ETV Bharat / bharat

श्रीनगर नौगाम थाना ब्लास्ट घटना: दर्जी से लेकर अधिकारियों के घरों में छाया मातम, परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

जम्म-कश्मीर नौगाम थाना ब्लास्ट हादसे के मृतकों के रखे गए ताबूत और लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ( ETV Bharat )

श्रीनगर: दिल्ली विस्फोट से जुड़े एक आतंकवादी मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक सामग्री के विस्फोट से नौगाम के लोगों को बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा. विस्फोट के बाद नौगाम में क्षतिग्रस्त वाहन, घटनास्थल के पास खून के धब्बे, आस-पास के घरों की टूटी खिड़कियों के शीशे उस दर्द को बयां करती नजर आई जिसका सामना वहां के लोगों ने किया. शुक्रवार की रात जब लोग सो रहे थे उस समय राजधानी श्रीनगर में हुए विस्फोट में पुलिसकर्मियों, सिविल अधिकारियों और एक नागरिक दर्जी सहित नौ लोगों की मौत हो गई.

राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे नौगाम की एक रिहायशी कॉलोनी में स्थित स्थानीय लोगों को याद है कि पिछले एक हफ्ते से पुलिस थाने में गहमागहमी थी क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा एक अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के बाद अधिकारियों की टीमें वहाँ पहुँची थी. दिल्ली के लाल किले पर हुए आत्मघाती हमले के मृतक समेत चार डॉक्टर उस नेटवर्क के सदस्य थे, जिसके पास से फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का एक विशाल जखीरा बरामद किया गया था.

विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुई एक कार (ETV Bharat)

अधिकारियों के अनुसार इसे बाहर से लाकर थाने में रखा गया था क्योंकि मामला वहीं दर्ज किया गया था. पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने बताया कि विस्फोट रात करीब 11:20 बजे हुआ जब फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम जब्त विस्फोटकों की फोरेंसिक और रासायनिक जाँच के लिए नमूने तैयार कर रही थी.

उन्होंने कहा, 'भारी मात्रा में बरामदगी के कारण एफएसएल टीम पिछले दो दिनों से यह प्रक्रिया कर रही थी. बरामदगी की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए एफएसएल टीम द्वारा नमूना लेने और उसे संभालने की प्रक्रिया अत्यधिक सावधानी से की जा रही थी.'

इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर मोहम्मद शफी पर्रे का घर शोक का केंद्र बन गया. सुबह से ही शोक मनाने वालों का तांता लगा हुआ था और आस-पड़ोस में चीख-पुकार और चीखें गूंज रही थी. उनकी पत्नी की बेसुध चीखों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था. वह परिवार के इकलौते कमाने वाले अपने पति का पता ढूंढ रही थी.

बुजुर्ग महिलाओं द्वारा सांत्वना दिए जाने पर वह चिल्लाई, 'शफी ही मेरी एकमात्र उम्मीद था, अब मैं अकेली हूँ.' 50 वर्षीय मृतक अपने दो बेटों और एक बेटी वाले परिवार का इकलौता कमाने वाला था और नमूनों के लिए थैले सिलने के लिए पुलिस स्टेशन आया था, यह काम उसने सुबह से ही शुरू कर दिया था.'

वह पुलिस स्टेशन गए और सुबह सिलाई के लिए अपनी सिलाई मशीन भी ले गए लेकिन शुक्रवार की दोपहर की नमाज अदा करने और मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए वह वापस लौट आए. देर शाम, वह अपनी दुकान बंद करने आए और हमने थोड़ी देर बातें कीं, उसके बाद वह साइकिल चलाकर अपने मोहल्ले की ओर चल दिए. पर्रे की बंद दुकान के बाहर उनके पड़ोसी दुकानदार ने बताया, जब पूरा इलाका उनकी मौत पर शोक मना रहा था.

जब मृतकों के शव उनके पैतृक स्थानों पर पहुँचे तो दृश्य कुछ ऐसे ही थे. पास के नटिपोरा मोहल्ले में सुहैल अहमद चौकीदार का परिवार शव पहुँचने पर गहरे शोक और सदमे में था. वह अपने पीछे माता-पिता, एक छोटे भाई और दो विवाहित बहनों को छोड़ गया है. वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था. वह एक सामुदायिक सेवा केंद्र चलाता था और उसे जम्मू-कश्मीर राजस्व विभाग में चौकीदार की नौकरी भी मिल गई थी.

बेमिना की हाउसिंग कॉलोनी में जहाँ मृतक कांस्टेबल मोहम्मद अमीन रहता है परिवार दोपहर तक उसके लौटने की बेसब्री से प्रतीक्षा करता रहा. सुबह तक उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनके साथ कोई हादसा हो गया है. अपने घर पर रोते हुए मृतक के भाई ने बताया, 'एक पड़ोसी ने मुझे रात 8:45 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष जाने की सूचना दी. लेकिन मैं अपने भाई के शव की पहचान नहीं कर सका क्योंकि वह पहचान से परे था. हम घंटों इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि वह लापता हो गया होगा या कहीं शरण ले ली होगी.'