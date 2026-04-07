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'वर्दी वाले दिखें दुश्मन और घुसपैठिए भाईजान': शहजाद पूनावाला का ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 'ईटीवी भारत' से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला.

Shehzad Poonawalla attacks Mamata
शहजाद पूनावाला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 6:01 PM IST

3 Min Read
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अनामिका रत्ना.

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राज्य में राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंच गया है. 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के मतदान से पहले सत्ताधारी TMC और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 'बाहरी बनाम भीतरी', 'मांस-मछली खाने पर रोक' और 'वोटर लिस्ट' के मुद्दों पर केंद्र को घेर रही हैं, वहीं भाजपा ने ममता सरकार के 15 वर्षों के 'कुशासन' को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया है.

इसी क्रम में, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 'ईटीवी भारत' से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला. उन पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि, भाजपा असम में भाजपा हैट्रिक बनाने जा रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में भी भाजपा सरकार बनाएगी.

शहजाद पूनावाला. (ETV Bharat)

असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप

शहजाद पूनावाला ने कहा कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी को अपनी उपलब्धियों का हिसाब देना चाहिए, लेकिन वे जनता को गुमराह कर रही हैं. उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार और अराजकता के सवालों से बचने के लिए ममता जी कभी अंडा-मछली की बात करती हैं, तो कभी डर दिखाती हैं कि भाजपा आई तो खान-पान बंद हो जाएगा. वे विकास के बजाय लोगों को लड़वाने की राजनीति कर रही हैं."

संस्थाओं और सेना के अपमान पर घेरा

पूनावाला ने मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी कभी सेना पर आरोप लगाती हैं, तो कभी चुनाव आयोग को गाली देती हैं. यदि आपको राजनीति करनी है तो भाजपा को गाली दीजिए, देश की सेना और संवैधानिक संस्थाओं को क्यों निशाना बना रही हैं?"

उन्होंने आगे कहा कि 'SIR' (वोटर लिस्ट संशोधन) मामले में भी ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में बंगाल सरकार को फटकार लगाई है.

'बाहरी-भीतरी' विवाद और तुष्टीकरण पर हमला

ममता बनर्जी के 'बाहरी' नेताओं वाले बयान पर पलटवार करते हुए पूनावाला ने टीएमसी के ही दिग्गज नेताओं के नाम गिनाए. उन्होंने पूछा, "अगर भाजपा बाहरी है, तो यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा और सुष्मिता देव कहां के हैं? क्या वे बंगाल के मूल निवासी हैं?"

तुष्टीकरण का मुद्दा उठाते हुए पूनावाला ने कहा, "ममता बनर्जी के लिए देश की वर्दी पहनने वाले CRPF के जवान 'यूपी-बिहार के गुंडे' हैं, लेकिन अवैध रूप से आने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनके 'भाईजान' हैं. जो वर्दी में है वो उनके लिए शैतान है और जो घुसपैठिया है, वो उनके घर का सदस्य."

पश्चिम बंगाल चुनाव अपडेट. (ETV Bharat)

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