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पेपर लीक पर मोदी बोले, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, 'बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते'

नीट पेपर लीक पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि, पीएम का मैसेज पर्याप्त नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Shatrughan Sinha
शत्रुघ्न सिन्हा, सांसद टीएमसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 6:50 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, नीट पेपर लीक पर तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र पर तीखा हमला बोला.

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक को लेकर युवाओं के लगातार जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है.

नीट पेपर लीक पर शत्रुघ्न सिन्हा ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, कहा- 'बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते' (ETV Bharat)

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया. न शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और न ही उन बच्चों के परिवारों को मुआवजा मिला, जिनकी असामयिक मौत हो गई.

शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री के संदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'पीएम ने जो मैसेज किया है वो पर्याप्त नहीं है. शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए." उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, “सरकार कुछ इस तरह है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते."

सांसद ने संसद में चल रहे गतिरोध की जिम्मेदारी भी सरकार पर डाली. उन्होंने कहा, "ये संसद का गतिरोध विपक्ष की वजह से नहीं बल्कि सरकार की वजह से है. सरकार ने कोई मांग नहीं मानी और न ही इस मामले को गंभीरता से लिया."

शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम के फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने संबंधी संदेश को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार इस बड़े मुद्दे को शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा में निपटाना चाहती है.

उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी, "जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, जिन बच्चों की असामयिक मौत हुई उनके परिवारों को मुआवजा नहीं मिलता और जब तक इन बच्चों पर चल रहे मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक विपक्ष सरकार की नहीं सुनेगा."

सिन्हा ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक नहीं सुन रही है. जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के निलंबन के बारे में सवाल किया गया तो शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मुद्दे को टाल दिया.

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