शीना बोरा मर्डर केस: SC ने ट्रायल पूरा करने के लिए 9 महीने का समय दिया
बेंच ने अपने आदेश में कहा, "की गई प्रार्थना को देखते हुए, ट्रायल खत्म करने का समय नौ महीने बढ़ा दिया गया है."
By Sumit Saxena
Published : March 18, 2026 at 6:13 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा मर्डर केस में ट्रायल पूरा करने के लिए और नौ महीने का समय दिया है, और यह साफ कर दिया है कि आगे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा.
यह आदेश जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने पास किया. ग्रेटर बॉम्बे के सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट के सीबीआई स्पेशल जज ने एक पत्र भेजकर ट्रायल खत्म करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की. बेंच ने इस पत्र पर विचार करने के बाद ऑर्डर पास किया.
बेंच ने 16 मार्च के अपने आदेश में कहा, "की गई प्रार्थना को देखते हुए, ट्रायल खत्म करने का समय नौ महीने और बढ़ा दिया गया है, साथ ही यह साफ किया गया है कि समय बढ़ाने की कोई और प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी."
सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा की मां और मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति मांगने के लिए नई अर्जी दाखिल करने की भी छूट दी.
मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी, जो इंद्राणी के पूर्व पति हैं, भी इस मामले में सह-आरोपी हैं. शीना बोरा (24) की अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी, उसके ड्राइवर श्यामवर राय (जो बाद में मामले में सरकारी गवाह बन गया) और खन्ना ने कार में कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी.
पुलिस के अनुसार, उसके शव को जलाकर पास के रायगढ़ के जंगल में फेंक दिया गया था. यह मर्डर 2015 में तब सामने आया जब राय ने दूसरे केस में गिरफ्तारी के बाद इस बारे में बताया. सभी आरोपी अभी जमानत पर बाहर हैं.
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