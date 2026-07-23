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पेपर लीक पर मोदी बोले, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, 'बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते'

शत्रुघ्न सिन्हा, सांसद टीएमसी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, नीट पेपर लीक पर तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र पर तीखा हमला बोला. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक को लेकर युवाओं के लगातार जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है. नीट पेपर लीक पर शत्रुघ्न सिन्हा ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, कहा- 'बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते' (ETV Bharat) तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया. न शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और न ही उन बच्चों के परिवारों को मुआवजा मिला, जिनकी असामयिक मौत हो गई. शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री के संदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'पीएम ने जो मैसेज किया है वो पर्याप्त नहीं है. शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए." उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, “सरकार कुछ इस तरह है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते."