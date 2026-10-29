SPECIAL: दीयों में रंग भरकर बच्चों के भविष्य में रोशनी भर रहीं महिलाएं, मेहनत की लौ से रोशन हो रही विशेष बच्चों की जिंदगी
रांची में शीला लिंडा ने महिलाओं के साथ मिलकर कुटीर उद्योग शुरू किया है. यहां दीये तैयार हो रहे हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 5:56 PM IST
रांची: दीपावली खुशियों और रोशनी का त्योहार है. घर-आंगन को रोशन करने के लिए लोग बाजार से रंग-बिरंगे दीये खरीदते हैं, लेकिन इन दीयों के पीछे कुछ ऐसी महिलाओं की मेहनत भी छिपी है, जिनके लिए यह त्योहार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आता है. रांची में शीला लिंडा ऐसी ही महिलाओं के साथ मिलकर दीपावली से करीब एक महीने पहले ही दीये तैयार करने में जुट जाती हैं. कोई दीयों में रंग भरता है, तो कोई उनकी पैकिंग करता है. इस काम से होने वाली कमाई महिलाओं को आर्थिक सहारा देती है, वहीं इसका एक हिस्सा विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा और विकास पर खर्च किया जाता है.
शीला लिंडा लंबे समय से विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए प्रकाश कुंज नाम से स्कूल चला रही हैं. बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के साथ उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर घर से ही कुटीर उद्योग शुरू किया. कई बार सरकारी सहयोग पाने की कोशिश की, लेकिन मदद नहीं मिली. इसके बावजूद शीला ने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयासों से इस काम को आगे बढ़ाती रहीं.
दीपावली से एक महीने पहले शुरू होती है तैयारी
दीपावली नजदीक आते ही शीला के घर का माहौल बदल जाता है. घर में मिट्टी के दीये सजाने, उनमें रंग भरने और पैकिंग करने का काम तेज हो जाता है. महिलाएं मिलकर दीयों को आकर्षक रूप देती हैं, ताकि उन्हें बाजार तक पहुंचाया जा सके. त्योहार के दौरान मांग बढ़ने के कारण उनकी व्यस्तता भी बढ़ जाती है. दीपावली के अलावा दूसरे त्योहारों पर भी समूह अलग-अलग उत्पाद तैयार करता है.
महिलाओं की मेहनत से बच्चों को मिलती है नई उम्मीद
इस कुटीर उद्योग की सबसे खास बात यह है कि इससे जुड़ी महिलाएं विशेष जरूरत वाले बच्चों की माताएं हैं. घर की जिम्मेदारियां निभाने के बाद वे इस काम में समय देती हैं. महिलाओं का कहना है कि शीला लिंडा के साथ जुड़ने से उन्हें आमदनी का सहारा मिला है. पहले परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन इस काम से घर चलाने में मदद मिलने लगी है. अब यह काम उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है.
दीपावली के दौरान समूह की महिलाएं एक सप्ताह में करीब सात से आठ हजार रुपये तक की कमाई करती हैं. उत्पादों की बिक्री से होने वाली आमदनी में से खर्च निकालने के बाद जो लाभ बचता है, उसका एक हिस्सा प्रकाश कुंज के बच्चों के विकास के लिए लगाया जाता है. इस तरह महिलाओं की मेहनत से होने वाली कमाई बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य में भी योगदान देती है.
अपने दम पर जला रहीं उम्मीद की लौ
शीला लिंडा का प्रयास केवल दीये तैयार करने तक सीमित नहीं है. इसके जरिए वे महिलाओं को काम से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हैं. सरकारी सहयोग नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने अपने स्तर पर इस काम को जारी रखा है. हालांकि, आर्थिक मदद और बेहतर बाजार मिलने से इस कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने में सहूलियत हो सकती है.
इन महिलाओं के लिए दीये केवल मिट्टी के उत्पाद नहीं, बल्कि मेहनत, आत्मनिर्भरता और उम्मीद का प्रतीक हैं. हर दीये के साथ उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और बच्चों के भविष्य को संवारने का सपना जुड़ा है. दीपावली पर जब घरों में रोशनी फैलेगी, तब इन महिलाओं की मेहनत भी उस उजाले का हिस्सा होगी.
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