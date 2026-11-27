केजरीवाल शासन में बना 'शीश महल' अब जनता के लिए खुलेगा, पंजाब चुनाव से पहले भाजपा ने बनाया सियासी मुद्दा
AAP और BJP के बीच 'शीश महल' को लेकर आर-पार की लड़ाई, 27 नवंबर 2026 को पहली बार मीडिया कर्मियों के लिए खोला गया
Published : November 27, 2026 at 2:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुराना सरकारी आवास एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है. दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के बीच 'शीश महल' को लेकर हुई राजनीतिक बयानबाजी अब एक नए चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है. दिल्ली की भाजपा सरकार ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित इस सरकारी आवास को 'शीश महल' नाम दिया है. अब भाजपा इसे आम लोगों के लिए खोलने व टिकट के माध्यम से उन्हें अंदर की सुविधाएं दिखाने की तैयारी कर रही है. इसी कड़ी में 27 नवंबर 2026 को पहली बार मीडिया कर्मियों को इस आवास के अंदर ले जाकर वहां की साज-सज्जा, महंगे फर्नीचर व दूसरी सुविधाओं का विवरण दिखाया गया.
इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा भी मौके पर पहुंचे. दोनों मंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल पर सरकारी धन से आलीशान सुविधाएं जुटाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा. भाजपा का प्रयास इस पूरे मामले को सिर्फ दिल्ली तक सीमित रखने के बजाय आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी राजनीतिक मुद्दा बनाने का है. खास बात ये है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और पंजाब में पार्टी की सरकार है. ऐसे में भाजपा इस आवास को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जरिए आम आदमी पार्टी की राजनीतिक छवि व उसके सादगी के दावे को चुनौती देने की कोशिश कर रही है.
#WATCH | Delhi: Delhi Minister Parvesh Verma says, "Our sole objective is this: since public money—taxpayer money—has been invested here, we owe the public an account for every single penny. We must explain exactly where their funds have been spent, and, in fact, every government… https://t.co/XvTj4fiyf1 pic.twitter.com/FkGJGIAaO4— ANI (@ANI) November 27, 2026
कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी व शीश महल निर्माण का मुद्दा
मीडिया को आवास के अंदर जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जब कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली की जनता ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही थी, तब अरविंद केजरीवाल के लिए करोड़ों रुपये के शीश महल का निर्माण कराया जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता के पैसों का इस्तेमाल व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं के लिए किया गया. विदेशों से महंगे सामान मंगाकर आवास में लगाए गए.
विदेशों से महंगे सामान मंगाकर भवन को आलीशान बनाने का आरोप
इतना ही नहीं कपिल मिश्रा ने कहा कि इस आवास में इटली से लाखों रुपये की चिमनी मंगाई गई, जबकि क्रॉकरी पर करीब 31 लाख रुपये खर्च किए गए. उन्होंने फ्रिज की विशेषताओं का जिक्र करते हुए बताया कि उसमें इंटरनेट और टीवी जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. मंत्री ने इसे कोरोना काल में दिल्ली की जनता के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि एक तरफ आम लोग महामारी के दौरान बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकारी आवास को आलीशान बनाने पर खर्च किया जा रहा था.
आप पार्टी के विचारधारा के दावों पर भी आरोप
दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी के उस पुराने राजनीतिक दावे से भी जोड़ा, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सरकारी बंगला व गाड़ी जैसी सुविधाएं नहीं लेने की बात कही थी. भाजपा नेताओं का आरोप है कि सादगी का दावा करने वाली पार्टी के नेता ने मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी आवास को अत्याधुनिक व महंगी सुविधाओं से लैस करा लिया. हालांकि, इन आरोपों और खर्च के औचित्य को लेकर आम आदमी पार्टी का पक्ष भी इस राजनीतिक विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
हर सामान के आगे लगाया गया बिल नंबर
मीडिया दौरे के दौरान कपिल मिश्रा ने आवास के अलग-अलग कमरों में ले जाकर वहां रखे सामान की कीमतें बताईं. खास बात यह रही कि सरकार की ओर से कई सामान के सामने उनकी कीमत और बिल नंबर प्रदर्शित किए गए थे. मंत्री का कहना था कि इससे लोग खुद देख सकेंगे कि सरकारी धन से कौन-कौन सी चीजें खरीदी गईं और उन पर कितनी रकम खर्च हुई.
