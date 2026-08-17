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'क्यों छोड़ी पार्टी', शहजाद पूनावाला ने बताया कारण, हुए भावुक

शहजाद पूनावाला ने बताया कि उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. पढ़ें पूरी खबर.

Shehzad Poonawalla
शहजाद पूनावाला (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 12:15 PM IST

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नई दिल्ली : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोमवार को कहा कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. पूनावाला ने कहा कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उनसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है.

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपना इस्तीफा भी पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि उन्होंने 30 जुलाई को नबीन को पत्र लिखकर "जरूरी वित्तीय और व्यक्तिगत हालात" के कारण बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से "बिना किसी शर्त के इस्तीफा देने" की पेशकश की थी.

भाजपा अध्यक्ष नबीन को लिखे अपने पत्र में, पूनावाला ने बताया कि पार्टी द्वारा उनके इस्तीफे को तुरंत स्वीकार न करने और उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने से वे कितने भावुक हुए. पूनावाला ने आगे कहा, "लेकिन लंबे और गहन विचार-विमर्श के बाद, मैंने यह अंतिम फैसला किया है कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका और बीजेपी की सक्रिय प्राथमिक सदस्यता से मुक्त होने पर जोर देना चाहता हूं.

पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने - जो कुछ ऐसे लोगों की वजह से हुईं जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है - मुझे अपने पहले के फैसले पर अडिग रहने और उसे दोहराने के लिए मजबूर किया है."

31 जुलाई को, पूनावाला ने एक्स पर अपना बायो अपडेट किया और उसमें बीजेपी का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गईं. लेकिन उस समय पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी.

सोमवार को बीजेपी प्रमुख को सौंपे गए अपने ताजा इस्तीफा पत्र में पूनावाला ने कहा, "जैसा कि पहले बताया गया है, जरूरी आपातकालीन वित्तीय और व्यक्तिगत हालात के कारण, मैं प्राइवेट सेक्टर में जा रहा हूं, लेकिन जहां भी और जिस भी रूप में संभव होगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विजन और काम का समर्थन करना जारी रखूंगा." उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि मैंने कहा, मैं सिर्फ 'व्यवस्था' छोड़ रहा हूं, 'व्यक्ति' या 'विचार' नहीं."

ये भी पढ़ें : शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से दिया इस्तीफा? सोशल मीडिया में अपडेटेड बायो से मची खलबली

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शहजाद पूनावाला त्यागपत्र भाजपा
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