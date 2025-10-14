ETV Bharat / bharat

करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर की वसीयत को बताया फर्जी, दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- पिता अपने लिए SHE और HER का इस्तेमाल क्यों करते

संजय कपूर की 30 हजार करोड़ संपत्ति पर है विवाद, वसीयत पर सवाल ( LEFT IAMGE ETV Bharat, RIGHT IMAGE INSTAGRAM )

नई दिल्ली: बिजनेसमैन संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग के मामले में करिश्मा कपूर के बच्चों ने कहा कि संजय कपूर का कथित वसीयनामा फर्जी है क्योंकि संजय कपूर अपने लिए महिला सर्वनाम (she) का उपयोग नहीं करते.

जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच इस मामले पर कल यानि 15 अक्टूबर को भी सुनवाई जारी रखेंगी. सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि वसीयत लिखने वाले ने अपने बारे में she का इस्तेमाल किया है और संजय कपूर ऐसा नहीं कर सकते थे. यहां तक कि she का इस्तेमाल करने की कोई वजह भी नहीं बताई गई है. जेठमलानी ने कहा कि वसीयत में चार बार she और her का उपयोग किया गया है.

प्रिया कपूर ने साधी चुप्पी

बता दें कि 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से संजय कपूर के कथित वसीयतनामे के असली होने पर सवाल खड़े किए गए थे. करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान राज की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि संजय कपूर के कथित वसीयत में कई खामियां है जो संजय कपूर नहीं कर सकते हैं. संजय कपूर अपनी बेटी का पता भला गलत कैसे लिख सकते हैं. वसीयत में संजय कपूर के बेटे का नाम कई स्थानों पर गलत लिखा हुआ है. वसीयत संजय कपूर की गरिमा को ही गिराता है.

करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से कहा गया कि संजय कपूर के संबंध समायरा और कियान राज से काफी अच्छे थे. इसके पहले हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था. करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ की है. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर की वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.