सामानों के सामने उनकी कीमत और बिल नंबर प्रदर्शित
ड्राइंग रूम में लगे पर्दों की कीमत 16 लाख रुपये बताई गई. वहां रखी सेंटर टेबल की कीमत 8 लाख 42 हजार रुपये बताई गई. इसके अलावा दो सीटों वाला सोफा 5 लाख 35 हजार रुपये, सोफे की चेयर 4 लाख 51 हजार रुपये, सिंगल सीटर सोफा 1 लाख 33 हजार रुपये और एक अन्य सोफा चेयर की कीमत 2 लाख रुपये बताई गई. इस तरह केवल एक सोफा सेट की कुल कीमत 13 लाख 19 हजार रुपये बताई गई.ड्राइंग रूम में रखी डिस्प्ले शेल्फ की कीमत करीब 3 लाख 6 हजार रुपये बताई गई.
प्रत्येक प्रदर्शित कीमत के साथ संबंधित खरीद का बिल नंबर
वहीं, कमरे में लगे दो झूमरों में से प्रत्येक की कीमत 11 लाख 56 हजार रुपये बताई गई. यानी केवल इन दोनों झूमरों की कीमत ही 23 लाख 12 हजार रुपये होती है.इसके बाद मंत्री ने डाइनिंग हॉल में रखी डाइनिंग टेबल की कीमत भी बताई. उन्होंने कहा कि इस टेबल की कीमत करीब 3 लाख रुपये है. इस तरह आवास के भीतर रखे फर्नीचर और सजावटी सामान की कीमतों को एक-एक करके सार्वजनिक किया गया. सरकार का दावा है कि प्रत्येक प्रदर्शित कीमत के साथ संबंधित खरीद का बिल नंबर भी दिया गया है, जिससे खर्च के दस्तावेजों का मिलान किया जा सके.
#WATCH | Delhi: Delhi Minister Kapil Mishra says, "Starting today, the public in Delhi and across the country will be able to see this 'Sheesh Mahal'. It has been opened to the media today, and through your cameras, the entire nation will witness the sordid game of corruption and… https://t.co/XvTj4fiyf1 pic.twitter.com/dxZeg1gtXi— ANI (@ANI) November 27, 2026
इस दौरे में इटली से मंगाई गई चिमनी, करीब 31 लाख रुपये की क्रॉकरी और इंटरनेट तथा टीवी जैसी सुविधाओं वाले फ्रिज का भी जिक्र किया गया. कपिल मिश्रा ने दावा किया कि इस आवास में इस्तेमाल किए गए कई सामान विदेशों से मंगाए गए थे. भाजपा नेताओं ने इन्हीं सुविधाओं को आम आदमी पार्टी के सादगी के दावे के विपरीत बताते हुए सवाल उठाए.
सीएजी रिपोर्ट में भी सामने आया था 33.66 करोड़ रुपये का खर्च
शीश महल को लेकर विवाद केवल राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं है. मार्च 2026 में दिल्ली विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में भी 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास के निर्माण व पुनर्निर्माण पर हुए खर्च को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई थीं.
रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना की शुरुआती अनुमानित लागत 7.91 करोड़ रुपये थी, जबकि काम पूरा होने तक कुल खर्च 33.66 करोड़ रुपये पहुंच गया. यानी शुरुआती अनुमान से करीब 342 प्रतिशत अधिक खर्च हुआ. इसमें से 18.88 करोड़ रुपये बेहतर गुणवत्ता के सामान, कलात्मक, प्राचीन व सजावटी वस्तुओं पर खर्च किए जाने का उल्लेख किया गया.
