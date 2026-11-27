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केजरीवाल शासन में बना 'शीश महल' अब जनता के लिए खुलेगा, पंजाब चुनाव से पहले भाजपा ने बनाया सियासी मुद्दा

बीजेपी उठा रही कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी व शीश महल निर्माण का मुद्दा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुराना सरकारी आवास एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है. दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के बीच 'शीश महल' को लेकर हुई राजनीतिक बयानबाजी अब एक नए चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है. दिल्ली की भाजपा सरकार ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित इस सरकारी आवास को 'शीश महल' नाम दिया है. अब भाजपा इसे आम लोगों के लिए खोलने व टिकट के माध्यम से उन्हें अंदर की सुविधाएं दिखाने की तैयारी कर रही है. इसी कड़ी में 27 नवंबर 2026 को पहली बार मीडिया कर्मियों को इस आवास के अंदर ले जाकर वहां की साज-सज्जा, महंगे फर्नीचर व दूसरी सुविधाओं का विवरण दिखाया गया.

इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा भी मौके पर पहुंचे. दोनों मंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल पर सरकारी धन से आलीशान सुविधाएं जुटाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा. भाजपा का प्रयास इस पूरे मामले को सिर्फ दिल्ली तक सीमित रखने के बजाय आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी राजनीतिक मुद्दा बनाने का है. खास बात ये है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और पंजाब में पार्टी की सरकार है. ऐसे में भाजपा इस आवास को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जरिए आम आदमी पार्टी की राजनीतिक छवि व उसके सादगी के दावे को चुनौती देने की कोशिश कर रही है.

कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी व शीश महल निर्माण का मुद्दा मीडिया को आवास के अंदर जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जब कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली की जनता ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही थी, तब अरविंद केजरीवाल के लिए करोड़ों रुपये के शीश महल का निर्माण कराया जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता के पैसों का इस्तेमाल व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं के लिए किया गया. विदेशों से महंगे सामान मंगाकर आवास में लगाए गए. 'शीश महल' अब जनता के लिए खुलेगा (ETV Bharat) विदेशों से महंगे सामान मंगाकर भवन को आलीशान बनाने का आरोप इतना ही नहीं कपिल मिश्रा ने कहा कि इस आवास में इटली से लाखों रुपये की चिमनी मंगाई गई, जबकि क्रॉकरी पर करीब 31 लाख रुपये खर्च किए गए. उन्होंने फ्रिज की विशेषताओं का जिक्र करते हुए बताया कि उसमें इंटरनेट और टीवी जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. मंत्री ने इसे कोरोना काल में दिल्ली की जनता के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि एक तरफ आम लोग महामारी के दौरान बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकारी आवास को आलीशान बनाने पर खर्च किया जा रहा था. आप पार्टी के विचारधारा के दावों पर भी आरोप दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी के उस पुराने राजनीतिक दावे से भी जोड़ा, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सरकारी बंगला व गाड़ी जैसी सुविधाएं नहीं लेने की बात कही थी. भाजपा नेताओं का आरोप है कि सादगी का दावा करने वाली पार्टी के नेता ने मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी आवास को अत्याधुनिक व महंगी सुविधाओं से लैस करा लिया. हालांकि, इन आरोपों और खर्च के औचित्य को लेकर आम आदमी पार्टी का पक्ष भी इस राजनीतिक विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आम लोगों के लिए खोलने व टिकट के माध्यम से अंदर की सुविधाएं दिखाने की तैयारी (ETV Bharat) हर सामान के आगे लगाया गया बिल नंबर मीडिया दौरे के दौरान कपिल मिश्रा ने आवास के अलग-अलग कमरों में ले जाकर वहां रखे सामान की कीमतें बताईं. खास बात यह रही कि सरकार की ओर से कई सामान के सामने उनकी कीमत और बिल नंबर प्रदर्शित किए गए थे. मंत्री का कहना था कि इससे लोग खुद देख सकेंगे कि सरकारी धन से कौन-कौन सी चीजें खरीदी गईं और उन पर कितनी रकम खर्च हुई. सामानों के सामने उनकी कीमत और बिल नंबर प्रदर्शित ड्राइंग रूम में लगे पर्दों की कीमत 16 लाख रुपये बताई गई. वहां रखी सेंटर टेबल की कीमत 8 लाख 42 हजार रुपये बताई गई. इसके अलावा दो सीटों वाला सोफा 5 लाख 35 हजार रुपये, सोफे की चेयर 4 लाख 51 हजार रुपये, सिंगल सीटर सोफा 1 लाख 33 हजार रुपये और एक अन्य सोफा चेयर की कीमत 2 लाख रुपये बताई गई. इस तरह केवल एक सोफा सेट की कुल कीमत 13 लाख 19 हजार रुपये बताई गई.ड्राइंग रूम में रखी डिस्प्ले शेल्फ की कीमत करीब 3 लाख 6 हजार रुपये बताई गई. सीएजी रिपोर्ट में भी सामने आया था 33.66 करोड़ रुपये का खर्च (ETV Bharat) प्रत्येक प्रदर्शित कीमत के साथ संबंधित खरीद का बिल नंबर वहीं, कमरे में लगे दो झूमरों में से प्रत्येक की कीमत 11 लाख 56 हजार रुपये बताई गई. यानी केवल इन दोनों झूमरों की कीमत ही 23 लाख 12 हजार रुपये होती है.इसके बाद मंत्री ने डाइनिंग हॉल में रखी डाइनिंग टेबल की कीमत भी बताई. उन्होंने कहा कि इस टेबल की कीमत करीब 3 लाख रुपये है. इस तरह आवास के भीतर रखे फर्नीचर और सजावटी सामान की कीमतों को एक-एक करके सार्वजनिक किया गया. सरकार का दावा है कि प्रत्येक प्रदर्शित कीमत के साथ संबंधित खरीद का बिल नंबर भी दिया गया है, जिससे खर्च के दस्तावेजों का मिलान किया जा सके.