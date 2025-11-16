ETV Bharat / bharat

श्रीनगर नौगाम थाना ब्लास्ट घटना: दर्जी से लेकर अधिकारियों के घरों में छाया मातम, परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम थाने में हुए ब्लास्ट की घटना ने नौ जिंदगियाँ लील ली. इनमें दर्जी, अधिकारी सभी शामिल हैं.

NOWGAM POLICE STATION BLAST
जम्म-कश्मीर नौगाम थाना ब्लास्ट हादसे के मृतकों के रखे गए ताबूत और लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए (ETV Bharat)
By Moazum Mohammad

Published : November 16, 2025 at 7:41 AM IST

8 Min Read
श्रीनगर: दिल्ली विस्फोट से जुड़े एक आतंकवादी मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक सामग्री के विस्फोट से नौगाम के लोगों को बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा. विस्फोट के बाद नौगाम में क्षतिग्रस्त वाहन, घटनास्थल के पास खून के धब्बे, आस-पास के घरों की टूटी खिड़कियों के शीशे उस दर्द को बयां करती नजर आई जिसका सामना वहां के लोगों ने किया. शुक्रवार की रात जब लोग सो रहे थे उस समय राजधानी श्रीनगर में हुए विस्फोट में पुलिसकर्मियों, सिविल अधिकारियों और एक नागरिक दर्जी सहित नौ लोगों की मौत हो गई.

राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे नौगाम की एक रिहायशी कॉलोनी में स्थित स्थानीय लोगों को याद है कि पिछले एक हफ्ते से पुलिस थाने में गहमागहमी थी क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा एक अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के बाद अधिकारियों की टीमें वहाँ पहुँची थी. दिल्ली के लाल किले पर हुए आत्मघाती हमले के मृतक समेत चार डॉक्टर उस नेटवर्क के सदस्य थे, जिसके पास से फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का एक विशाल जखीरा बरामद किया गया था.

NOWGAM POLICE STATION BLAST
विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुई एक कार (ETV Bharat)

अधिकारियों के अनुसार इसे बाहर से लाकर थाने में रखा गया था क्योंकि मामला वहीं दर्ज किया गया था. पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने बताया कि विस्फोट रात करीब 11:20 बजे हुआ जब फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम जब्त विस्फोटकों की फोरेंसिक और रासायनिक जाँच के लिए नमूने तैयार कर रही थी.

उन्होंने कहा, 'भारी मात्रा में बरामदगी के कारण एफएसएल टीम पिछले दो दिनों से यह प्रक्रिया कर रही थी. बरामदगी की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए एफएसएल टीम द्वारा नमूना लेने और उसे संभालने की प्रक्रिया अत्यधिक सावधानी से की जा रही थी.'

इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर मोहम्मद शफी पर्रे का घर शोक का केंद्र बन गया. सुबह से ही शोक मनाने वालों का तांता लगा हुआ था और आस-पड़ोस में चीख-पुकार और चीखें गूंज रही थी. उनकी पत्नी की बेसुध चीखों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था. वह परिवार के इकलौते कमाने वाले अपने पति का पता ढूंढ रही थी.

बुजुर्ग महिलाओं द्वारा सांत्वना दिए जाने पर वह चिल्लाई, 'शफी ही मेरी एकमात्र उम्मीद था, अब मैं अकेली हूँ.' 50 वर्षीय मृतक अपने दो बेटों और एक बेटी वाले परिवार का इकलौता कमाने वाला था और नमूनों के लिए थैले सिलने के लिए पुलिस स्टेशन आया था, यह काम उसने सुबह से ही शुरू कर दिया था.'

वह पुलिस स्टेशन गए और सुबह सिलाई के लिए अपनी सिलाई मशीन भी ले गए लेकिन शुक्रवार की दोपहर की नमाज अदा करने और मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए वह वापस लौट आए. देर शाम, वह अपनी दुकान बंद करने आए और हमने थोड़ी देर बातें कीं, उसके बाद वह साइकिल चलाकर अपने मोहल्ले की ओर चल दिए. पर्रे की बंद दुकान के बाहर उनके पड़ोसी दुकानदार ने बताया, जब पूरा इलाका उनकी मौत पर शोक मना रहा था.

जब मृतकों के शव उनके पैतृक स्थानों पर पहुँचे तो दृश्य कुछ ऐसे ही थे. पास के नटिपोरा मोहल्ले में सुहैल अहमद चौकीदार का परिवार शव पहुँचने पर गहरे शोक और सदमे में था. वह अपने पीछे माता-पिता, एक छोटे भाई और दो विवाहित बहनों को छोड़ गया है. वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था. वह एक सामुदायिक सेवा केंद्र चलाता था और उसे जम्मू-कश्मीर राजस्व विभाग में चौकीदार की नौकरी भी मिल गई थी.