निर्माण प्रक्रिया में भी कई अनियमितताएं-सीएजी रिपोर्ट
सीएजी ने निर्माण प्रक्रिया में भी कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया. रिपोर्ट के मुताबिक, 9.34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति काम पूरा होने के दो महीने से अधिक समय बाद दी गई. इसके अलावा निर्माण के दौरान भवन का निर्मित क्षेत्रफल 1,397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1,905 वर्ग मीटर कर दिया गया. रिपोर्ट में कैंप ऑफिस व स्टाफ ब्लॉक के निर्माण से जुड़े बजट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए.
शीशमहल को लेकर जारी हुई CAG रिपोर्ट के अनुसार
- कैंप ऑफिस/आवास के लिए शुरुआती अनुमान 7.91 करोड़ तय किया गया.
- बार-बार बदलाव और अतिरिक्त काम जोड़े गए.
- अंतिम खर्च 33.66 करोड़ तक पहुंच गया.
- लागत में 342.31% की वृद्धि हुई.
कहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च?
रिपोर्ट में बताया गया कि कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक के निर्माण में कई बार बदलाव किए गए. प्रशासनिक मंजूरी देरी से और टुकड़ों में दी गई. बिना पूर्व स्वीकृति के भी कुछ काम शुरू कर दिए गए. निर्माण लागत के अलावा इंटीरियर पर भी अलग से भारी रकम खर्च हुई.
प्रोजेक्ट में क्या गड़बड़ियां सामने आईं?
- कई कार्यों की मंजूरी बाद में दी गई.
- अनुमान बार-बार बदले गए.
- कुछ खर्च ऐसे कामों पर दिखाए गए जिनकी स्पष्ट अनुमति नहीं थी.
- एक ही ठेकेदार को कई काम दिए जाने का भी जिक्र.
अनुमानित लागत से 342.31 प्रतिशत ज्यादा हुआ खर्च
रिपोर्ट में कहा गया कि पीडब्ल्यूडी ने इस काम को जरूरी घोषित किया था. यह काम, हालांकि अनुमानित लागत से 13.21 प्रतिशत ज़्यादा यानी 8.62 करोड़ रुपये में दिया गया था. लेकिन आखिरकार यह अनुमानित लागत से 342.31 प्रतिशत ज़्यादा यानी 33.66 करोड़ रुपये में पूरा हुआ. ऑडिट में पाया गया कि काम के दौरान पीडब्ल्यूडी ने बिल्ट-अप एरिया को 1,397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1,905 वर्ग मीटर (36 प्रतिशत) कर दिया और साथ ही काम के लिए तय खासियतों में भी बदलाव किया.
इसके लिए उसने बेहतर खासियतों वाली कई चीज़ों, कलात्मक और पुरानी चीज़ों, और सजावटी कामों का इस्तेमाल किया, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल, दोनों तरह के थे. लागत को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी शुरुआती अनुमानों में चार बार बदलाव किया. इसके अलावा उसने अतिरिक्त काम के लिए टेंडर निकालने की संभावना पर भी विचार नहीं किया, जिसके चलते एक ही ठेकेदार ने 25.80 करोड़ रुपये का काम किया.
केजरीवाल शासन में निर्मित सीएम आवास राजनीति के केंद्र में
कुल मिलाकर 6 फ्लैग स्टाफ रोड का यह सरकारी आवास एक बार फिर दिल्ली की राजनीति के केंद्र में है. एक तरफ भाजपा इसे सरकारी धन के कथित दुरुपयोग व आम आदमी पार्टी के सादगी के दावों के बीच विरोधाभास के तौर पर पेश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही है. अब जब शीश महल के दरवाजे मीडिया के लिए खोल दिए गए हैं और आम लोगों के प्रवेश की तैयारी है, तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह विवाद दिल्ली की राजनीति से निकलकर पंजाब के चुनावी विमर्श में किस तरह जगह बनाता है.
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