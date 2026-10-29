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SPECIAL: दीयों में रंग भरकर बच्चों के भविष्य में रोशनी भर रहीं महिलाएं, मेहनत की लौ से रोशन हो रही विशेष बच्चों की जिंदगी

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: दीपावली खुशियों और रोशनी का त्योहार है. घर-आंगन को रोशन करने के लिए लोग बाजार से रंग-बिरंगे दीये खरीदते हैं, लेकिन इन दीयों के पीछे कुछ ऐसी महिलाओं की मेहनत भी छिपी है, जिनके लिए यह त्योहार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आता है. रांची में शीला लिंडा ऐसी ही महिलाओं के साथ मिलकर दीपावली से करीब एक महीने पहले ही दीये तैयार करने में जुट जाती हैं. कोई दीयों में रंग भरता है, तो कोई उनकी पैकिंग करता है. इस काम से होने वाली कमाई महिलाओं को आर्थिक सहारा देती है, वहीं इसका एक हिस्सा विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा और विकास पर खर्च किया जाता है.

शीला लिंडा लंबे समय से विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए प्रकाश कुंज नाम से स्कूल चला रही हैं. बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के साथ उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर घर से ही कुटीर उद्योग शुरू किया. कई बार सरकारी सहयोग पाने की कोशिश की, लेकिन मदद नहीं मिली. इसके बावजूद शीला ने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयासों से इस काम को आगे बढ़ाती रहीं.