बेमिना की हाउसिंग कॉलोनी में जहाँ मृतक कांस्टेबल मोहम्मद अमीन रहता है परिवार दोपहर तक उसके लौटने की बेसब्री से प्रतीक्षा करता रहा. सुबह तक उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनके साथ कोई हादसा हो गया है. अपने घर पर रोते हुए मृतक के भाई ने बताया, 'एक पड़ोसी ने मुझे रात 8:45 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष जाने की सूचना दी. लेकिन मैं अपने भाई के शव की पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह पहचान से परे था. हम घंटों इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि वह लापता हो गया होगा या कहीं शरण ले ली होगी.'

इसी से जुड़ी एक घटना में बडगाम के सोइबुग गाँव में शनिवार को उस समय गहरा सन्नाटा छा गया जब नायब तहसीलदार मुजफ़्फर अहमद के अंतिम संस्कार के लिए शोक मनाने वाले लोग इकट्ठा हुए. पुरुष और महिलाएँ ठंडी हवा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे. कई लोगों के हाथों में मालाएँ थी तो कुछ लोग अपनी आँखें पोंछ रहे थे जब ताबूत को संकरी गलियों से ले जाया जा रहा था.

उनके पैतृक कब्रिस्तान में शोक काफी गहरा था. मुजफ़्फर के साथ पले-बढ़े एक पड़ोसी अब्दुल कयूम परिवार के पास चुपचाप खड़े थे. वह ऐसे इंसान थे जिन पर आप बिना सोचे-समझे भरोसा कर सकते थे. उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, 'हमारे गाँव ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो हमेशा सबकी चिंताओं को अपने साथ लेकर चलता था.'

एक अन्य पड़ोसी, रफीका बेगम ने याद किया कि कैसे मुजफ़्फर अक्सर मोहल्ले के बुजुर्गों से मिलने जाते थे. वह कभी खाली हाथ नहीं आते थे. देर हो जाने पर भी वह पूछते थे कि हमें कुछ चाहिए या नहीं. अब कौन इस तरह हमारे दरवाजे खटखटाएगा? उन्होंने धीरे से कहा.'

जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ प्रार्थना में शामिल हुए भीड़ में भावुक नारे गूंजने लगे जो उस मौत के प्रति हृदय विदारक भावना को प्रतिध्वनित कर रहे थे. इसकी एक दिन पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

कुपवाड़ा के मुकाम-ए-शाहवाली में राज्य जाँच एजेंसी के इंस्पेक्टर असरार अहमद के अंतिम संस्कार की तैयारी करते समय, गाँव में शोक की लहर छा गई. आमतौर पर चहल-पहल से भरी गलियाँ असामान्य रूप से शांत थीं और निवासी धीमी आवाज में बात कर रहे थे.

असरार के नजदीकी पड़ोसी, शब्बीर अहमद ने शोक मनाने वालों की भीड़ को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया. उनके बिना यह पूरा इलाका सूना-सूना सा लगता है. उन्होंने कहा, 'असरार साहब हर व्यक्ति के साथ दयालुता से पेश आते थे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप जवान हैं या बूढ़े. वह आपको महसूस कराते थे कि उन्हें देखा जा रहा है.'

कई निवासियों ने कहा कि सबसे कठिन क्षण तब आया जब असरार के पिता जो एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक थे, ताबूत के पीछे चुपचाप चले गए. पास खड़े एक रिश्तेदार नजीर अहमद ने कहा, 'एक पिता को यह दिन कभी नहीं देखना चाहिए. इसने हम सभी के अंदर कुछ तोड़ दिया.'

पुलवामा के त्राल के हरि परिगाम गाँव में मुबाशिर के नाम से मशहूर जावेद अहमद राठेर की मौत ने पड़ोसियों को सदमे में डाल दिया. 32 वर्षीय क्राइम ब्रांच के इस फोटोग्राफर को उनकी मधुर आवाज, सौम्य मुस्कान और ईमानदारी के लिए याद किया जाता है. इससे उनके आस-पास के सभी लोग उन पर तुरंत भरोसा कर लेते थे. जब उनके घर के बाहर शोक मनाने वाले लोग जमा हुए, तो उनके पड़ोसी बशीर मीर को बोलने में दिक्कत हो रही थी.

अपने दुपट्टे से चेहरा पोंछते हुए उन्होंने कहा, 'जावेद ने कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाई, न शब्दों से, न ही अपने कामों से. वह इस दुनिया के लिए बहुत ही कोमल थे.' वह सामुदायिक कार्यक्रमों में हमारे साथ खड़े रहते थे और आज हम उनके अंतिम संस्कार में खड़े हैं. मुझे नहीं पता कि उनकी तीन साल की बेटी यह समझ पाएगी.'

जम्मू-कश्मीर सरकार ने बाद में नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट से प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय राहत की घोषणा की. सरकार ने कहा कि मृतकों के प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से दस लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये मिलेंगे.

