंतजार कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस

जम्मू-कश्मीर के पहले के मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी.

Chief Minister Omar Abdullah
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने संस्थापक और जम्मू-कश्मीर के पहले के मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती 5 दिसंबर को अपनी छुट्टी वापस किए बिना मनाएगी. सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर एक साल से इस प्रस्ताव को दबाए रखने का आरोप लगाया है.

एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 2020 में छुट्टियों की सूची से शेख सहित कई छुट्टियों को रद्द कर दिया था. इसकी बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादों में से एक था. साथ ही सरकार ने दावा किया कि पिछले साल कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि छुट्टियों पर फैसला केंद्र का है इसीलिए वे राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि चुनी हुई सरकार के पास छुट्टियों में भी अधिकार हों. हम राज्य का दर्जा वापस चाहते हैं ताकि हम छोटे-बड़े फैसले ले सकें." लेकिन उन्होंने कहा कि छुट्टी चाहे कोई भी हो, शेख अपने योगदान के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि यह प्रस्ताव अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लंबित है. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "प्रस्ताव एलजी ऑफिस के पास है और हम इस पर कुछ नहीं कर सकते."

केंद्र शासित प्रदेश में कैबिनेट के फैसलों को लोक भवन से मंज़ूरी मिलनी होती है और उन्होंने कहा कि एलजी ने फाइल को मंज़ूरी नहीं दी है. हालांकि लोक भवन से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी.

शेर-ए-कश्मीर के नाम से मशहूर शेख की 120वीं जयंती 5 दिसंबर को मनाई जाएगी. शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के दादा हैं. शेख अब्दुल्ला का 1983 में निधन हो गया था.

मुख्यमंत्री अपने पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ सुबह श्रीनगर के हजरतबल में डल झील के किनारे शेख के मकबरे पर नमाज अदा करने वाले हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर प्रांतीय अध्यक्ष शौकत मीर ने छुट्टी को फिर से शुरू न कर पाने के लिए बिज़नेस नियमों की कमी का हवाला दिया, क्योंकि मौजूदा 'दोहरा नियंत्रण' सिस्टम में पावर एलजी के पास है.

ये भी पढ़ें- अग्निवीरों की तैनाती से उमर गदगद; पुतिन के दौरे पर कहा - पीएम मोदी अब यूक्रेन युद्ध को सुलझाने में निभाएंगे भूमिका

TAGGED:

CHIEF MINISTER OMAR ABDULLAH
LG MANOJ SINHA
EX CM SHEIKH MOHAMMAD ABDULLAH
JAMMU AND KASHMIR
SHEIKH ABDULLAH BIRTHDAY HOLIDAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.